حکومت ان سخت اقدامات کو واپس لے گی جو ایران تنازع کے دوران نافذ کیے تھے۔ کیا تیل کی قیمتیں میں کمی آئے گی؟

حکومت ان سخت اقدامات کو واپس لے گی جو ایران تنازع کے دوران نافذ کیے تھے۔ کیا تیل کی قیمتیں میں کمی آئے گی؟
حکومت مغربی ایشیا کے بحران کے دوران نافذ کیے گئے توانائی کے تحفظ کے اقدامات کا جائزہ لے گی
Published : June 19, 2026 at 10:24 AM IST
نئی دہلی: مغربی ایشیا میں کشیدگی میں کمی اور عالمی حالات کے معمول پر آنے کے اشارے کے درمیان، حکومت توانائی کی حفاظت کے لیے نافذ کیے گئے ہنگامی اقدامات کا جائزہ لینے اور ان کو مرحلہ وار ختم کرنے پر غور کر رہی ہے۔ ایک سرکاری اہلکار نے جمعرات کو یہ اطلاع دی۔ تاہم، مرکزی وزیر سریش گوپی نے کیرالہ میں ایک تقریب کے دوران کہا کہ جب عالمی سطح پر خام تیل کی قیمتیں گرتی ہیں تو ایندھن کی قیمتوں کو فوری طور پر کم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس میں کئی عوامل شامل ہیں- بشمول سستے خام تیل کو ہندوستان تک پہنچنے میں لگنے والا وقت۔
ایندھن کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کا حوالہ دیتے ہوئے، گوپی نے پٹرولیم، قدرتی گیس اور سیاحت کے وزیر مملکت – نے نوٹ کیا کہ جہاں تقریباً 3.94 فی لیٹر کے اضافے کا اثر ہوا ہے، اسے فوری طور پر صرف عالمی سطح پر خام تیل کی قیمتوں میں کمی کی بنیاد پر واپس نہیں لیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کم قیمت خام تیل آبنائے ہرمز کے راستے بھارت پہنچتا ہے۔ وہاں جہازوں کی آمدورفت کی زیادہ مقدار تاخیر کا باعث بنتی ہے، اس لیے حالات کو معمول پر آنے میں کچھ وقت لگے گا۔
گوپی نے کہا کہ اس سال فروری میں مغربی ایشیا میں تنازع شروع ہونے کے بعد تیل کمپنیاں بری طرح متاثر ہوئیں اور مرکزی حکومت نے بڑے پیمانے پر مالی بوجھ خود اٹھایا۔ انہوں نے مزید کہا، "اس اثر کو جذب کرنے کے نتیجے میں مرکز کو 12,000 کروڑ کا نقصان ہوا۔ کسی بھی ریاست نے ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر ایکسائز ڈیوٹی کم کرکے اپنی آمدنی میں کمی نہیں کی۔ مرکزی حکومت کو کام کرنے کی ضرورت ہے، اور تیل کمپنیوں کو بھی قابل عمل رہنے کی ضرورت ہے۔
عالمی سطح پر تیل اور گیس کی سپلائی چین میں ممکنہ رکاوٹوں کے خدشات کے درمیان، احتیاطی تدابیر جیسے کہ ایل پی جی کی سپلائی کی نگرانی کو تیز کرنا، گھریلو قدرتی گیس کی مختص کرنے کے لیے نئی ترجیحات کا تعین، اور ایندھن کی ذخیرہ اندوزی کو روکنا لاگو کیا گیا۔ امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان 111 روزہ تنازعہ کے خاتمے کے لیے طے پانے والے عبوری امن معاہدے کے بعد آبنائے ہرمز کے ذریعے جہازوں کی نقل و حرکت معمول پر آنے کی توقع ہے۔ اس پیش رفت سے ہندوستان جیسے بڑے خام تیل کے درآمد کنندگان کو راحت مل سکتی ہے۔
ایک اہلکار نے کہا، ہم بدلتی ہوئی صورتحال کا مسلسل جائزہ لے رہے ہیں۔ ہم نے جو اقدامات نافذ کیے ہیں ان کا بھی جائزہ لیا جائے گا، اور جب ہمیں یقین ہو جائے گا کہ عالمی صورتحال معمول پر آ گئی ہے تو ان میں بتدریج نرمی کی جائے گی۔ عالمی تیل کی کھپت کا تقریباً پانچواں حصہ آبنائے ہرمز سے گزرتا ہے۔ یہ سعودی عرب، عراق، کویت، متحدہ عرب امارات (یو اے ای) اور قطر جیسے بڑے پروڈیوسر کے لیے بنیادی برآمدی راستے کے طور پر کام کرتا ہے یہ سبھی ہندوستان کو توانائی فراہم کرنے والے کلیدی ہیں۔
فروری کے آخر میں تنازعات کے پھوٹ پڑنے کے بعد اس راستے سے خام تیل اور قدرتی گیس کی سپلائی میں خلل پڑا تھا، جس کے نتیجے میں خام تیل کی قیمتوں، انشورنس پریمیم اور مال برداری کی شرح میں زبردست اضافہ ہوا تھا۔ صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکومت نے ذخیرہ اندوزی اور بلیک مارکیٹنگ کو روکنے کے لیے ہدایات جاری کرتے ہوئے ایل پی جی (سپلائی اینڈ ڈسٹری بیوشن ریگولیشن) آرڈر کو نافذ کیا۔
مزید برآں، ریفائنریز کو ایل پی جی کی پیداوار بڑھانے اور پبلک سیکٹر کی پٹرولیم کمپنیوں کو انوینٹری مینجمنٹ کو مضبوط بنانے کے لیے ہدایات جاری کی گئیں۔ حکومت نے گھریلو گیس کی فراہمی کو بھی ترجیح دی، شہر میں گیس کی تقسیم، کھاد کے شعبے اور ضروری خدمات کو ترجیح دی، جبکہ کم اہم صنعتی صارفین تک سپلائی کو محدود کرنے کی تیاری کی۔
ایک اہلکار نے بتایا کہ ایندھن کے اسٹریٹجک ذخائر کی حفاظت اور ضروری صارفین کو بلاتعطل فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے یہ اقدامات احتیاط کے طور پر کیے گئے ہیں۔ دریں اثنا عالمی سطح پر خام تیل کی قیمتیں حال ہی میں تقریباً 78 ڈالر فی بیرل تک گر گئی ہیں۔ تنازع کے دوران خام تیل کی قیمتیں فروری میں $70 $72 فی بیرل کی حد سے بڑھ کر $119 فی بیرل تک پہنچ گئیں۔
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ملک میں پٹرول اور ڈیزل کی خوردہ قیمتیں بین الاقوامی سطح کے مقابلے میں کم ہیں۔ حکومت نے 27 مارچ کو پیٹرول اور ڈیزل پر ایکسائز ڈیوٹی میں 10 روپے فی لیٹر کی کمی کی تھی۔ اسمبلی انتخابات کے بعد پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں تقریباً 7.50 روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا تھا، جب کہ سی این جی اور ایل پی جی کی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا گیا تھا۔ اس کے باوجود، عوامی شعبے کی تیل کمپنیاں اب بھی تقریباً 550 کروڑ روپے کا یومیہ نقصان اٹھا رہی ہیں۔