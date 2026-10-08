ETV Bharat / business

سونا ہوا مہنگا لیکن چاندی کی چمک پڑی پھیکی، خریداری سے پہلے چیک کریں نئی قیمتیں

سونے اور چاندی کی قیمتوں میں ملا جلا رجحان دیکھنے کو مل رہا ہے، چیک کریں دہلی، ممبئی سے چنئی تک کے تازہ ترین قیمتیں۔

gold silver price today 8 october 2026 check latest rates in your city today, Urdu News
سونے اور چاندی کی قیمتیں (Getty Image علامتی تصویر)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 8, 2026 at 12:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ممبئی: بھارتی صرافہ مارکیٹ میں آج سونے اور چاندی کی قیمتوں میں ملا جلا رجحان دیکھنے کو ملا ہے۔ انڈیا بلین اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن (IBJA) کی طرف سے جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق، آج سونے کی قیمتوں میں جہاں معمولی تیزی درج کی گئی ہے، وہیں چاندی کے داموں میں بھاری گراوٹ آئی ہے۔

سونے کی قیمتوں میں معمولی اچھال

مارکیٹ سے آنے والی بڑی خبر کے مطابق، گھریلو بازار میں آج خالص سونا ہلکی برتری کے ساتھ کاروبار کر رہا ہے۔ سونے کی قیمتوں میں 170.00 روپے یعنی 0.11 فیصد کی معمولی مضبوطی دیکھی گئی ہے۔ اس اضافے کے بعد آج 10 گرام سونے کا بھاؤ 1,49,440.00 روپے کی سطح پر پہنچ گیا ہے۔ صرافہ ماہرین کا ماننا ہے کہ تہواروں کے سیزن کی شروعات اور عالمی منڈیوں (گلوبل مارکیٹس) سے ملنے والے مضبوط اشاروں کی وجہ سے سونے کو نچلی سطح پر مسلسل سپورٹ مل رہا ہے۔

gold silver price today 8 october 2026 check latest rates in your city today, Urdu News
مختلف شہروں میں سونے اور چاندی کی قیمتیں (Photo Credit; ETV BHARAT)

چاندی کی قیمتوں میں زوردار گراوٹ

دوسری طرف، چاندی کے خریداروں اور سرمایہ کاروں (Investers) کے لیے آج راحت کی خبر ہے۔ آج بازار میں چاندی کی قیمتوں میں بڑی منافع خوری (پرافٹ بکنگ) دیکھنے کو ملی ہے۔ چاندی کا بھاؤ آج -1,580.00 روپے یعنی -0.71 فیصد تک ٹوٹ گیا ہے۔ اس بڑی گراوٹ کے بعد مارکیٹ میں آج 1 کلو گرام چاندی کی قیمت 2,22,020.00 روپے پر آ گئی ہے۔ صنعتی مانگ (انڈسٹریل ڈیمانڈ) میں آنے والی عارضی کمی اور اونچی سطحوں پر بکوالی کے دباؤ کی وجہ سے چاندی کی قیمتوں میں یہ گراوٹ درج کی گئی ہے۔

ملک کے بڑے شہروں میں آج کے بھاؤ

آئی بی جے اے (IBJA) اور مقامی صرافہ ایسوسی ایشنز کی طرف سے جاری کردہ صبح کے اعداد و شمار کے مطابق، ملک کے مختلف شہروں میں سونے اور چاندی کی قیمتیں درج ذیل رہیں:

  1. شہر 10 گرام سونا (روپے) 1 کلو گرام چاندی (روپے)
  2. دہلی 1,49,440.00 2,22,020.00
  3. ممبئی 1,49,440.00 2,22,020.00
  4. چنئی 1,49,440.00 2,22,020.00

سرمایہ کاروں کے لیے ضروری بات

یاد رہے کہ آئی بی جے اے (IBJA) کی طرف سے جاری کردہ یہ ریٹ بغیر جی ایس ٹی (GST) اور میکنگ چارجز (Gahne Banane Ka Kharch) کے ہوتے ہیں۔ جب آپ اپنے قریبی جیولری شوروم پر سونا یا چاندی خریدنے جائیں گے، تو وہاں ٹیکس اور زیورات بنانے کے اخراجات شامل ہونے کی وجہ سے فائنل ریٹ اس بنیادی بھاؤ سے تھوڑا الگ ہو سکتا ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

اچانک انہونی ہونے پر اپنوں کو کیسے ملے گی آپ کی گاڑھی کمائی؟ آسان طریقے سے محفوظ کریں خاندان کا مستقبل

خریدنے کا صحیح موقع! آج اچانک گر گئیں سونے کی قیمتیں، چیک کریں 22K اور 24K کی تازہ ترین قیمتیں

سونے اور چاندی کی قیمتوں میں معمولی اضافہ، 24 قیراط سونا 1.53 لاکھ روپے سے تجاوز کرگیا

سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی، 24 قیراط سونا 1.52 لاکھ روپے فی 10 گرام

سونے اور چاندی کے خریداروں کے لیے بڑی خبر، قیمتوں میں بھاری گراوٹ

سونے کی قیمت 1.50 لاکھ اور چاندی 2.25 لاکھ روپے فی کیلو سے تجاوز

TAGGED:

TODAY GOLD PRICE
TODAY GOLD RATES
आज का सोने का भाव
سونے اور چاندی کی قیمتیں
GOLD SILVER PRICE TODAY 8 OCTOBER

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.