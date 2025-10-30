فیڈ شرح سود میں کمی سونے اور چاندی کی قیمتوں کو متاثر کرتی ہے، تازہ اپڈیٹس
امریکی فیڈرل ریزرو کی پالیسی کے اعلان کے بعد جمعرات کو ایم سی ایکس پر سونے کی قیمتوں میں تیزی سے کمی ہوئی۔
Published : October 30, 2025 at 12:10 PM IST
ممبئی: جمعرات کو ملٹی کموڈٹی ایکسچینج (ایم سی ایکس) پر سونے اور چاندی کی قیمتوں میں تیزی سے گراوٹ آئی جب امریکی فیڈرل ریزرو نے 25 بیسس پوائنٹ سود کی شرح میں کمی کا اعلان کیا۔ قیمتی دھاتوں میں کمی اس وقت آئی جب سرمایہ کاروں نے مستقبل میں شرح سود میں کمی کے بارے میں فیڈ کے محتاط موقف کا اندازہ کیا۔
ایم سی ایکس پر سونے کا دام ₹1,19,125 فی 10 گرام پر کھلا، جو ₹1,20,666 کے پچھلے بند سے 1.27 فیصد کم ہے۔ چاندی کی قیمت بھی گر گئی، جو ₹1,45,498 فی کلوگرام پر کھلی، جو کہ ₹1,46,081 کے پچھلے بند سے 0.4 فیصد کم ہے۔ سونے کی قیمتوں میں صبح 9:42 بجے تک گراوٹ جاری رہی، جو کہ ₹1,18,839 فی 10 گرام، ₹1,827، یا 1.51 فیصد کم ہو کر ٹریڈ کر رہی ہے۔
چاندی کی قیمت بھی 1,411 روپے یا 0.97 فیصد کمی کے ساتھ 1,44,670 روپے فی کلو گرام رہ گئی۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کی قیمتوں میں معمولی اضافہ ہوا، امریکی ڈالر کی قدر میں معمولی کمی کی وجہ سے۔ سپاٹ گولڈ کی قیمتیں 0.2 فیصد بڑھ کر 3,937.88 ڈالر فی اونس ہو گئیں، جبکہ دسمبر کی ترسیل کے لیے امریکی سونے کے مستقبل کے نرخ 1.2 فیصد گر کر 3,950.70 ڈالر فی اونس رہے۔
گزشتہ سیشن میں دو ہفتے کی بلند ترین سطح کو چھونے کے بعد ڈالر انڈیکس 0.2 فیصد گر گیا۔ اس نے دوسری کرنسی رکھنے والے سرمایہ کاروں کے لیے سونا نسبتاً سستا کر دیا۔ بدھ کو، یو ایس فیڈرل ریزرو نے سال کی اپنی دوسری شرح سود میں کمی کا اعلان کیا، جس نے بینچ مارک کی شرح کو 3.75 فیصد سے 4.00 فیصد کی حد تک کم کیا۔
تاہم، فیڈ کے چیئرمین جیروم پاول نے ایک محتاط نوٹ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکام مالیاتی پالیسی کے مستقبل کے طریقہ کار پر منقسم ہیں۔ اس سال کے آخر میں ایک اور شرح سود میں کمی یقینی نہیں ہے۔ عالمی سطح پر، سرمایہ کار امریکہ اور چین کے درمیان ہونے والی پیش رفت پر بھی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ مارکیٹ کے شرکاء امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان ممکنہ تجارتی معاہدے پر ہونے والی بات چیت کے منتظر ہیں۔
ماہرین نے کہا، "فیڈ کے چیئرمین کے محتاط موقف نے ایندھن سے فائدہ اٹھانے میں مزید نرمی کی۔ مزید برآں، آنے والے امریکی چین تجارتی مذاکرات کے بارے میں پرامید صدر ٹرمپ اور شی جن پنگ ایک معاہدے کو حتمی شکل دے سکتے ہیں، محفوظ پناہ گاہوں کی سرمایہ کاری کی مانگ میں کمی آئی۔
مزید پڑھیں: سونے، چاندی کی قیمتوں میں ایک بار پھر زبردست گراوٹ، کیا مزید کم ہونگی قیمتیں؟۔جانیے آج کا ریٹ
ان کا مزید کہنا تھا، 'گورنر پاول نے کہا کہ حکام مانیٹری پالیسی کے مستقبل پر اتفاق رائے تک پہنچنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور مالیاتی منڈیوں کو یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ سال کے آخر میں شرح میں ایک اور کٹوتی ہو گی۔'