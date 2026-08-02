حکومت تیل اور گیس کے لیے 'سمندر منتھن' کرے گی: 60 کنویں کھودے جائیں گے، 84000 کروڑ روپے کا منصوبہ منظور
حکومت آئندہ پانچ سالوں میں ایسے 60 کنویں کھودنے کے لیے مالی مدد فراہم کرے گی۔
Published : August 2, 2026 at 10:42 PM IST
نئی دہلی: دوسرے ممالک سے مہنگا خام تیل اور گیس خریدنے کی ضرورت کو کم کرنے کے لیے حکومت اب سمندر میں ہی تیل کے کنویں کھودنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ ایسا کرنے کے لیے، ہندوستانی حکومت سمندر کے نیچے خطرناک علاقوں میں تیل اور گیس کے نئے کنوؤں کی تلاش کے لیے براہِ راست فنڈز فراہم کرے گی، تاکہ سمندر کی گہرائی میں چھپے ہوئے تیل کے وسیع ذخائر کو تلاش کیا جا سکے۔
پہلی بار حکومتی بجٹ سے مالی امداد
خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی کے مطابق، مرکزی کابینہ نے 84,084 کروڑ روپے کی سمندری منتھن نیشنل آف شور ایکسپلوریشن اسکیم کو منظوری دے دی ہے۔ اس اسکیم کے تحت، گہرے اور انتہائی گہرے پانیوں میں تیل کے نئے کنوؤں کی کھدائی کے لیے حکومت نصف لاگت (یا زیادہ سے زیادہ 650 کروڑ روپئے) برداشت کرے گی۔ ایک اہلکار نے کہا کہ یہ شاید دنیا میں پہلی بار ہوا ہے کہ کوئی حکومت اپنے بجٹ سے نئے کنوؤں کی دریافت کے اس بڑے خطرے کے لیے براہ راست فنڈنگ کر رہی ہے۔
اگلے پانچ سالوں میں 60 کنوؤں کی کھدائی کی جائے گی
حکومت آئندہ پانچ سالوں میں ایسے 60 کنویں کھودنے کے لیے مالی مدد فراہم کرے گی۔ کنوؤں کی کھدائی کے علاوہ، حکومت ضروری انفراسٹرکچر (جیسے پائپ لائنز اور پلیٹ فارم) کی تعمیر میں بھی مدد کرے گی تاکہ متعدد کمپنیاں مشترکہ طور پر ان کا استحصال کر سکیں۔
درحقیقت پرائیویٹ کمپنیاں سمندر میں تیل کی تلاش کے پرخطر کام سے گریز کرتی رہی ہیں کیونکہ اگر ڈرلنگ کے بعد تیل نہ ملے تو انہیں اپنی ساری رقم ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ اہلکار کے مطابق کمپنیاں صرف ان کنوؤں میں سرمایہ کاری کر رہی تھیں جہاں تیل پہلے ہی دریافت ہو چکا تھا، جب کہ نئے کنوؤں کی تلاش کے پرخطر کام میں کوئی سرمایہ کاری نہیں کر رہا۔
2031 تک کا ماسٹر پلان
ریٹنگ ایجنسی آئی سی آر اے لمیٹڈ کے سینئر نائب صدر پرشانت وششت نے کہا کہ گہرے سمندر میں ڈرلنگ ایک بہت مہنگا اور پرخطر آپریشن ہے، اور ہندوستانی کمپنیوں کو اس میں محدود تجربہ ہے، اس لیے حکومتی تعاون بہت ضروری ہے۔ کل 84,084 کروڑ روپئے میں سے نصف سے زیادہ صرف 2031 تک گہرے سمندر میں کنویں کی کھدائی کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔