کیا پٹرول دس روپیے اور ڈیزل بارہ روپے مہنگا ہونے جا رہا ہے؟ حکومت نے وائرل خبر کے پیچھے کی حقیقت کا کیا انکشاف

حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بڑے پیمانے پر اضافے کے وائرل دعوے کو جھوٹا قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔

کیا پٹرول اور ڈیزل مہنگا ہونے جا رہا ہے؟ (IANS علامتی تصویر)
Published : April 30, 2026 at 10:14 AM IST

نئی دہلی: ملک بھر میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ایک پیغام تیزی سے وائرل ہو رہا ہے، جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت نے پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں زبردست اضافہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ وائرل پوسٹ کے مطابق پیٹرول میں 10 روپیے فی لیٹر اور ڈیزل میں 12.50 روپیے فی لیٹر اضافے کا حکم دیا گیا ہے۔

پی آئی بی فیکٹ چیک نے گمراہ کن خبروں کو مسترد کردیا

جیسے ہی یہ جھوٹا حکم موضوع بحث بنا، حکومت کے فیکٹ چیکنگ یونٹ پی آئی بی فیکٹ چیک نے فوری طور پر وضاحت جاری کی۔ سرکاری بیان میں کہا گیا، "یہ حکم مکمل طور پر فرضی ہے۔ حکومت ہند کی وزارت پٹرولیم کی طرف سے ایسی کوئی ہدایت یا نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا گیا ہے۔" حکومت نے شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ایسے غیر حساس اور گمراہ کن پیغامات کی تصدیق کیے بغیر آگے نہ بھیجیں۔

افواہوں کی بھرمار: انتخابات سے منسلک ہونے کے دعوے

یہ افواہ اس وقت پھیلی جب ملک کے کچھ حصوں میں اسمبلی انتخابات کے آخری مرحلے کے لیے ووٹنگ ختم ہو رہی تھی۔ بہت سے سوشل میڈیا صارفین، جن میں کچھ سیاسی شخصیات بھی شامل ہیں، دعویٰ کر رہے تھے کہ ووٹنگ ختم ہوتے ہی حکومت تیل کی قیمتوں میں 25 سے 28 روپیے تک اضافہ کر دے گی۔ تاہم وزارت پیٹرولیم نے واضح کیا کہ فی الحال قیمتوں میں کسی قسم کی تبدیلی کی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے۔

عوام سے احتیاط کی تاکید

حکومت نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ صرف سرکاری ذرائع یا وزارت کے مجاز سوشل میڈیا ہینڈلز سے موصول ہونے والی معلومات پر بھروسہ کریں۔ گمراہ کن خبریں نہ صرف عوام میں خوف و ہراس پیدا کرتی ہیں بلکہ پٹرول پمپوں پر غیر ضروری بھیڑ اور افراتفری کا باعث بھی بن سکتی ہیں۔

مقامی سطح پر ابھی تک کوئی سرکاری تبدیلی نہیں

ماہرین کا کہنا ہے کہ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں لیکن مقامی سطح پر ابھی تک کوئی سرکاری تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ آپ اپنے شہر کے موجودہ نرخ انڈین آئل یا بھارت پٹرولیم کی آفیشل ویب سائٹ سے حاصل کر سکتے ہیں۔

