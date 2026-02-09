ریکارڈ توڑ تیزی! ایک ہی دن میں بارہ ہزار بڑھی چاندی کی قیمت، سونے کی قیمت میں 2,100 روپے کا اضافہ، جانیں تازہ ترین قیمتیں
پیر کو سونے اور چاندی کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہوا، جس سے سونا 1.57 لاکھ اور چاندی کی قیمت 2.61 لاکھ ہو گئی۔
Published : February 9, 2026 at 1:55 PM IST
حیدرآباد: گزشتہ ہفتے جمعہ کو زبردست گراوٹ کے بعد، سونے اور چاندی کی قیمتوں میں ایک بار پھر زبردست اضافہ دیکھا گیا ہے۔ دونوں قیمتی دھاتوں نے پیر کو گھریلو فیوچر مارکیٹ میں زبردست اضافہ ریکارڈ کیا۔ صبح تقریباً 11:30 بجے، سونا 2,100 روپے فی 10 گرام سے زیادہ بڑھ گیا، جب کہ چاندی کی قیمت میں تقریباً 12,000 روپے فی کلو کا اضافہ ہوا۔
سونے کی قیمت میں 2100 روپے سے زیادہ کا اضافہ ہوا
تقریباً 11:30 بجے، ملٹی کموڈٹی ایکسچینج (MCX) پر 10 گرام سونے کی قیمت 1,57,647 پر ٹریڈ کر رہی تھی، جو کہ 2,196 فی 10 گرام کا اضافہ ہے۔
تجارت میں اب تک سونا چھو چکا ہے
کم ترین سطح: 1,55,546 فی 10 گرام
اعلی ترین سطح: 1,58,500 فی 10 گرام۔
چاندی کی قیمت آج: چاندی تقریباً 12,000 روپے تک بڑھ گئی۔
چاندی کی قیمتوں میں بھی زبردست اضافہ دیکھا گیا۔ صبح 11:30 بجے، 1 کلو چاندی کی قیمت 2,61,677 روپے، 11,785 روپے فی کلو کا اضافہ ریکارڈ کی گئی۔ چاندی اب تک 2,58,000 فی کلوگرام کی کم ترین سطح اور 2,64,885 فی کلوگرام کی بلند ترین سطح کو چھو چکی ہے۔
آپ کے شہر میں سونے اور چاندی کی قیمت کیا ہے؟
پٹنہ میں سونا 1,57,070 ہے جب کہ چاندی 2,61,740 کلو ہے۔ جے پور میں سونا 1,57,130 کلو ہے جب کہ چاندی 2,61,840 کلو ہے۔ کانپور میں سونا 1,57,260 ہے جب کہ چاندی کلو 2,62,280 ہے۔ لکھنؤ میں سونا 1,57,260 ہے جب کہ چاندی کلو 2,62,280 ہے۔ بھوپال میں سونا 1,57,380 ہے جب کہ چاندی کلو 2,62,490 ہے۔ اندور میں سونا 1,57,380 ہے جب کہ چاندی کلو 2,62,490 ہے۔ چندی گڑھ میں سونا 1,57,150 ہے جب کہ چاندی کلو 2,61,880 ہے۔ رائے پور میں سونا 1,57,150 ہے جب کہ چاندی کلو 2,35,320 ہے۔
|شہر
|سونا دس گرام کے حساب سے
|چاندی کلو گرام کے حساب سے
|پٹنہ
|1,57,070
|2,61,740
|جے پور
|1,57,130
|2,61,840
|کانپور
|1,57,260
|2,62,280
|لکھنؤ
|1,57,260
|2,62,280
|بھوپال
|1,57,380
|2,62,490
|اندور
|1,57,380
|2,62,490
|چندی گڑھ
|1,57,150
|2,61,880
|رائے پور
|1,57,150
|2,35,320
پٹنہ میں سونا سب سے سستا ہے، بھوپال اور اندور میں سب سے مہنگا
جدول کے مطابق، پٹنہ میں سونا سب سے سستا ہے، جہاں 10 گرام کی قیمت 1,57,070 روپے ہے۔ اس دوران بھوپال اور اندور میں سونا سب سے مہنگا ہے جہاں اس کی قیمت 1,57,380 روپے فی 10 گرام ریکارڈ کی گئی۔
پٹنہ میں چاندی سب سے سستی ہے، جہاں 1 کلو 2,61,740 روپے میں دستیاب ہے۔ جبکہ بھوپال اور اندور میں سب سے زیادہ قیمت 2,62,490 روپے فی کلو ہے۔
گزشتہ ہفتے قیمتیں کیوں گریں؟
سونے اور چاندی دونوں میں گزشتہ ہفتے تیزی سے کمی دیکھی گئی۔ اس کی وجہ پرافٹ بکنگ، امریکی ڈالر کی مضبوطی، اور حقیقی پیداوار میں اضافہ تھا، جس نے محفوظ سرمایہ کاری کے طور پر قیمتی دھاتوں کی چمک کو کسی حد تک کم کیا۔ مجموعی طور پر، مختصر مدت میں، سیاسی پیش رفت اور امریکی میکرو ڈیٹا کی سمت سونے اور چاندی کی نقل و حرکت کا تعین کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتی رہے گی۔
قارئین کو مشورہ
آپ MCX انڈیا کی آفیشل ویب سائٹ پر اجناس کی لائیو قیمتیں چیک کر سکتے ہیں یا درست خوردہ قیمتوں کے لیے انڈیا بلین اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن (IBJA) کو دیکھ سکتے ہیں۔