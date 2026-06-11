مرکزی حکومت کا پٹرول پر ایک بڑا فیصلہ، ایتھنول کی ملاوٹ پر تیس فیصد تک ایکسائز ڈیوٹی ختم کردی
ایتھنول والے پٹرول پر ایکسائز ڈیوٹی ہٹادی گئی، جس سے خام تیل کی درآمد میں کمی آئے گی اور کسانوں کو فائدہ ہوگا۔
Published : June 11, 2026 at 10:30 AM IST
نئی دہلی: مرکزی حکومت نے ملک میں پٹرول اور ڈیزل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے نمٹنے اور غیر ملکی تیل پر انحصار کم کرنے کے لیے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے۔ وزارت خزانہ کی طرف سے جاری کردہ ایک باضابطہ نوٹیفکیشن کے مطابق، اعلیٰ سطح کے ایتھنول کے ساتھ ملے پٹرول پر سنٹرل ایکسائز ڈیوٹی کو مکمل طور پر ہٹا دیا گیا ہے۔ حکومت نے اس ٹیکس کو صفر کر دیا ہے۔
یہ چھوٹ 22 فیصد سے لے کر 30 فیصد تک کے ایتھنول مواد کے ساتھ پٹرول کی تمام اقسام پر لاگو ہوگی۔ اس کے تحت اس وقت مارکیٹ میں موجود E22، E25، E27 اور E30 گریڈ کے پٹرول کو براہ راست ٹیکس چھوٹ کا فائدہ ہوگا۔ حکومت نے یہ خصوصی چھوٹ سنٹرل ایکسائز ایکٹ 1944 کی دفعہ 5A کے تحت دی ہے۔ تاہم، اس چھوٹ کے لیے اہل ہونے کے لیے، ایندھن کو بیورو آف انڈین اسٹینڈرڈز (BIS) کے سخت ضابطوں اور معیار کے معیارات پر پورا اترنا چاہیے۔
حکومت کا بنیادی مقصد کیا ہے؟
ہندوستان اپنی خام تیل کی ضروریات کا تقریباً 80 سے 85 فیصد دوسرے ممالک سے درآمد کرتا ہے۔ بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل اتار چڑھاؤ آتا ہے، جس سے ملکی معیشت پر خاصا بوجھ پڑتا ہے۔ حکومت کا بنیادی مقصد ان درآمدات کو کم کرنا اور مقامی طور پر پیدا ہونے والے صاف اور قابل تجدید ایندھن کو فروغ دینا ہے۔
ایتھنول بنیادی طور پر گنے، مکئی اور دیگر اناج سے تیار کیا جاتا ہے۔ یہ پالیسی نہ صرف ملک کے زرِ مبادلہ کے ذخائر کو بچائے گی بلکہ کروڑوں ہندوستانی کسانوں کی آمدنی میں بھی خاطر خواہ اضافہ کرے گی۔
ہندوستان میں بائیو فیول انقلاب میں تیزی سے اضافہ
مرکزی پٹرول اور قدرتی گیس کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے حال ہی میں ہندوستان کی اس بڑی کامیابی کو اجاگر کیا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ 2014 میں ملک کے پٹرول میں صرف 1.5 فیصد ایتھنول شامل کیا گیا تھا۔ حکومت کی مسلسل کوششوں کی وجہ سے نومبر 2022 تک یہ فیصد بڑھ کر 10 فیصد ہو گیا۔
تیل کمپنیوں اور مینوفیکچررز کے درمیان بہترین ہم آہنگی
حکومت نے پہلے 2030 تک پٹرول میں 20 فیصد ایتھنول بلینڈنگ (E20) حاصل کرنے کا ہدف مقرر کیا تھا۔ تاہم، ملک کی تیل کمپنیوں اور مینوفیکچررز کے درمیان بہترین ہم آہنگی کی بدولت، یہ بلند مقصد 2024 میں طے شدہ وقت سے پہلے ہی حاصل کر لیا گیا۔ یہ نئی ٹیکس چھوٹ ہندوستان کو ماحول دوست اور خود انحصار بنانے کی سمت میں ایک تاریخی قدم ہوگا۔