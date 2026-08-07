کیا ڈیزل میں ایتھنول کی ملاوٹ کا منصوبہ ہے؟ کیا امریکہ سے درآمد ہوگا ایتھنول؟ حکومت نے دیا جواب
حکومت نے امریکہ سے ایتھنول کی درآمد اور ڈیزل اور اے ٹی ایف کے ساتھ ملاوٹ سے متعلق افواہوں کو مسترد کر دیا ہے۔
Published : August 7, 2026 at 11:45 AM IST
نئی دہلی: حکومت ہند نے واضح کیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جاری تجارتی معاہدے بات چیت کے دوران ایندھن کی ملاوٹ کے لیے امریکی ایتھنول کی درآمد کے حوالے سے کوئی وعدہ یا رعایت نہیں کی گئی ہے۔ ایک سرکاری بیان میں، تجارت اور صنعت کی وزارت نے میڈیا رپورٹس اور دعووں کو بیان کیا ہے جن میں امریکی ایتھنول کی بڑے پیمانے پر درآمدات کی تجویز کو مکمل طور پر "بے بنیاد اور جھوٹ پر مبنی" قرار دیا گیا ہے۔
خریداری صرف گھریلو پالیسی پر عمل کرنے کے لیے
وزارت نے واضح کیا کہ ہندوستان کا ایندھن کی ملاوٹ کا پروگرام اور ایتھنول کی خریداری پوری طرح سے گھریلو پالیسی کی ضروریات کے مطابق ہے۔ ہندوستان کے 'ایتھنول بلینڈڈ پیٹرول' (EBP) پروگرام کے تحت استعمال ہونے والا تمام ایتھنول خصوصی طور پر گھریلو پروڈیوسروں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ فی الحال، ایندھن کی ملاوٹ کے مقاصد کے لیے امریکہ سے کوئی ایتھنول درآمد نہیں کیا جا رہا ہے۔ حکومت نے کہا کہ امریکہ سے فیول گریڈ ایتھنول کی بڑے پیمانے پر درآمدات کی اجازت دینے کے لیے پالیسی میں تبدیلی کی کوئی بھی تجویز گمراہ کن ہے۔
اپوزیشن کے دعوؤں پر حکومت کا جواب
یہ سرکاری وضاحت عام آدمی پارٹی (عآپ) کے قومی کنوینر اروند کیجریوال کے الزامات کے بعد آئی ہے۔ کیجریوال نے دعویٰ کیا تھا کہ مرکزی حکومت ڈیزل اور ایوی ایشن ٹربائن فیول (اے ٹی ایف) میں ایتھنول کو ملانے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ کیجریوال نے عوام سے فی الحال نئی پٹرول اور ڈیزل گاڑیاں خریدنے سے گریز کرنے کی بھی اپیل کی تھی۔ حکومت کے بیان میں ان دعوؤں کی دوٹوک تردید کی گئی ہے۔ فی الحال، ای 20 ایندھن (80 فیصد پیٹرول اور 20 فیصد ایتھنول) کا استعمال ہندوستان میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، جس سے خوردہ ایندھن کی مارکیٹ بدل رہی ہے۔
بھارت-امریکہ تجارتی مذاکرات کی صورتحال
ہندوستان اور امریکہ اس سال مارچ سے ایک بڑے تجارتی معاہدے پر بات چیت کر رہے ہیں۔ اب تک دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کے آٹھ دور مکمل ہو چکے ہیں۔ اس سے قبل فروری میں دونوں ممالک نے دوطرفہ تجارتی معاہدے کے پہلے مرحلے کے لیے فریم ورک کو حتمی شکل دی تھی۔ حکومت نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ تجارتی تعلقات کو مضبوط بنانے کی کوششوں کے باوجود ملک کے گھریلو کسانوں اور ایتھنول پیدا کرنے والوں کے مفادات سے سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔
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