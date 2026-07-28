حکومت کی نئی تجویز! تین سال تک آلودگی کے ٹیسٹ کی ضرورت نہیں رہے گی
حکومت نے نئی BS-VI گاڑیوں کے لیے آلودگی سرٹیفکیٹ کی میعاد تین سال اور پرانی گاڑیوں کےلیے ضوابط کو سخت کرنے کی تجویز پیش کی۔
Published : July 28, 2026 at 10:42 AM IST
نئی دہلی: وزارتِ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہیں (MoRTH) نے نئی اور کم آلودگی پھیلانے والی بی ایس-6 (BS-VI) گاڑیوں کے لیے آلودگی کنٹرول سرٹیفکیٹ (PUCC) کی میعاد بڑھا کر 3 سال کرنے کی ایک اہم تجویز پیش کی ہے۔ وزارت کی طرف سے جاری کردہ ڈرافٹ نوٹیفکیشن کے مطابق، اس نئے قانون کا مقصد نئی اور صاف ٹیکنالوجی والی گاڑیوں کے مالکان کو بار بار کی کاغذی کارروائی سے راحت دینا ہے۔ اس کے برعکس، زیادہ آلودگی پھیلانے والی پرانی گاڑیوں کے قوانین کو مزید سخت کر دیا گیا ہے۔
تجویز کردہ قوانین کے تحت گاڑیوں کے زمروں کو ان کی عمر (ویلیڈیٹی) اور اخراج کے معیارات کے مطابق اس طرح طے کیا گیا ہے:
1. بی ایس-6 نجی (پرائیویٹ) گاڑیاں
- 6 سال تک پرانی گاڑیاں: ان گاڑیوں کے لیے پی یو سی سی (PUCC) کی میعاد کو موجودہ 1 سال سے بڑھا کر 3 سال کرنے کی تجویز ہے۔
- 6 سے 10 سال پرانی گاڑیاں: انہیں ہر 1 سال میں اپنا آلودگی کا سرٹیفکیٹ رینیو (تجدید) کرانا ہوگا۔
- 10 سال سے زیادہ پرانی گاڑیاں: آلودگی کے اخراج کی سخت نگرانی کے لیے انہیں ہر 6 ماہ میں جانچ کرانی ہوگی۔
2. بی ایس-6 کمرشل (تجارتی) گاڑیاں
- 6 سال تک پرانی تجارتی گاڑیاں: کاروباری سرگرمیوں میں استعمال ہونے والی ان گاڑیوں کے لیے پی یو سی سی کی میعاد 2 سال طے کی گئی ہے۔
3. بی ایس-4 گاڑیاں
- بی ایس-4 گاڑیوں کے لیے قوانین کو پہلے سے زیادہ سخت کر دیا گیا ہے۔ اب انہیں لازمی طور پر ہر 6 ماہ میں آلودگی کی جانچ کرانی ہوگی۔
4. بی ایس-1، بی ایس-2 اور بی ایس-3 گاڑیاں
- ہوا کے معیار (ایئر کوالٹی) کو محفوظ رکھنے اور ٹیل پائپ سے ضرورت سے زیادہ دھواں نکلنے پر روک لگانے کے لیے، ان پرانی گاڑیوں کو اب ہر 3 ماہ میں پی یو سی سی رینیو کرانا ہوگا۔
بی ایس-5 اور بی ایس-6 اخراج کے معیارات
بھارت اسٹیج (BS) یہ معیار ملک میں گاڑیوں سے خارج ہونے والے نقصان دہ آلودگی کے عناصر جیسے کاربن مونو آکسائیڈ، نائٹروجن آکسائیڈ اور باریک ذرات (پارٹیکولیٹ میٹر) کو محدود کرنے کا کام کرتے ہیں۔ حکومتِ ہند نے ماحولیاتی بہتری کے لیے اپریل 2020 میں بی ایس-5 کو چھوڑ کر براہِ راست انتہائی سخت بی ایس-6 اخراج کے معیارات اور محض 10 پی پی ایم سلفر والے ایندھن کو ملک بھر میں لاگو کیا تھا۔ اس نئی پالیسی تبدیلی سے آلودگی جانچ مراکز پر بھیڑ کم ہوگی، قوانین پر عمل کرنا آسان ہوگا اور جدید ٹیکنالوجی والی گاڑیوں کے مالکان کو براہِ راست فائدہ پہنچے گا۔