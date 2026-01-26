نہیں تھم رہی سونے اور چاندی کی رفتار: یوم جمہوریہ پر سونا ایک لاکھ 60 ہزار سے تجاوز کر گیا، چاندی نے بھی تمام ریکارڈ توڑ دیے
سونے چاندی کی قیمتوں نے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں، عالمی غیر یقینی صورتحال قیمتوں میں اضافے کی اہم وجہ بتائی جارہی ہے۔
Published : January 26, 2026 at 3:52 PM IST
نئی دہلی: قیمتی دھاتوں میں عالمی اور گھریلو دونوں بازاروں میں زبردست اضافہ دیکھا گیا ہے۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں پہلی بار سونا 5,000 ڈالر فی اونس کا ہندسہ عبور کر گیا ہے جب کہ بھارت میں 24 کیرٹ سونے کی قیمت 1,60,250 روپے فی 10 گرام اور چاندی کی قیمت 3,34,900 روپے فی کلو گرام کی تاریخی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔
دہلی میں سونا 10 روپے سستا
دارالحکومت دہلی میں آج 24 قیراط سونا 10 روپے فی 10 گرام گر کر 1,60,040 روپے تک پہنچ گیا۔ 22 کیرٹ سونا بھی 10 روپے گر کر 1,47,040 روپے فی 10 گرام پر آ گیا۔ اس سے قبل، 19 اور 25 جنوری کے درمیان ہفتے میں سونے کی قیمتوں میں زبردست اضافہ دیکھا گیا تھا۔ اس مدت کے دوران، 24 قیراط سونے کی قیمت میں تقریباً 16,480 روپے اور 22 قیراط سونے کی قیمت میں تقریباً 15,100 روپے فی 10 گرام کا اضافہ ہوا۔
10 بڑے شہروں میں آج کا سونے کا ریٹ
|شہر
|24 کیرٹ فی 10 گرام کی قیمت
|22 کیرٹ فی 10 گرام کی قیمت
|18 کیرٹ فی 10 گرام کی قیمت
|دہلی
|1,60,040 روپے
|1,47,040 روپے
|1,20,330 روپے
|ممبئی
|1,60,250 روپے
|1,46,890 روپے
|1,20,180 روپے
|کولکاتہ
|1,60,250 روپے
|1,46,890 روپے
|1,20,180 روپے
|چنئی
|1,59,480 روپے
|1,47,490 روپے
|1,22,990 روپے
|بنگلورو
|1,60,250 روپے
|1,46,890 روپے
|1,20,180 روپے
|حیدرآباد
|1,60,250 روپے
|1,46,890 روپے
|1,20,180 روپے
|لکھنؤ
|1,60,040 روپے
|1,47,040 روپے
|1,20,330 روپے
|پٹنہ
|1,60,300 روپے
|1,46,940 روپے
|1,20,230 روپے
|جئے پور
|1,60,040 روپے
|1,47,040 روپے
|1,20,330 روپے
|احمد آباد
|1,60,300 روپے
|1,46,940 روپے
|1,20,230 روپے
ملک بھر کے بڑے شہروں میں سونے کی قیمتیں تقریباً اسی دائرے میں ہیں۔ ممبئی، کولکاتہ، بنگلورو اور حیدرآباد میں، 24 کیرٹ سونا تقریباً 1,60,250 روپے فی 10 گرام پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ چنئی میں، 24 کیرٹ سونا 1,59,480 روپے پر تھوڑا سستا ہے، جب کہ جے پور اور لکھنؤ میں، قیمتیں دہلی کی طرح 1,60,040 روپے فی 10 گرام پر ہیں۔ شہر کے لحاظ سے 18 کیرٹ سونے کی قیمتیں 1,20,000 روپے اور 1,23,000 روپے فی 10 گرام کے درمیان بنی ہوئی ہیں۔
ایک دن کے استحکام کے بعد چاندی کی قیمتوں میں گراوٹ
چاندی کی قیمتوں میں بھی آج کمی آئی۔ ایک دن کے لیے مستحکم رہنے کے بعد، دہلی میں چاندی کی قیمت 100 روپے گر کر 3,34,900 روپے فی کلوگرام پر آ گئی۔ چاندی ممبئی اور کولکاتہ میں بھی اسی قیمت پر بک رہی ہے۔ تاہم، چاندی چنئی میں سب سے مہنگی ہے، جہاں اس کی قیمت 3,64,900 روپے فی کلوگرام ریکارڈ کی گئی۔
چاندی میں گزشتہ ہفتے تیزی دیکھی گئی
گزشتہ کاروباری ہفتے میں چاندی میں زبردست اضافہ دیکھا گیا۔ 19 جنوری اور 25 جنوری کے درمیان، چاندی کی قیمت میں تقریباً 40,000 روپے فی کلو گرام کا اضافہ ہوا، اتار چڑھاؤ۔ مضبوط خوردہ طلب، رفتار سے چلنے والی سرمایہ کاری، اور فزیکل مارکیٹ میں سپلائی کی کمی نے چاندی کی قیمتوں کو بلند کردیا۔
