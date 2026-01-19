بڑی خبر: چاندی تین لاکھ سے تجاوز کر گئی، آج ہی اپنے شہر میں قیمت جانیں
سونے اور چاندی کی قیمتوں میں آج ہندوستان میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا،چاندی نے تاریخی 3₹ لاکھ فی کلو گرام کے نشان کو عبورکیا۔
Published : January 19, 2026 at 12:05 PM IST
نئی دہلی: اگر آپ آج سونا یا چاندی خریدنے کا ارادہ کر رہے ہیں، تو بازار کی تازہ ترین قیمتوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ قیمتی دھات کی قیمتیں 2026 کے آغاز سے مسلسل چڑھتی رہیں۔ تاہم، 19 جنوری کو، سونے اور چاندی دونوں کی قیمتوں میں معمولی اتار چڑھاؤ دیکھا گیا، جس سے خریداروں کو کچھ راحت ملی۔
سونے کی قیمتوں میں معمولی کمی
آج ملک بھر میں 24 قیراط خالص سونے کی قیمت 14,377 روپے فی گرام ریکارڈ کی گئی۔ یہ پچھلے دن کے مقابلے میں صرف 1₹ کی معمولی کمی کی نمائندگی کرتا ہے۔ دریں اثنا، 22 قیراط سونا، جو زیورات میں استعمال ہوتا ہے، 13,179₹ روپے فی گرام پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ 18 کیرٹ سونا تقریباً 10,783₹ روپے فی گرام پر ٹریڈ کر رہا ہے۔
مارکیٹ ماہرین کا مشورہ
مارکیٹ ماہرین کا کہنا ہے کہ جہاں قیمتوں میں آج قدرے نرمی دکھائی دے رہی ہے وہیں جنوری میں اب تک سونے کی قیمت میں مجموعی طور پر 6 فیصد سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے۔ سرمایہ کاری کے نقطۂ نظر سے، سونے کو اب بھی طویل مدت کے لیے ایک محفوظ متبادل سمجھا جاتا ہے۔
چاندی کی قیمتوں میں بھی معمولی کمی ہوئی
پیر کو چاندی کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہوا، جو پہلی بار 300,000₹ فی کلوگرام کی بلند ترین سطح کو عبور کر گئی۔ ملٹی کموڈٹی ایکسچینج (MCX) پر، مارچ کی ترسیل کے لیے چاندی کا مستقبل 13,553₹، یا 4.71 فیصد بڑھ کر 301,315₹ فی کلوگرام کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں، مارچ کی ڈیلیوری کے لیے چاندی کا مستقبل 5.81₹، یا 6.56₹ فیصد بڑھ کر 94.35 فی اونس کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔
شہر کے لحاظ سے سونے کے نرخ
ٹیکس اور نقل و حمل کے اخراجات کی وجہ سے ملک بھر کے بڑے شہروں میں سونے کی قیمتیں مختلف ہوتی ہیں۔ آج ممبئی، کولکتہ اور بنگلور میں 24 کیرٹ سونا 14,377₹ روپے فی گرام پر ٹریڈ کر رہا ہے، جب کہ دہلی میں 14,392₹ اور چنئی میں 14,486₹ فی گرام پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ ان شہروں میں 22 قیراط سونے کے نرخ بھی قدرے مختلف ہوتے ہیں۔ آپ مندرجہ ذیل نقشے سے اسے اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔
کس شہر میں سونے کی کتنی قیمت؟
|سٹی
|سونا 24 کیریٹ
|سونا 22 کیریٹ
|سونا 18 کیریٹ
|ممبئی
|₹14,377
|₹13,179
|₹10,783
|دہلی
|₹14,392
|₹13,194
|₹10,798
|کولکتہ
|₹14,377
|₹13,179
|₹10,783
|بنگلورو
|₹14,377
|₹13,179
|₹10,783
|چنئی
|₹14,486
|₹13,279
|₹11,089