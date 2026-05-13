سونے کے دام میں بھاری اضافہ، حکومت نے قیمتی دھاتوں پر درآمدی ڈیوٹی 15 فیصد تک بڑھا دی
حکومت نے سونے اور چاندی کی درآمدات پر دس فیصد بنیادی کسٹم ڈیوٹی اور پانچ فیصد ایگریکلچر انفراسٹرکچر اینڈ ڈیولپمنٹ سیس عائد کر دیا ہے۔
Published : May 13, 2026 at 9:31 AM IST|
Updated : May 13, 2026 at 10:23 AM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے مغربی ایشیا بحران کے بیچ غیر ملکی زرمبادلہ کو بچانے میں مدد کے لیے شہریوں سے سونے کی غیر ضروری خریداری سے گریز کرنے کی اپیل کے دو دن بعد، مرکزی حکومت نے سونے، چاندی اور دیگر قیمتی دھاتوں پر اپنی درآمدی ڈیوٹی کو چھ فیصد سے بڑھا کر 15 فیصد کر دیا ہے۔
نظرثانی شدہ ڈیوٹی بدھ (13 مئی) سے نافذ ہو گئی ہے۔ اس میں 10 فیصد بنیادی کسٹم ڈیوٹی (BCD) اور پانچ فیصد ایگریکلچر انفراسٹرکچر اینڈ ڈیولپمنٹ سیس (AIDC) شامل ہے جو ملا کر 15 فیصد ہوتا ہے۔
سونے کے دام میں بھاری اضافہ
درآمدی ڈیوٹی میں 9 فیصد اضافے کے بعد بھارتی صرافہ بازار میں سونے کی قیمتوں میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ گولڈ ریٹرنز ویب سائٹ کے مطابق آج محصولات میں اضافے کے ساتھ 24 قیراط سونے کی قیمت میں 13910 روپے فی تولہ کا اضافہ ہو گیا ہے۔ حالانکہ بین الاقوامی بازاروں میں سونے کی قیمتوں میں زیادہ اتار چڑھاؤ نہیں آیا ہے۔ بھارتی صرافہ بازار میں ہوئے اس اضافے کی بنیادی وجہ درآمدی ٹیکس اضافہ ہے۔
سونے کی موجودہ قیمت
گولڈ ریٹرنز ویب سائٹ کے مطابق فی الوقت 24 قیراط سونے کی قیمت 16789 روپے فی گرام ہو گئی ہے۔ وہیں اب ایک تولہ سونا (24 قیراط) 1,67,890 روپے میں ملے گا۔ 22 قیراط سونے کی بات کریں تو آج فی گرام سونے کی قمیت 15390 روپے ہو گئی ہے جب کہ ایک تولہ (22 قیراط) کی قیمت 1,53,900 روپے تک جا پہنچی ہے۔
زرمبادلہ کے ذخائر پر دباؤ کم کرنے کی کوشش
وزارت خزانہ کے ایک نوٹیفکیشن کے مطابق، بھارت نے سونے اور چاندی پر درآمدی ڈیوٹی کو چھ فیصد سے بڑھا کر 15 فیصد کر دیا ہے اور دھاتوں کی بیرون ملک خریداری کو روکنے اور ملک کے غیر ملکی زرمبادلہ کے ذخائر پر دباؤ کو کم کرنے کی کوششوں کے تحت قیمتی دھاتوں کی درآمدات پر سوشل ویلفیئر سرچارج (SWS) اور اے آئی ڈی سی پر بھی نظر ثانی کی ہے۔
یہ اقدام مغربی ایشیا کے جاری بحران اور زرمبادلہ کے ذخائر پر بڑھتے ہوئے دباؤ کی وجہ سے بھارت کے بڑھتے ہوئے درآمدی بل پر تشویش کے بیچ سامنے آیا ہے۔
اس ہفتے کے شروع میں حیدرآباد میں ایک عوامی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے، پی ایم مودی نے لوگوں سے ایندھن کی کھپت کو کم کرنے، پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کرنے، سونے کی خریداری کو ملتوی کرنے اور بیرون ملک غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی اپیل کی تھی تاکہ بحران کے دوران غیر ملکی زرمبادلہ کو بچانے میں مدد مل سکے۔
بھارت کی سونے کی درآمدات میں ریکارڈ اضافہ
ذرائع کے مطابق، مالی سال 2025-26 میں بھارت کی سونے کی درآمدات 24 فیصد سے زیادہ اضافہ ہوا ہے اور یہ بڑھ کر ریکارڈ 71.98 بلین امریکی ڈالر تک پہنچ گئیں، حالانکہ مجموعی درآمدات کا حجم قدرے کم ہو کر 721.03 ٹن رہ گیا ہے۔
گزشتہ چند ماہ کے دوران سونے کی قیمتوں میں بھی تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ دہلی میں منگل کو سونے کی قیمت 1,500 روپے چھلانگ لگا کر 1,56,800 روپے فی 10 گرام تک پہنچ گئی، جب کہ چاندی کی قیمت 12,000 روپے بڑھ کر 2,77,000 روپے فی کلوگرام ہوگئی۔
قابل ذکر بات یہ ہے کہ حکومت نے جواہرات اور زیورات کی صنعت کو سپورٹ کرنے اور اسمگلنگ کو روکنے کے لیے سال 2024-25 کے بجٹ میں سونے پر کسٹم ڈیوٹی کو چھ فیصد کر دیا تھا۔ تاہم، مغربی ایشیا میں بگڑتی ہوئی جغرافیائی سیاسی صورت حال اور روپے پر دباؤ کی وجہ سے مرکز نے اب اس فیصلے کو واپس لے لیا ہے۔
بھارت نے اسی طرح کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو کنٹرول کرنے اور روپے کو مستحکم کرنے کے لیے سال 2022 میں روس-یوکرین جنگ کے دوران سونے کی درآمدی ڈیوٹی کو بڑھا کر 15 فیصد کر دیا تھا۔
چیف اکنامک ایڈوائزر وی اننتھا ناگیشورن نے منگل کے روز مغربی ایشیا کی جنگ کو بھارت کے لیے "لائیو بیلنس آف پیمنٹس سٹریس" کے طور پر بیان کیا، جس میں افراط زر، روپیہ اور ملک کے درآمدی بل پر اس کے اثرات کے بارے میں انتباہ کیا گیا۔
واضح رہے کہ منگل کو بھارتی روپیہ امریکی ڈالر کے مقابلے 95.63 کی ریکارڈ کم ترین سطح کو چھو گیا تھا۔
