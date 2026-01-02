سگریٹ اور پان مسالہ کے شوقینوں کو بڑا دھچکا، حکومت نے ٹیکس کی مقدار بڑھا دی
مرکزی حکومت نے یکم فروری 2026 سے سگریٹ پر ایکسائز ڈیوٹی لگانےکا فیصلہ کیا ہے۔ اس حکم کے بعد سگریٹ کمپنیوں کے شیئرز گر گئے۔
Published : January 2, 2026 at 8:42 AM IST
نئی دہلی: حکومت نے تمباکو کی مصنوعات اور پان مسالہ پر اضافی ایکسائز ڈیوٹی اور ہیلتھ سیس عائد کرنے کا اعلان کیا ہے، جو یکم فروری 2026 سے نافذ العمل ہوگا۔ 31 دسمبر 2025 کو وزارت خزانہ کی طرف سے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق، یہ نئے ٹیکس گڈز اینڈ سروس ٹیکس (جی ایس ٹی) کے علاوہ ہوں گے اور اس کی جگہ لے لی جائے گی۔
جی ایس ٹی کی شرح میں اضافہ
حکومتی نوٹیفکیشن کے مطابق یکم فروری سے پان مسالہ، سگریٹ، تمباکو اور اس سے متعلقہ مصنوعات پر 40 فیصد جی ایس ٹی لگایا جائے گا، جب کہ ب بیڑی پر 18 فیصد جی ایس ٹی لاگو رہے گا۔ مزید برآں، پان مسالہ پر صحت اور قومی سلامتی کا سیس لگایا جائے گا، اور تمباکو کی مصنوعات پر اضافی ایکسائز ڈیوٹی لگائی جائے گی۔
تمباکو کی مصنوعات کی قیمتوں کا نیا نظام
تمباکو کی مصنوعات جیسے چبانے والے تمباکو، فلٹر تمباکو، زردہ، ذائقہ دار تمباکو، اور گٹکے کے لیے MRP این آر پی پر مبنی قیمتوں کا نظام متعارف کرایا گیا ہے۔ اس نظام کے تحت جی ایس ٹی قیمت کا تعین پیکج پر اعلان کردہ خوردہ فروخت کی قیمت کی بنیاد پر کیا جائے گا، جس سے ٹیکس کا تعین مزید شفاف ہو گا۔
گٹکے اور دیگر مصنوعات پر بھاری ایکسائز ڈیوٹی
نئے نظام کے تحت،
گٹکے پر 91 فیصد اضافی ایکسائز ڈیوٹی لگائی جائے گی
چبانے والے تمباکو پر 82 فیصد
زردہ اور خوشبودار تمباکو پر 82 فیصد
سگریٹ کی لمبائی اور فلٹر کے لحاظ سے ٹیکس 2,050 سے 8,500 روپے فی 1,000 چھڑیوں تک ہوگا۔
ریاستوں کو ٹیکس ریونیو کا حصہ ملے گا
ایکسائز ریونیو کو ریاستوں کے درمیان فنانس کمیشن کی سفارشات کے مطابق دوبارہ تقسیم کیا جائے گا۔ مرکزی حکومت کی ٹیکس آمدنی کا 41 فیصد ریاستوں کو تقسیم شدہ فنڈ کے تحت مختص کیا جائے گا۔
ہیلتھ سیس کا مقصد
پان مسالہ مینوفیکچرنگ یونٹس کی پیداواری صلاحیت کی بنیاد پر ہیلتھ سیس لگایا جائے گا۔ اس سیس سے حاصل ہونے والی آمدنی کا ایک حصہ صحت سے متعلق آگاہی اور دیگر صحت کی اسکیموں کے لیے ریاستوں کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے کہا کہ اس کا مقصد صحت اور قومی سلامتی جیسے اہم شعبوں کے لیے وقف وسائل پیدا کرنا ہے۔
نئے قوانین کو بھی مطلع کر دیا گیا
وزارت خزانہ نے چیونگ تمباکو، زردہ خوشبودار تمباکو، اور گٹکھا پیکنگ مشینز (کیپیسٹی ڈیٹرمینیشن اینڈ کلیکشن آف فیس) رولز 2026 کو بھی مطلع کیا ہے۔ پارلیمنٹ نے گزشتہ ماہ پان مسالہ پر سیس اور تمباکو پر ایکسائز ڈیوٹی لگانے کی منظوری دی تھی۔
سگریٹ کمپنی کے شیئرز گر گئے۔ مرکزی حکومت کی جانب سے سگریٹ پر نئی ایکسائز ڈیوٹی لگانے کا نوٹیفکیشن جاری کرنے کے بعد سگریٹ کمپنی کے حصص میں آج زبردست گراوٹ آئی۔ مارکیٹ لیڈر آئی ٹی سی، ملک کی سب سے بڑی سگریٹ بنانے والی کمپنی نے ابتدائی ٹریڈنگ میں اس کے حصص میں 4 فیصد سے زیادہ کی کمی دیکھی۔ صبح 11 بجے، آئی ٹی سی کے حصص 6.45 فیصد گر کر 376.55 روپے پر ٹریڈ کر رہے تھے۔ گاڈفری فلپس کے حصص 10.33 فیصد کمی کے ساتھ 2478.30 روپے پر ٹریڈ کر رہے تھے۔ سرمایہ کاروں کو خدشہ ہے کہ زیادہ ٹیکس سگریٹ کی فروخت میں کمی کا باعث بن سکتا ہے اور کمپنیوں کے منافع کے مارجن پر دباؤ ڈال سکتا ہے۔
