حکومت کا بڑا اعلان، مارچ کی اس تاریخ کو آئے گی پی ایم کسان یوجنا کی قسط، کسانوں کا انتظار ہوگا ختم

حکومت کا بڑا اعلان، مارچ کی اس تاریخ کو آئے گی پی ایم کسان یوجنا کی قسط، کسانوں کا انتظار ہوگا ختم
حکومت نے باضابطہ طور پر اعلان کیا ہے کہ فنڈز کی 22 ویں قسط کب کسانوں کے کھاتوں میں جمع کی جائے گی۔ تفصیلات جانیں۔
Published : March 10, 2026 at 3:58 PM IST
حیدرآباد: پردھان منتری کسان سمان ندھی اسکیم کے تحت فوائد حاصل کرنے والے لاکھوں کسانوں کے لیے اچھی خبر ہے۔ طویل انتظار کے بعد حکومت نے باضابطہ طور پر اعلان کیا ہے کہ اسکیم کی 22ویں قسط اس ہفتے جاری کی جائے گی۔
پی ایم کسان یوجنا کے تحت تمام اہل کسانوں کو 13 مارچ کو ان کے کھاتوں میں ہر ایک کو 2,000 روپئے ملیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی 13 مارچ کو آسام کا دورہ کریں گے، جہاں وہ 22 ویں قسط جاری کریں گے۔ اطلاعات کے مطابق، پی ایم مودی ایک عظیم الشان تقریب کے دوران ریموٹ کنٹرول کے ذریعے کسانوں کے بینک کھاتوں میں ہر ایک کو 2000 روپے براہ راست منتقل کریں گے۔ تاہم اس بار بھی لاکھوں کسان ایسے ہوں گے جنہیں یہ رقم نہیں ملے گی۔ حکومت نے نااہل استفادہ کنندگان کی شناخت کے لیے قوانین کو سخت کر دیا ہے۔
آپ کی رقم ان وجوہات کی وجہ سے پھنس سکتی ہے
پی ایم کسان یوجنا کے فوائد صرف ان کسانوں کو دستیاب ہوں گے جنہوں نے اپنی کاغذی کارروائی مکمل کر لی ہے۔ اگر آپ درج ذیل شرائط کو پورا نہیں کرتے ہیں، تو آپ کی قسط روکی جا سکتی ہے:
اگلی قسط کس کو نہیں ملے گی؟
ہر رجسٹرڈ کسان کو خود بخود قسط نہیں ملتی۔ اہلیت کے معیار پر پورا نہ اترنے کی صورت میں ادائیگیاں روکی جا سکتی ہیں۔ اگر یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں تو کسان 22ویں قسط سے محروم ہو سکتے ہیں۔
ای کے وائی سی مکمل نہیں ہوا ہے۔ اگر کسی بھی کسان نے ای کے وائی نہیں کیا ہے تو اس کے اکاؤنٹ میں پیسے آنا مشکل ہے۔
فارمر آئی ڈی پورٹل پر منسلک یا تصدیق شدہ نہیں ہے۔
زمین کے ریکارڈ کی تصدیق نہیں ہوتی۔
خاندان کا ایک فرد سرکاری ملازمت پر ہے۔
کسان یا خاندان کا کوئی فرد انکم ٹیکس ادا کرتا ہے۔
خاندان کے ایک رکن کو 10,000 روپئے یا اس سے زیادہ کی ماہانہ پنشن ملتی ہے۔
آدھار اور بینک اکاؤنٹ کے درمیان نام کی مماثلت: بعض اوقات، آپ کے آدھار کارڈ اور بینک پاس بک پر نام کی اسپیلنگ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے لین دین ناکام ہوجاتا ہے۔ مزید برآں، یہ ضروری ہے کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ آدھار (آدھار میپنگ) سے منسلک ہو۔
اس طرح اپنا اسٹیٹس چیک کریں
قسط جاری ہونے سے پہلے کسانوں کو سرکاری ویب سائٹ pmkisan.gov.in پر جا کر اپنا اسٹیٹس جانچ کرنا چاہیے۔ 'اپنا اسٹیٹس جانیں' کے آپشن پر جائیں اور اپنا رجسٹریشن نمبر درج کریں۔ یہاں، اس بات کو یقینی بنائیں کہ ای کے وائی سی اہلیت، اور زمین کی بیجائی کے تینوں اختیارات سبز 'ہاں' سے نشان زد ہیں۔
اگر آپ کے اسٹیٹس میں کوئی تضاد ہے تو انہیں فوری طور پر درست کریں تاکہ 13 مارچ کو واجب الادا قسط بغیر کسی رکاوٹ کے آپ کے اکاؤنٹ تک پہنچ سکے۔
کب شروع کی گئی تھی یہ اسکیم؟
یہ اسکیم 24 فروری 2019 کو کسانوں کو مالی فوائد فراہم کرنے کے لیے شروع کی گئی تھی۔ اسکیم کے تحت، ہر چار ماہ بعد 2,000 روپے (تقریباً 6,000 روپے سالانہ) ان کے کھاتوں میں منتقل کیے جاتے ہیں تاکہ ان کی کھیتی باڑی اور دیگر ضروریات میں مدد کی جا سکے۔