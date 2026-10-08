سونا ہوا مہنگا لیکن چاندی کی چمک پڑی پھیکی، خریداری سے پہلے چیک کریں نئی قیمتیں
سونے اور چاندی کی قیمتوں میں ملا جلا رجحان دیکھنے کو مل رہا ہے، چیک کریں دہلی، ممبئی سے چنئی تک کے تازہ ترین قیمتیں۔
Published : October 8, 2026 at 12:45 PM IST
ممبئی: بھارتی صرافہ مارکیٹ میں آج سونے اور چاندی کی قیمتوں میں ملا جلا رجحان دیکھنے کو ملا ہے۔ انڈیا بلین اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن (IBJA) کی طرف سے جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق، آج سونے کی قیمتوں میں جہاں معمولی تیزی درج کی گئی ہے، وہیں چاندی کے داموں میں بھاری گراوٹ آئی ہے۔
سونے کی قیمتوں میں معمولی اچھال
مارکیٹ سے آنے والی بڑی خبر کے مطابق، گھریلو بازار میں آج خالص سونا ہلکی برتری کے ساتھ کاروبار کر رہا ہے۔ سونے کی قیمتوں میں 170.00 روپے یعنی 0.11 فیصد کی معمولی مضبوطی دیکھی گئی ہے۔ اس اضافے کے بعد آج 10 گرام سونے کا بھاؤ 1,49,440.00 روپے کی سطح پر پہنچ گیا ہے۔ صرافہ ماہرین کا ماننا ہے کہ تہواروں کے سیزن کی شروعات اور عالمی منڈیوں (گلوبل مارکیٹس) سے ملنے والے مضبوط اشاروں کی وجہ سے سونے کو نچلی سطح پر مسلسل سپورٹ مل رہا ہے۔
چاندی کی قیمتوں میں زوردار گراوٹ
دوسری طرف، چاندی کے خریداروں اور سرمایہ کاروں (Investers) کے لیے آج راحت کی خبر ہے۔ آج بازار میں چاندی کی قیمتوں میں بڑی منافع خوری (پرافٹ بکنگ) دیکھنے کو ملی ہے۔ چاندی کا بھاؤ آج -1,580.00 روپے یعنی -0.71 فیصد تک ٹوٹ گیا ہے۔ اس بڑی گراوٹ کے بعد مارکیٹ میں آج 1 کلو گرام چاندی کی قیمت 2,22,020.00 روپے پر آ گئی ہے۔ صنعتی مانگ (انڈسٹریل ڈیمانڈ) میں آنے والی عارضی کمی اور اونچی سطحوں پر بکوالی کے دباؤ کی وجہ سے چاندی کی قیمتوں میں یہ گراوٹ درج کی گئی ہے۔
ملک کے بڑے شہروں میں آج کے بھاؤ
آئی بی جے اے (IBJA) اور مقامی صرافہ ایسوسی ایشنز کی طرف سے جاری کردہ صبح کے اعداد و شمار کے مطابق، ملک کے مختلف شہروں میں سونے اور چاندی کی قیمتیں درج ذیل رہیں:
- شہر 10 گرام سونا (روپے) 1 کلو گرام چاندی (روپے)
- دہلی 1,49,440.00 2,22,020.00
- ممبئی 1,49,440.00 2,22,020.00
- چنئی 1,49,440.00 2,22,020.00
سرمایہ کاروں کے لیے ضروری بات
یاد رہے کہ آئی بی جے اے (IBJA) کی طرف سے جاری کردہ یہ ریٹ بغیر جی ایس ٹی (GST) اور میکنگ چارجز (Gahne Banane Ka Kharch) کے ہوتے ہیں۔ جب آپ اپنے قریبی جیولری شوروم پر سونا یا چاندی خریدنے جائیں گے، تو وہاں ٹیکس اور زیورات بنانے کے اخراجات شامل ہونے کی وجہ سے فائنل ریٹ اس بنیادی بھاؤ سے تھوڑا الگ ہو سکتا ہے۔