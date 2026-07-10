حکومت ہند کا اہم اقدام: الیکٹرانکس مینوفیکچرنگ سستی ہو جائے گی، کسٹم ڈیوٹی میں کمی
الیکٹرانکس اور لیتھیم آئن بیٹریوں کے مینوفیکچرنگ کو فروغ دینے کے لیے، حکومت ہند نے اہم پارٹس پر کسٹم ڈیوٹی کو معاف کر دیا ہے۔
Published : July 10, 2026 at 2:53 PM IST
نئی دہلی: حکومت نے ہندوستان میں اسمارٹ فونز، لیپ ٹاپس، سمارٹ ٹی وی اور پہنے جانے والے گیجٹ (جیسے اسمارٹ واچز) کی مینوفیکچرنگ کو بڑھانے کے لیے ایک اہم قدم اٹھایا ہے۔ حکومت نے ان الیکٹرانک اشیاء کی تیاری میں استعمال ہونے والے بعض اہم پارٹس پر 'بنیادی کسٹم ڈیوٹی' (بی سی ڈی) کو مکمل طور پر معاف کر دیا ہے۔ بی سی ڈی ٹیکس کی ایک قسم ہے۔ وزارت خزانہ نے اس سلسلے میں تین الگ الگ احکامات جاری کیے ہیں۔
کن چیزوں پر چھوٹ؟
حکومت نے جن اہم اشیاء کے لیے ٹیکس معاف کیا ہے ان میں ڈسپلے اسمبلیز (اسکرین)، لیتھیم آئن سیل (بیٹریز) اور انڈکٹر کوائل ماڈیولز (وائرلیس چارجنگ میں استعمال ہونے والے پارٹس) شامل ہیں۔ ڈسپلے اور انڈکٹر کوائل ماڈیولز سے متعلق چھوٹ 31 مارچ 2029 تک نافذ رہے گی۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ کمپنیوں کے اخراجات کم ہوں گے، اور ہندوستان میں الیکٹرانک سامان کی تیاری سستی ہو جائے گی۔
قواعد ہوئے آسان:
اس فیصلے کے بعد کمپنیوں کے لیے ضوابط کو نمایاں طور پر آسان کر دیا گیا ہے۔ ٹیکس ماہرین کے مطابق موبائل فون اور الیکٹرک وہیکل (ای وی) بیٹریاں بنانے کے لیے استعمال ہونے والی مشینری کے لیے الگ الگ قوانین اور ٹیکس میں چھوٹ تھی۔ تاہم، حکومت نے اب ان کو ایک واحد، ہموار اصولوں میں یکجا کر دیا ہے۔ اب، کوئی بھی کمپنی جو لیتھیم آئن بیٹریاں تیار کرتی ہے، اس سے قطع نظر کہ مطلوبہ درخواست کچھ بھی ہو، اس چھوٹ سے براہ راست فائدہ اٹھا سکے گی۔ اس سے کمپنیوں کو سرکاری کاغذی کارروائی اور پیچیدگیوں کے بوجھ سے نجات ملے گی۔
فائدہ کس کو ہے؟
اس حکومتی فیصلے سے نہ صرف موبائل فون اور ٹی وی مینوفیکچررز بلکہ کئی دیگر بڑی صنعتوں کو بھی فائدہ پہنچے گا۔
کلیدی فائدہ انھیں ملے گا:
1- بڑے پیمانے پر بیٹری فیکٹریاں اور الیکٹرک وہیکل (ای وی) بنانے والے
2- سولر اور ونڈ انرجی (قابل تجدید توانائی) کے پروجیکٹس
3- ٹیلی کام کمپنیاں، ڈیٹا سینٹرز، اور ڈرون مینوفیکچرنگ اسٹارٹ اپ۔
4- اسپتال کے طبی آلات اور خودکار صنعتی مشینری تیار کرنے والے شعبے۔
غیر ملکی ممالک پر انحصار میں کمی
موبائل اور الیکٹرانکس کی صنعتوں سے وابستہ تنظیموں (جیسے ICEA) نے حکومت کے اس اقدام کی ستائش کی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈسپلے اسمبلیوں پر چھوٹ کو صرف موبائل فونز سے آگے بڑھا کر گاڑیوں کی سکرین، طبی آلات اور فیکٹری ڈسپلے کو شامل کرنا ایک بہترین اقدام ہے۔ اس سے دوسرے ممالک خاص طور پر چین پر ہندوستان کا انحصار کم ہو جائے گا اور 'میک ان انڈیا' مہم کو نئی رفتار ملے گی۔
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