ایل پی جی کا یہ اصول یکم ستمبر سے تبدیل ہونے والا ہے، عام لوگوں سے لے کر کمپنیوں تک مفید ثابت ہوگا
حکومت نے یکم ستمبر سے گھریلو پی این جی کنکشن بڑھانے کے لیے ایک نئی ترغیبی اسکیم کو منظوری دی ہے۔
Published : August 19, 2026 at 12:16 PM IST
نئی دہلی: حکومت نے ملک بھر میں صاف اور محفوظ کھانا پکانے کے ایندھن کو فروغ دینے کے لیے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے۔ گھروں تک پائپ نیچرل گیس (پی این جی) کنکشن کے رول آؤٹ کو تیز کرنے کے لیے ایک نئی ترغیبی اسکیم کی منظوری دی۔ یہ اسکیم یکم ستمبر 2026 سے ملک بھر میں نافذ کی جائے گی۔
اس اقدام کا بنیادی مقصد پی این جی نیٹ ورک کو وسعت دینا اور ان کنکشنز کو فعال کرنا ہے جو پہلے سے انسٹال ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک فعال نہیں ہیں۔ فی الحال، ہندوستان میں تقریباً 1.74 کروڑ گھریلو پی این جی کنکشن ہیں۔ حکومت کا مقصد مزید خاندانوں کو روایتی سلنڈروں سے اس جدید اور محفوظ نظام کی طرف جانے کی ترغیب دینا ہے۔
نمایاں طور پر فائدہ اٹھانے والی کمپنیاں
اس اسکیم کے تحت، سٹی گیس ڈسٹری بیوشن (سی جی ڈی) کمپنیاں ہر نئے اور آپریشنل کنکشن کے لیے حکومت سے سستی اے پی ایم گیس' کا اضافی کوٹہ حاصل کریں گی۔ کمپنیوں کو ایسے ہر کنکشن کے لیے اضافی 200 سٹینڈرڈ کیوبک میٹر گیس مختص کی جائے گی۔ اس اسکیم کو چھ ماہ کی مدت میں دو مرحلوں میں نافذ کیا جائے گا۔
اس سستی گیس تک رسائی کمپنیوں کے اخراجات میں نمایاں کمی کرے گی۔ اس وقت کمپنیوں کو گاڑیوں کے لیے سی این جی کی فراہمی کے لیے بیرون ملک سے مہنگی ایل این جی درآمد کرنی پڑتی ہے۔ اس گھریلو گیس سے اب ان کے اخراجات کم ہوں گے۔ حکومت کے مطابق، کمپنیوں کے لیے لاگت کی وصولی کی مدت 10 سال سے گھٹ کر صرف 3 سال ہو جائے گی۔ اس سے کمپنیوں کو نئے علاقوں میں پائپ لائن بچھانے کی ترغیب ملے گی۔
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عام صارفین کے لیے کیا فوائد ہیں؟
سلنڈر کی پریشانیوں سے آزادی: ایل پی جی سلنڈر کے برعکس، بار بار بکنگ کرنے، ڈلیوری کا انتظار کرنے یا سلنڈر تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔
میٹرڈ بلنگ: بجلی اور پانی کے بلوں کی طرح، صارفین صرف اصل میں استعمال ہونے والی گیس کی رقم کی ادائیگی کریں گے۔
بہتر حفاظت: پی این جی ہوا سے ہلکا ہے۔ لیک ہونے کی صورت میں، یہ فضا میں تیزی سے پھیل جاتا ہے، جس سے آگ لگنے کے خطرے کو نمایاں طور پر کم کیا جاتا ہے۔
بہتر صحت: یہ مکمل طور پر صاف ایندھن ہے۔ یہ کوئی دھواں پیدا نہیں کرتا، اندرونی ہوا کو صاف رکھتا ہے۔