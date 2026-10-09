سونے اور چاندی کی قیمتوں میں زبردست اضافہ، ایک ہی دن میں ہزاروں روپے کا اضافہ
انڈیا بلین اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کی تازہ ترین معلومات کے مطابق آج بلین مارکیٹ میں سونے کی قیمت 1,51,050.00 روپے فی 10 گرام ہے
Published : October 9, 2026 at 4:04 PM IST
حیدرآباد: تہواروں کے موسم کے دوران سونے اور چاندی کی قیمتوں میں زبردست اضافہ دیکھا گیا ہے۔ انڈیا بلین اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے اعداد و شمار کے مطابق آج صبح کے کاروباری سیشن کے دوران بلین مارکیٹ (سونا چاندی کی منڈی) میں دونوں قیمتی دھاتوں کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ عالمی منڈیوں کے مضبوط رجحانات اور ڈالر کی قدر میں کمی نے آج ہندوستانی منڈیوں میں سونے اور چاندی کی قیمتوں کو نمایاں طور پر بڑھا دیا ہے۔
سونے کی قیمت 1.51 لاکھ روپے سے تجاوز کر گئی؛ چاندی میں بھی زبردست اچھال
انڈیا بلین اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کی تازہ ترین معلومات کے مطابق آج بلین مارکیٹ میں سونے کی قیمت 1,51,050.00 روپے فی 10 گرام کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہے۔ یہ گزشتہ کاروباری سیشن کے مقابلے میں 1,140 روپے (0.760 فیصد) کا نمایاں اضافہ ہے۔
سونے کے ساتھ ساتھ چاندی کے خریداروں کو بھی آج ایک بڑا جھٹکا لگا ہے۔ صنعتی طلب اور عالمی سطح پر مضبوط رجحان کے باعث چاندی کی قیمت 2,24,340.00 روپے فی کلوگرام تک پہنچ گئی ہے۔
عالمی منڈیاں: بین الاقوامی بلین منڈیوں میں اسپاٹ گولڈ اور سلور کی قیمتوں میں اضافہ جاری ہے، جس کا براہ راست اثر ہندوستانی گھریلو بازار پر پڑ رہا ہے۔
کمزور ڈالر اور گرتی ہوئی پیداوار: کمزور ہوتا ہوا امریکی ڈالر اور ٹریژری کی گرتی ہوئی پیداوار نے سرمایہ کاروں کی دلچسپی ایک بار پھر سونے کی طرف منتقل کر دی ہے۔
خام تیل کی قیمتوں میں کمی: خام تیل کی قیمتوں میں تقریباً 1% کی کمی نے بھی بلین مارکیٹ کو سہارا دیا ہے۔
سرمایہ کاروں کے لیے اہم نوٹ
براہ کرم نوٹ کریں کہ آئی بی جے اے کی طرف سے جاری کردہ نرخوں میں جی ایس ٹی اور میکنگ چارجز شامل نہیں ہیں۔ جب آپ سونے یا چاندی کی خریداری کے لیے مقامی زیورات کے شوروم پر جاتے ہیں تو ٹیکس اور میکنگ چارجز کی وجہ سے حتمی قیمت ان نرخوں سے قدرے مختلف ہو سکتی ہے۔