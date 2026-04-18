سرکاری ملازمین کے لیے خوشخبری، مہنگائی الاؤنس میں اضافہ، جانئے ڈے اے کتنا بڑھ گیا، اب کتنی ہوگی تنخواہ؟
مرکزی حکومت کے ملازمین اور پنشنرز کے لیے اچھی خبر ہے۔ حکومت نے مہنگائی الاؤنس اضافے کی منظوری دی ہے۔
Published : April 18, 2026 at 3:23 PM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں مرکزی کابینہ نے ہفتہ کو لاکھوں سرکاری ملازمین اور پنشنرز کو راحت دی ہے۔ اطلاعات کے مطابق کابینہ نے مرکزی حکومت کے ملازمین کے لیے مہنگائی الاؤنس (ڈی اے) میں دو فیصد اضافے کو منظوری دی ہے۔ اس فیصلے سے ڈی اے 58 فیصد سے بڑھا کر 60 فیصد ہو گیا ہے۔
ایک کروڑ سے زیادہ لوگ ہونگے مستفید
حکومت کے اس فیصلے سے تقریباً 50 لاکھ مرکزی حکومت کے ملازمین اور 6.5 ملین سے زیادہ پنشنرز کو براہ راست فائدہ پہنچے گا۔ پنشنرز کے لیے مہنگائی ریلیف (ڈی آر) میں بھی متناسب اضافہ کیا گیا ہے۔ پچھلے 12 مہینوں کے آل انڈیا کنزیومر پرائس انڈیکس- انڈسٹریل ورکرز کے اعداد و شمار کی بنیاد پر یہ 2 فیصد اضافہ پہلے ہی متوقع تھا۔
جنوری سے شروع ہو جائے گی بقایا جات کی ادائیگی
نیا اصول یکم جنوری 2026 سے لاگو ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملازمین کو نہ صرف بڑھی ہوئی تنخواہ ملے گی بلکہ وہ پچھلے تین مہینوں (جنوری، فروری اور مارچ) کے بقایا جات بھی یکمشت وصول کریں گے۔
تنخواہ پر کتنا اثر پڑے گا؟
تنخواہ میں اضافے کو سمجھیں: اگر کسی ملازم کی بنیادی تنخواہ(بیسک پے) 36,500 روپئے ہے تو 58 فیصد کی شرح سے وہ 21,170 ڈی اے وصول کر رہے تھے۔ اب 60 فیصد پر یہ رقم بڑھ کر 21,900 روپئے ہو جائے گی۔ جس کے نتیجے میں تنخواہ میں 730 روپئے کا براہ راست اضافہ ہو گا۔ اسی طرح 9000 روپے کی بنیادی پنشن حاصل کرنے والے بزرگ شہریوں کو اب 5,220 روپئے کی بجائے 5,400 روپئے مہنگائی الاؤنس کے طور پر ملے گا۔
اقتصادی محاذ پر ایک اور اہم قدم میں کابینہ نے 'خودمختار میری ٹائم فنڈ' کے قیام کی منظوری دے دی ہے۔ 13,000 کروڑ روپئے کے کارپس کے ساتھ شروع کیے گئے اس فنڈ کا مقصد ہندوستانی جہازوں کو سستی اور پائیدار انشورنس کور فراہم کرنا ہے۔ فی الحال، ہندوستانی جہاز غیر ملکی انشورنس کمپنیوں پر منحصر ہیں۔ یہ فنڈ ان کی عالمی مسابقت کو مضبوط کرے گا۔
دیہی انفراسٹرکچر پر زور
دیہی علاقوں کی ترقی کے لیے اپنی وابستگی کا اعادہ کرتے ہوئے حکومت نے پردھان منتری گرام سڑک یوجنا کی مدت کو 2028 تک بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے آسانی سے نفاذ کے لیے 3000 کروڑ روپئے کے اضافی فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ یہ توسیع ملک بھر کے دور دراز دیہاتوں کو ہر موسم والی سڑکوں سے جوڑنے کے ہدف کو تیز کرے گی۔