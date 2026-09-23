برآمدات بڑھانے کے لیے حکومت کا اہم فیصلہ؛ ضلعی سطح پر 1,000 افراد کو تربیت دی جائے گی
چھوٹے تاجر اب بیرونِ ملک میں کاروبار کریں گے، حکومت کے نئے منصوبے کے بارے میں جانیں۔
Published : September 23, 2026 at 11:52 AM IST
نئی دہلی: مرکزی حکومت نے عالمی سطح پر بھارت کی برآمدات کو بڑھانے اور مقامی کاروباروں کو عالمی کاروباری اداروں میں تبدیل کرنے کے لیے ایک بڑا منصوبہ تیار کیا ہے۔ مرکزی وزیر تجارت و صنعت پیوش گوئل نے اعلان کیا کہ 1,000 مقامی افراد کو خصوصی تربیت دی جائے گی تاکہ وہ ضلعی اور ریاستی سطح پر موجودہ اور خواہشمند برآمد کنندگان کی مدد کر سکیں۔
اس اقدام کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ تربیت علاقائی زبانوں میں دی جائے گی۔ اس سے چھوٹے شہروں اور دیہاتوں کے تاجروں کو براہِ راست فائدہ پہنچے گا، جو پہلے زبان کی رکاوٹوں یا تکنیکی اصطلاحات کی پیچیدگی کی وجہ سے برآمدات کرنے سے ہچکچاتے تھے،کیونکہ وہ اپنی زبانوں میں برآمدی طریقہ کار سیکھ سکیں گے۔ تربیت یافتہ افراد تجارتی تنظیموں اور علاقائی انجمنوں کے ذریعے کاروباری افراد کی رہنمائی اور معاونت کریں گے۔
ایک ہی چھت تلے تمام خدمات
حکومت کاروبار کرنے کے عمل کو آسان بنانے کے لیے ایک اور اہم قدم اٹھا رہی ہے۔ تاجروں کو اب مختلف محکموں کے بار بار چکر لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ملک بھر کے بڑے شہروں میں 'انٹیگریٹڈ کامرس اینڈ انڈسٹری آفسز' (جامع دفاتر برائے تجارت و صنعت) قائم کیے جائیں گے۔ یہ 'سنگل ونڈو سسٹم' تاجروں کو ایک ہی چھت تلے مختلف محکموں اور ایجنسیوں کی خدمات تک رسائی فراہم کرے گا۔
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آزاد تجارتی معاہدوں (FTAs) کے مکمل فوائد کا حصول
حال ہی میں کئی ممالک کے ساتھ دستخط کیے گئے آزاد تجارتی معاہدوں (FTAs) کے فوائد سے مؤثر طریقے سے استفادہ کرنے کے طریقوں پر بات چیت کے لیے ایک خصوصی اجلاس بھی منعقد کیا گیا۔ صنعت کے نمائندوں نے مطالبہ کیا کہ 'ڈیجیٹل سرٹیفکیٹس آف اوریجن' (اصل مقام کی تصدیق کرنے والے ڈیجیٹل اسناد) کی بلا رکاوٹ تصدیق کو ممکن بنانے کے لیے سرکاری نظاموں اور غیر ملکی تجارتی پلیٹ فارمز کے درمیان ڈیجیٹل انضمام (ڈیجیٹل روابط) کو بہتر بنایا جائے۔