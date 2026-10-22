حیدرآباد: سونے اور چاندی کی قیمتوں میں بڑی گراوٹ، خریداروں کے لیے راحت کی خبر
آج جمعرات کے روز سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی دیکھی جا رہی ہے
Published : October 22, 2026 at 12:50 PM IST
حیدرآباد: تہواروں کے اس سیزن میں سونا اور چاندی خریدنے والوں کے لیے راحت کی خبر سامنے آ رہی ہے۔ اگر آپ دھن تیرس، دیوالی یا آنے والے شادیوں کے سیزن کے لیے زیورات خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو آج آپ کے لیے ایک اچھا موقع ہو سکتا ہے۔ ہندوستانی صرافہ بازار میں آج سونے اور چاندی کی قیمتوں میں بڑی گراوٹ درج کی گئی ہے۔
انڈین بلین جیولرز ایسوسی ایشن کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق، آج گھریلو بازار میں سونے کی قیمت میں 1,790 روپے فی 10 گرام کی بڑی کمی ہوئی ہے۔ دوسری جانب چاندی کی قیمت میں بھی زبردست گراوٹ دیکھی گئی ہے، جہاں چاندی 5,110 روپے فی کلوگرام سستی ہوگئی ہے۔ قیمتوں میں اس بڑی کمی کے بعد بازار میں خریداری بڑھنے کی امید ظاہر کی جا رہی ہے۔
آج کے نئے دام کیا ہیں؟
بلین مارکیٹ سے موصولہ تازہ رپورٹ کے مطابق، آج بازار کھلتے ہی قیمتوں میں یہ تبدیلی دیکھی گئی۔
24 قیراط خالص سونا: قیمت گھٹ کر 1,44,580 روپے فی 10 گرام ہوگئی ہے۔ گزشتہ روز کے مقابلے میں 1.22 فیصد کی کمی درج کی گئی۔
چاندی (999 خالص): قیمت گر کر 2,04,400 روپے فی کلوگرام پر آگئی ہے۔ گزشتہ روز کے مقابلے میں چاندی کی قیمت میں 2.44 فیصد کی بڑی گراوٹ درج کی گئی۔
اچانک قیمتوں میں کمی کیوں ہوئی؟
بازار کے ماہرین اور اقتصادی تجزیہ کاروں کے مطابق، بین الاقوامی بازاروں میں جاری اتار چڑھاؤ کا اثر ہندوستانی بازار پر بھی پڑ رہا ہے۔ عالمی بازار میں بڑے سرمایہ کاروں کی جانب سے بڑے پیمانے پر منافع وصولی کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے سونے اور چاندی کی قیمتوں پر دباؤ بڑھا ہے۔
اس کے علاوہ ڈالر انڈیکس میں مضبوطی نے بھی قیمتی دھاتوں کی قیمتوں کو نیچے لانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔
انڈین بلین جیولرز ایسوسی ایشن اور مقامی صرافہ ایسوسی ایشنوں کی جانب سے جاری کردہ صبح کے اعداد و شمار کے مطابق، ملک کے مختلف بڑے شہروں میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں تبدیلی دیکھی گئی ہے۔
صرافہ بازار کے ماہرین کے مطابق، قیمتوں میں آنے والی یہ گراوٹ زیادہ دنوں تک برقرار رہنے کا امکان نہیں ہے، کیونکہ تہواروں کے موسم میں آنے والے دنوں میں سونے اور چاندی کی مانگ دوبارہ بڑھ سکتی ہے۔ ایسے میں خریدار موجودہ قیمتوں پر خریداری کرنے پر غور کر سکتے ہیں۔
مزید پڑھیں:جیو پلیٹ فارمز کا آئی پی او کھلنے کے 100 منٹ میں مکمل سبسکرائب، تاریخ کی تیز ترین پیشکش کا نیا ریکارڈ قائم
تاہم، خریداروں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کی جانب سے جاری کردہ قیمتوں میں جی ایس ٹی اور زیورات کی میکنگ چارجز شامل نہیں ہیں۔ زیورات کی خریداری کے وقت شوروم میں تیار ہونے والے حتمی بل میں یہ ٹیکس اور چارجز الگ سے شامل کیے جائیں گے۔