اس سال سونا پہنچ جائے گا دو لاکھ تک، آج بنایا نیا ریکارڈ، فی 10 گرام سونے کی قیمت ایک لاکھ 54 ہزار سے تجاوز کر گئی
سونے نے ملکی اور بین الاقوامی منڈیوں میں اضافہ ریکارڈ کر کے تاریخ رقم کر دی ہے۔ جبکہ چاندی کی قیمتوں میں کمی آئی ہے۔
Published : January 21, 2026 at 10:08 AM IST
نئی دہلی: سونا اپنی ریکارڈ بلندی پر ہے۔ سونے کی قیمتوں نے ایک بار پھر ملکی اور بین الاقوامی بازاروں میں تاریخ رقم کرتے ہوئے سب کو چونکا دیا ہے۔ ملٹی کموڈٹی ایکسچینج (ایم سی ایکس) پر فروری کی ڈیلیوری کے لیے سونا بدھ کی صبح تقریباً 9:30 بجے 154,604 روپے فی 10 گرام کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ چاندی 3,25,903 فی کلوگرام تک پہنچ گیا ہے۔
بین الاقوامی منڈیوں میں بھی قیمتی دھاتوں میں زبردست تیزی دیکھنے میں آئی۔ عالمی مارکیٹ میں سونا 4,850 ڈالر فی اونس کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا، جبکہ چاندی کی قیمت 94.05 ڈالر فی اونس پر پہنچ گئی، جو کل کے مقابلے کم ہے۔
عالمی غیر یقینی صورتحال قیمتوں میں اضافہ کی اہم وجہ
ماہرین کے مطابق سونے اور چاندی کی قیمتوں میں یہ اضافہ جغرافیائی سیاسی کشیدگی، تجارتی جنگوں کے خدشات اور کرنسی مارکیٹوں میں عدم استحکام کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ سرمایہ کار پرخطر ماحول میں محفوظ سرمایہ کاری کے آپشن کے طور پر سونے اور چاندی کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔
سونا 2 لاکھ روپے سے تجاوز کر سکتا ہے: روکڑے
آل انڈیا جیم اینڈ جیولری ڈومیسٹک کونسل (جی جے سی) کے چیئرمین راجیش روکڑے نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ موجودہ عالمی صورتحال کو دیکھتے ہوئے سونے کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے پیش گوئی کی کہ اس سال سونا 2 لاکھ روپے فی 10 گرام سے تجاوز کر سکتا ہے، جبکہ اگلے تین سالوں میں یہ 3 لاکھ تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ تاہم، انہوں نے سرمایہ کاروں کو مشورہ دیا کہ وہ 10-15 فیصد کی ممکنہ اصلاح پر غور کریں۔
چاندی سونے سے زیادہ بڑھنے کا امکان ہے
حالانکہ بین الاقوامی منڈیوں میں کل کے مقابلے چاندی کی قیمتوں میں کچھ حد تک کمی درج کی گئی ہے لیکن کموڈٹی مارکیٹ کے ماہر انوج گپتا کا ماننا ہے کہ صنعتی مانگ میں اضافہ کی وجہ سے سونے کے مقابلے چاندی میں زیادہ اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ ان کے مطابق چاندی بین الاقوامی سطح پر 100 ڈالر فی اونس اور مقامی مارکیٹ میں 3.50 لاکھ روپے فی کلو تک پہنچ سکتی ہے، جبکہ سونا جلد ہی ایک لاکھ 65 ہزار روپے فی 10 گرام تک پہنچ سکتا ہے۔
کمزور روپیہ بھی مدد فراہم کر رہا ہے
وینٹورا میں کموڈٹیز کے سربراہ این ایس رام سوامی نے وضاحت کی کہ عالمی تناؤ، کمزور ہوتے ہندوستانی روپے کے ساتھ، گھریلو بازار میں سونے اور چاندی کی قیمتوں کو مزید بڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 2026 کے آغاز سے ہی ڈالر کے مقابلے روپیہ کمزور ہوا ہے جس کی وجہ سے بین الاقوامی قیمتوں کا اثر مقامی مارکیٹ میں دوگنا ہو رہا ہے۔
سرمایہ کاروں کی نظر مستقبل کی چال پر
مارکیٹ ماہرین کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال میں قیمتی دھاتیں مضبوط رہ سکتی ہیں، البتہ بلند سطح پر اتار چڑھاؤ کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ سرمایہ کار اب عالمی سیاسی پیش رفت اور کرنسی مارکیٹ کی سمت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔
یہ بھی پڑھیں:
بھارت پر 500 فیصد ٹیرف کا خطرہ! ٹرمپ انتظامیہ نے بل کو ہری جھنڈی دکھا دی