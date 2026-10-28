حکومت کا نیا مقامی فاسٹ ٹیگ پاس، جانیں کن گاڑیوں کے مالکان کو ہوگا فائدہ؟
وزارتِ ٹرانسپورٹ نے ٹول پلازوں کے قریب رہنے والے اہل گاڑی مالکان کے لیے رعایتی مقامی پاس فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔
Published : October 28, 2026 at 12:14 PM IST
حیدرآباد: وزارتِ سڑک ٹرانسپورٹ و شاہراہ نے 'نیشنل ہائی ویز فیس رولز، 2008' میں ترمیم کی ہے، جس کے تحت ٹول پلازوں کے آس پاس رہنے والے اہل گاڑی مالکان کو رعایتی مقامی پاس فراہم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔
حکومت کی جانب سے جاری کردہ ان نئے قوانین کے مطابق، ٹول پلازہ کے 20 کلومیٹر کے دائرے میں رہنے والے اور اہل و فعال فاسٹ ٹیگ کے حامل نجی گاڑی مالکان، رعایتی سالانہ 'لوکل پاس' حاصل کر سکتے ہیں۔ اس فیصلے کے تحت، اہل گاڑی مالکان موجودہ ماہانہ پاس یا نئے رعایتی 'لوکل پاس' میں سے کسی ایک کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ گاڑی مالکان ان نئے پاس کے لیے یکم نومبر سال 2026 سے درخواست دے سکتے ہیں۔
سالانہ پاس کی فیس
وزارتِ شاہراہ کی طرف سے پیش کیے گئے رعایتی لوکل پاس کی سالانہ فیس ٹول پلازہ کے لوکیشن پر منحصر ہوگی۔ اگر ٹول پلازہ کسی میونسپلٹی یا مقامی شہری علاقے کی حدود سے باہر ہے، تو اس پاس کی سالانہ فیس 1,500 روپے ہوگی۔ میونسپلٹی یا مقامی شہری علاقے کی حدود کے اندر واقع ٹول پلازہ کے لیے یہ سالانہ فیس 3,000 روپے ہوگی۔
قابلِ غور بات یہ ہے کہ یہ پاس صرف اسی مخصوص ٹول پلازہ پر کارآمد ہوگا جس کے لیے اسے جاری کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ، مرکزی حکومت ہر سال یکم اپریل کو مقررہ چارجز میں ترمیم کر سکتی ہے۔
پاس حاصل کرنے کی اہلیت کیا ہے؟
واضح رہے کہ اس ترمیم کے تحت رعایتی لوکل پاس جاری کرنے کے لیے کچھ قوانین طے کیے گئے ہیں۔ اس پاس کا استعمال ان قومی شاہراہوں (نیشنل ہائی ویز) یا ایکسپریس ویز پر سفر کرنے کے لیے نہیں کیا جا سکتا جہاں 'کلوزڈ یوزر فیس کلیکشن سسٹم' کے ذریعے ٹول ٹیکس وصول کیا جاتا ہے۔ مزید برآں، اگر گاڑی کے مالک، ڈرائیور کے پاس استعمال کے لیے کوئی سروس روڈ یا متبادل راستہ دستیاب ہے، تو یہ پاس جاری نہیں کیا جائے گا۔
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