حکومت نے پٹرول کی برآمدات پر ٹیکس ختم کر دیا، ڈیزل اور ایوی ایشن فیول پر ایکسپورٹ ڈیوٹی میں اضافہ
ڈیزل ایکسپورٹ ڈیوٹی کو 3 روپے بڑھا کر 11.5 روپے اور ہوابازی کے ایندھن کو 11 روپے فی لیٹر کر دیا گیا۔
Published : October 31, 2026 at 10:50 PM IST
نئی دہلی: مرکزی حکومت نے پٹرول، ڈیزل اور ہوابازی کے ایندھن پر ٹیکس کو لے کر بڑا فیصلہ لیا ہے۔ وزارت خزانہ نے تیل کی بین الاقوامی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی روشنی میں نیا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ اس نوٹیفکیشن کے تحت پیٹرول پر ایکسپورٹ ڈیوٹی مکمل طور پر ختم کردی گئی ہے جبکہ ڈیزل اور ایوی ایشن فیول پر ایکسپورٹ ڈیوٹی بڑھا دی گئی ہے۔ نئی قیمتیں 31 اکتوبر 2026 سے لاگو ہوں گی۔
جانتے ہیں کیا تبدیلیاں کی گئی ہیں؟
نئے حکومتی نوٹیفکیشن کے مطابق پیٹرول، ڈیزل اور اے ٹی ایف پر ایکسپورٹ ڈیوٹی میں درج ذیل تبدیلیاں کی گئی ہیں۔
پیٹرول: پیٹرول کی برآمد پر اسپیشل ایڈیشنل ایکسائز ڈیوٹی کو 2.5 روپئے فی لیٹر سے گھٹا کر صفر کردیا گیا ہے۔
ڈیزل: ڈیزل کی برآمدات پر ٹیکس 8.5 روپئے فی لیٹر سے بڑھا کر 11.5 روپئے فی لیٹر کر دیا گیا ہے، جس میں 3 روپئے فی لیٹر کا اضافہ ہوا ہے۔
ایوی ایشن فیول (اے ٹی ایف): ایوی ایشن فیول کی برآمد پر ڈیوٹی 50 پیسے فی لیٹر بڑھا دی گئی ہے، جس سے اس کی نئی شرح 10.50 روپے فی لیٹر سے بڑھ کر 11.00 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے۔
اس سے قبل، 16 اکتوبر کو ہونے والے جائزہ میں، پٹرول پر 2.5 روپئے فی لیٹر، ڈیزل پر 8.5 روپئے فی لیٹر اور ہوابازی کے ایندھن پر 10.5 روپئے فی لیٹر ڈیوٹی مقرر کی گئی تھی۔
ملکی قیمتوں پر کیا اثر پڑے گا؟
عام لوگوں کے لیے سب سے تسلی بخش پہلو یہ ہے کہ اس فیصلے سے ملک کے اندر پیٹرول اور ڈیزل کی خوردہ قیمتوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ سرکاری تیل کمپنیاں پرانی قیمتوں پر مقامی مارکیٹ میں ایندھن کی فراہمی جاری رکھیں گی۔ یہ ٹیکس صرف ان کمپنیوں پر لاگو ہوتا ہے جو ہندوستان سے ریفائنڈ تیل بیرون ملک فروخت کرتی ہیں۔
یہ فیصلہ کیوں لیا گیا؟
درحقیقت، حکومت نے یہ ایکسپورٹ ڈیوٹی مارچ 2026 میں متعارف کرائی تھی، جب مغربی ایشیا میں توانائی کا بحران گہرا ہوا تھا۔ اس کا بنیادی مقصد ملک کے اندر پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کو روکنا تھا، کمپنیوں کو زیادہ منافع کے حصول میں اپنا تمام تیل برآمد کرنے سے روکنا تھا۔
حکومت بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل اور ریفائنڈ مصنوعات کی قیمتوں کی بنیاد پر ہر 15 دن بعد ان نرخوں کا جائزہ لیتی ہے۔ اس بار عالمی سطح پر پیٹرول کے منافع میں کمی کی وجہ سے پیٹرول پر سے ٹیکس ہٹا دیا گیا ہے جبکہ ڈیزل پر ڈیوٹی اس کے مضبوط مارجن کی وجہ سے بڑھا دی گئی ہے۔