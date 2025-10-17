کیا سونے کی قیمت بہت جلد ڈیڑھ لاکھ روپے تک پہنچنے والی ہے؟ جانیں اس امکان کی وجہ
سونا 1,32,000 روپے اور چاندی 1,70,000 روپے سے تجاوز کر گیا۔ کمزور ڈالر، مانگ میں اضافہ اور سپلائی میں کمی تیزی کی وجہ
Published : October 17, 2025 at 10:44 AM IST
ممبئی: ملٹی کموڈٹی ایکسچینج (ایم سی ایکس) پر آج سونے اور چاندی کی قیمتوں میں زبردست اضافہ دیکھا گیا۔ سونا 1,32,000 روپے فی 10 گرام اور چاندی 1,70,000 روپے فی کلوگرام تک پہنچ گئی۔ یہ اضافہ سرمایہ کاروں اور جیولرز دونوں کے لیے حیران کن ہے، کیونکہ قیمتیں اس سے پہلے شاید ہی کبھی اس سطح تک پہنچی ہوں۔
ماہرین کا خیال ہے کہ یہ کوئی عام اتار چڑھاؤ نہیں ہے، بلکہ کئی اہم ملکی اور بین الاقوامی عوامل سے چلنے والی ریلی ہے۔
1: ڈالر کی کمزوری اور محفوظ پناہ سرمایہ کاری
عالمی اقتصادی غیر یقینی صورتحال اور امریکی ڈالر کی کمزوری ایک بار پھر سرمایہ کاروں کو محفوظ سرمایہ کاری کے اثاثوں یعنی سونے اور چاندی کی طرف لے جا رہی ہے۔ غیر ملکی فنڈز بھی میٹل سیکٹر میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں، قیمتوں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔
2: تہوار اور شادی کا موسم
ہندوستان میں نوراتری، دسہرہ اور دیوالی جیسے تہوار شروع ہو چکے ہیں۔ شادیوں کا سیزن بھی قریب آ رہا ہے۔ ان مواقع کے دوران روایتی طور پر سونے اور چاندی کی مانگ میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے۔ جیولرز کا کہنا ہے کہ لوگ خریداری میں جلدی کر رہے ہیں کیونکہ انہیں مزید قیمتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔
3: بین الاقوامی سپلائی کی کمی
ریفائنری کی پیداوار میں کمی اور کان کنی کی سرگرمیوں میں کمی کی وجہ سے سپلائی سائیڈ سخت ہو گئی ہے۔ ایک ہی وقت میں، مانگ مسلسل رہتی ہے، جس کے نتیجے میں قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔
4: شرح سود اور افراط زر کے خدشات
تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ آنے والے مہینوں میں شرح سود میں کمی اور افراط زر میں واپسی کا امکان ہے۔ ایسے حالات میں سونے اور چاندی جیسے اثاثے زیادہ پرکشش ہو جاتے ہیں۔
بروکریج فرموں اور مارکیٹ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ یہ تیزی مستقبل قریب میں جاری رہ سکتی ہے تاہم سرمایہ کاروں کو محتاط رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ ڈپ پر خریداری اور اسٹاپ لاس کے ساتھ ٹریڈنگ کریں۔
اگر موجودہ حالات برقرار رہے تو سونا ایک لاکھ 40 ہزار روپے اور چاندی ایک لاکھ 80 ہزار روپے تک پہنچ سکتا ہے۔ تاہم، مارکیٹ کی نقل و حرکت کا انحصار پوری طرح سے عالمی اشارے، ڈالر کی صورتحال اور شرح سود پر ہوگا۔
