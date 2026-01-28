ETV Bharat / business

سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافہ: سونا 1.62₹ لاکھ اور چاندی 3.70₹ لاکھ کو عبور کر گیا

28 جنوری کو، سونا 1.62₹ لاکھ، چاندی 3.70₹ لاکھ کو عبور کرگیا۔ عالمی تناؤ اور فیڈرل ریزرو اجلاس کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ ہوا۔

gold silver prices hit record highs in india on january 28 ahead of us fed decision Urdu News
سونے اور چاندی کی قیمتوں نے سابقہ ​​ریکارڈ توڑا (Canva)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : January 28, 2026 at 12:28 PM IST

3 Min Read
نئی دہلی: 28 جنوری 2026 کو ہندوستانی بلین مارکیٹ میں سونے اور چاندی کی قیمتوں نے سابقہ ​​تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے تاریخ رقم کی۔ عالمی غیر یقینی صورتحال اور امریکی فیڈرل ریزرو کی مانیٹری پالیسی کے بارے میں بڑھتی ہوئی تشویش کے درمیان قیمتوں میں زبردست اضافہ دیکھا گیا ہے۔ بین الاقوامی اسپاٹ گولڈ کی قیمتیں پہلی بار 5,200 ڈالر فی اونس سے تجاوز کر گئیں، جبکہ مقامی قیمتیں بھی ریکارڈ سطح پر ہیں۔

آج کی تازہ ترین قیمتیں (فی 10 گرام/کلوگرام)

آج صبح بازار کھلتے ہی قیمتوں میں زبردست اضافہ دیکھا گیا۔

24-قیراط سونا

دہلی میں آج سونے کی قیمت 1,62,090 روپے فی 10 گرام تک پہنچ گئی۔ ممبئی اور کولکتہ میں، یہ ₹1,61,940 پر ٹریڈ کر رہا ہے۔

22 کیرٹ سونا

زیورات کے لیے استعمال ہونے والے 22 کیرٹ سونے کی قیمت دہلی میں 148,590 روپے اور ممبئی میں 148,440 روپے فی 10 گرام ریکارڈ کی گئی ہے۔

چاندی کی قیمت

چاندی میں بھی آج نمایاں اضافہ دیکھا گیا۔ ہندوستان میں 1 کلو چاندی کی قیمت 3,70,100 روپے سے تجاوز کر گئی ہے۔ چنئی اور حیدرآباد جیسے کچھ شہروں میں یہ ₹3,87,100 فی کلو تک پہنچ گیا ہے۔

شہرآج 22 قیراط سونے کا ریٹآج 24 قیراط سونے کا ریٹ
دہلی 148590162090
ممبئی 148440161940
احمد آباد148490161990
چنئی 148440161940
کولکتہ 148440161940
حیدرآباد148440161940
جے پور148590162090
بھوپال 148490161990
لکھنؤ 148590162090
چندی گڑھ148590162090

عروج کی اہم وجوہات

عالمی تناؤ

جنوبی کوریا اور کینیڈا پر امریکی ٹیرف کی دھمکیوں اور عالمی تجارتی جنگ کے خدشات نے محفوظ پناہ گاہ کی سرمایہ کاری کے طور پر سونے کی مانگ میں اضافہ کیا ہے۔

فیڈرل ریزرو میٹنگ

مارکیٹ 28 جنوری کو ہونے والی امریکی فیڈرل ریزرو میٹنگ کے نتائج پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ شرح سود میں کمی کی توقعات نے ڈالر انڈیکس کو کمزور کر دیا ہے جس سے سونا مزید مہنگا ہو گیا ہے۔

صنعتی مطالبہ

چاندی کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافے کے لیے شمسی پینل اور الیکٹرانکس کے شعبوں کی مضبوط صنعتی مانگ کو ذمہ دار سمجھا جاتا ہے۔

ماہرین کی رائے

بروکریج فرم گولڈمین سیکس اور دیگر تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اگر عالمی حالات ایسے ہی رہے تو سال کے آخر تک سونا 6,000 ڈالر فی اونس تک پہنچ سکتا ہے۔

ایڈیٹر کی پسند

