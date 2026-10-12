شادیوں کے سیزن سے ٹھیک پہلے سستی ہوئی چاندی، سونے کے دام بھی گرے
سونے اور چاندی کی قیمتوں میں پیر کو گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ دہلی، ممبئی سے چنئی میں آج کے تازہ دام جانیں۔
Published : October 12, 2026 at 1:32 PM IST|
Updated : October 12, 2026 at 1:44 PM IST
حیدرآباد: عالمی بازاروں سے ملنے والے اشاروں اور بین الاقوامی خبروں کے درمیان آج بھارتی صرافہ بازار میں اتار چڑھاؤ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اگر آپ تہواروں یا شادیوں کے اس سیزن میں سونا یا چاندی خریدنے کا ارادہ کر رہے ہیں، تو آج کی یہ خبر آپ کے لیے اہم ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک حالیہ بیان اور چین کے مرکزی بینک کی جانب سے کی جانے والی سونے کی بڑی خریداری اس وقت بازار پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔
آئیے سمجھتے ہیں کہ عالمی سطح پر ایسے کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے بازار میں یہ تبدیلی دیکھی جا رہی ہے اور آج سونے چاندی کے ریٹ کس سطح پر پہنچ گئے ہیں۔
ٹرمپ کے بیان سے بڑھی غیر یقینی صورتحال
صدر ٹرمپ کی جانب سے یمن کے حوثی باغیوں کے خلاف سعودی عرب کے ساتھ مل کر مشترکہ فوجی کارروائی کے اشاروں سے مشرق وسطیٰ میں کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ اس سے امریکی ڈالر مضبوط ہوا، جس کے نتیجے میں سرمایہ کاروں نے پرافٹ بکنگ شروع کر دی اور قیمتوں پر دباؤ آ گیا۔
چین کے مرکزی بینک نے کی ریکارڈ خریداری
بین الاقوامی عدم استحکام کے درمیان چین کے مرکزی بینک نے ستمبر میں تقریباً 23 ٹن سونے کی ریکارڈ خریداری کی ہے۔ یہ گزشتہ تین برسوں میں چین کی ماہانہ سب سے بڑی خریداری ہے۔ سال 2015 کے بعد جاری اس مسلسل خریداری کی وجہ سے بین الاقوامی بازار میں سونا مضبوطی پر ٹکا ہوا ہے۔
جانیں آج کی تازہ قیمتیں
عالمی بازار کی اس ہلچل کے درمیان بھارت کے خوردہ بازار میں آج کیا ریٹ درج کیے گئے ہیں، اب ان اعداد و شمار پر نظر ڈالتے ہیں۔ انڈیا بلین اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن (آئی بی جے اے) کے آفیشل اعداد و شمار کے مطابق، آج گھریلو بازار میں 24 کیریٹ سونا 1,050 روپے فی 10 گرام کی گراوٹ کے ساتھ 1,50,670 روپے کی سطح پر بند ہوا ہے۔ سونے ہی کی طرح چاندی میں بھی آج سستی رہی اور چاندی کا ریٹ 720 روپے ٹوٹ کر 2,25,420 روپے فی کلو گرام پر آ گیا ہے۔
اہم شہروں میں آج کے دام
آئی بی جے اے اور مقامی صرافہ ایسوسی ایشنز کی طرف سے جاری صبح کے اعداد و شمار کے مطابق، ملک کے مختلف بڑے شہروں میں سونے اور چاندی کی قیمتیں درج ذیل رہیں۔
خریداروں کے لیے ضروری بات
یاد رہے کہ آئی بی جے اے کی طرف سے جاری کردہ یہ ریٹ بغیر جی ایس ٹی اور میکنگ چارجز کے ہوتے ہیں۔ جب آپ اپنے قریبی جیولری شوروم پر سونا یا چاندی خریدنے جائیں گے، تو وہاں ٹیکس اور زیورات بنانے کے اخراجات کی وجہ سے فائنل ریٹ اس قیمت سے تھوڑا مختلف ہو سکتا ہے۔
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