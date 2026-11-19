سونے کی قیمتوں میں بڑی گراوٹ: دام 1.29 لاکھ روپے سے نیچے آ گیا، جانیں آج 24 اور 22 قیراط سونا کتنا سستا ہوا؟
آج مارکیٹ میں سونے کی قیمتوں میں تمام قیراب کے سونے میں کمی دیکھی گئی۔
Published : November 19, 2026 at 12:53 PM IST
نئی دہلی: گھریلو بازار میں جمعرات کو سونے اور چاندی کی قیمتوں میں گراوٹ کا سلسلہ جاری رہا۔ ملٹی کموڈٹی ایکسچینج پر قیمتیں گھٹ کر 1,29,149 روپے فی 10 گرام پر آ گیا، جبکہ سلور فیوچر بھی 1,60,500 روپے فی کلوگرام پر ٹریڈ کرتا نظر آیا۔ ریٹیل بازار میں بھی تمام پیوریٹی کے سونے کے دام کم ہوئے ہیں۔ 24 قیراط یعنی 999 پیوریٹی والا سونا 13,116 روپے فی گرام پر پہنچ گیا، جبکہ سب سے زیادہ بکنے والا 22 قیراط سونا 12,015 روپے فی گرام پر ہے۔
ملٹی کموڈٹی ایکسچینج پر سونے کا حال
ملٹی کموڈٹی ایکسچینج پر 4 دسمبر 2026 ایکسپائری والا گولڈ فیوچر 0.51 فیصد گر کر 1,29,149 روپے فی 10 گرام پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ یہ پچھلے تایخ 1,29,814 روپے سے 665 روپے نیچے ہے۔ دن کے دوران سونا 1,28,320 روپے پر کھلا، 1,28,310 روپے تک چلا گیا اور 1,29,160 روپے کی سطح تک پہنچا۔ سونے کے مقابلے چاندی میں گراوٹ کم رہی، لیکن اوپری سطحوں پر فروخت کا دباؤ صاف نظر آیا۔
آج کے سونے کے ریٹ
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آج ریٹیل بازار میں سونے کی قیمتوں میں تمام پیوریٹی میں گراوٹ دیکھنے کو ملی۔ 22 قیراط سونا زیورات بنانے کے لیے سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ وہیں، 24 قیراط سونا سرمایہ کاری کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے۔
(ڈسکلیمر: یہ خبر صرف معلومات کے غرض سے دی گئی ہے۔ شیئر بازار میں سرمایہ کاری خطرات کے تابع ہے۔ سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اپنے مالیاتی مشیر سے مشورہ ضرور لیں۔ ای ٹی وی بھارت کسی بھی طرح کی سرمایہ کاری کا مشورہ نہیں دیتا ہے۔)