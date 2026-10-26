سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اچھال، خریداری سے پہلے چیک کریں آج کے ریٹ
دہلی، ممبئی اور چنئی سمیت ملک کے بڑے شہروں میں آج سونے اور چاندی کی تازہ قیمتیں کیا ہیں۔ جانیں
Published : October 26, 2026 at 1:10 PM IST
حیدرآباد: گھریلو صرافہ بازار میں گزشتہ کئی دنوں سے جاری سونے اور چاندی کی مندی پر آج بریک لگ گیا ہے۔ عالمی بازار سے ملے مضبوط اشاروں کے باعث ہفتے کے پہلے کاروباری دن ہی سونے اور چاندی کی قیمتوں میں تیزی لوٹ آئی ہے۔ تہواروں اور شادیوں کا سیزن شروع ہونے سے پہلے اسپاٹ مارکیٹ میں جیولرز اور ریٹیلرز کی طرف سے مانگ بڑھ گئی ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ ملک کے بڑے شہروں میں آج سونے اور چاندی کے تازہ ترین ریٹ کیا چل رہے ہیں۔
سونے کی قیمتوں میں زبردست اچھال
انڈیا بلین اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن (آئی بی جے اے) کی تازہ رپورٹ کے مطابق، آج بازار کھلتے ہی سونے کی قیمتوں میں بڑی تیزی درج کی گئی۔ 24 کیریٹ خالص سونے کا بھاؤ 640 روپے فی 10 گرام بڑھ گیا ہے۔ اس اچھال کے بعد اب قومی سطح پر 10 گرام سونے کی قیمت 1,43,150.00 روپے کی سطح پر پہنچ گئی ہے۔
چاندی بھی 1.97 لاکھ کے پار
سونے کے ساتھ ساتھ آج چاندی کی چمک بھی کافی بڑھ گئی ہے۔ انڈسٹریل یونٹس اور سکہ سازوں کی طرف سے خریداری بڑھنے کے باعث چاندی کا بھاؤ 550 روپے فی کلو اچھل گیا ہے۔ اس تیزی کے بعد صرافہ بازار میں ایک کلو چاندی کی قیمت 1,97,150.00 روپے پر پہنچ گئی ہے۔
اہم شہروں میں آج کی قیمت
آئی بی جے اے اور مقامی صرافہ ایسوسی ایشنز کی جانب سے جاری کردہ صبح کے اعداد و شمار کے مطابق، ملک کے مختلف بڑے شہروں میں سونے اور چاندی کی قیمتیں درج ذیل رہیں۔
بازار میں یہ تیزی کیوں آ رہی ہے؟
ماہرین کے مطابق اس تیزی کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ دنیا بھر کے مرکزی بینکوں کی جانبسے تحفظ کے پیشِ نظر سونے کے ذخائر میں مسلسل اضافہ کرنا ہے۔ دوسری وجہ بھارت میں تہواروں اور شادیوں کے سیزن کا آغاز ہے، جس کی وجہ سے گھریلو مارکیٹ میں زیورات کی ایڈوانس ڈیمانڈ اچانک بڑھ گئی ہے۔
نوٹ:
آپ کو بتا دیں کہ یہ قیمتیں ابتدائی اعداد و شمار پر مبنی ہوتی ہیں جب کہ مارکیٹ میں سونے چاندی کے دام مسلسل تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ آئی بی جے اے کی طرف سے جاری کردہ ان قیمتوں میں جی ایس ٹی اور میکنگ چارجز شامل نہیں ہوتے ہیں۔ جب آپ اپنے قریبی شوروم پر جائیں گے، تو وہاں آپ کو ٹیکس اور میکنگ چارجز کی وجہ سے حتمی قیمت الگ مل سکتی ہے۔ اس لیے خریداری کرنے سے پہلے اپنے مقامی ڈیلر سے آخری ریٹ کی تصدیق ضرور کر لیں۔
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