"ای پین کارڈ آن لائن ڈاؤن لوڈ کریں..." کیا آپ کو یہ پیغام اپنے ای میل میں موصول ہوا؟ حکومت کی یہ وارننگ فوراً پڑھیں
یہ ای میل مکمل طور پر جعلی ہے۔ یہ اس اسکینڈل کا حصہ ہے جس کا مقصد لوگوں کی مالی معلومات چوری کرنا ہے۔
Published : July 20, 2026 at 2:07 PM IST
نئی دہلی: حکومت ہند کے پریس انفارمیشن بیورو (PIB) کے فیکٹ چیک یونٹ نے شہریوں کو ایک اہم انتباہ جاری کیا ہے۔ ایک جعلی ای میل سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ اس ای میل میں لوگوں سے اپنا ای-پین کارڈ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ حکومت نے واضح کیا ہے کہ یہ ای میل مکمل طور پر جعلی ہے۔ یہ اس اسکینڈل کا حصہ ہے جس کا مقصد لوگوں کی ذاتی اور مالی معلومات چوری کرنا ہے۔
دھوکہ دہی کا طریقہ
جعلسازوں کی طرف سے بھیجے جانے والے اس جعلی ای میل کی سبجیکٹ لائن ہے "ای-پین کارڈ آن لائن ڈاؤن لوڈ کریں: ایک قدم بہ قدم رہنما۔" ای میل کا دعویٰ ہے کہ محکمۂ انکم ٹیکس کی طرف سے جاری کردہ ایک اہم دستاویز ہے اور اسے ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ایک لنک فراہم کرتا ہے۔ ایک بار جب صارف لنک پر کلک کرتا ہے، تو وہ دھوکے بازوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہیکرز صارفین کے بینک اکاؤنٹ کی معلومات، پاس ورڈز اور دیگر حساس ڈیٹا چوری کرتے ہیں۔
پی آئی بی کا مشورہ
پی آئی بی فیکٹ چیک نے سوشل میڈیا پر اس ای میل کی ایک تصویر شیئر کی ہے، جس میں جلی حروف میں فیک "FAKE" لکھا ہوا ہے۔ حکومت عوام کو مشورہ دیتی ہے:
نامعلوم فون کالز یا ایس ایم ایس پر بھروسہ نہ کریں۔
کسی بھی مشکوک ای میل یا لنکس کا جواب نہ دیں۔
اپنی مالی یا ذاتی معلومات کا اشتراک نہ کریں۔
محفوظ رہنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
چونکہ پین کارڈ (PAN) مالی لین دین کے لیے ایک لازمی دستاویز ہے، اس لیے اس کے غلط استعمال سے بچنے کے لیے ہمیشہ احتیاط برتیں۔ اگر آپ کو اپنا اصلی ای-پین کارڈ ڈاؤن لوڈ کرنے کی ضرورت ہے یا پین کارڈ سے متعلق کسی بھی خدمات کی ضرورت ہے، تو صرف سرکاری سرکاری پورٹل استعمال کریں۔ ایسا کرنے کے لیے، آپ محکمۂ انکم ٹیکس کی آفیشل ویب سائٹ (incometax.gov.in) یا NSDL (Protean) اور UTIITSL جیسی مجاز ایجنسیوں کے آفیشل ویب پورٹلز پر جا سکتے ہیں۔
اگر آپ کو اپنے ان باکس میں کوئی مشتبہ ای میل یا پیغامات نظر آتے ہیں تو ان پر کلک کرنے کے بجائے فوری طور پر نیشنل سائبر کرائم رپورٹنگ پورٹل (cybercrime.gov.in) پر اطلاع دیں۔ تھوڑی سی چوکسی آپ کو بڑے مالی نقصان سے بچا سکتی ہے۔