اس سال کی کم ترین سطح پر سونے اور چاندی کی قیمتیں؛ جانیے آج ہفتے کے روز سونے کا تازہ ریٹ
جمعہ کے روز ایم سی ایکس (MCX) پر سونے کی قیمت میں نمایاں کمی دیکھی گئی۔ آج سونے کے نرخ جاننے کے لیے آگے پڑھیں...
Published : November 21, 2026 at 1:29 PM IST
نئی دہلی: جمعہ کے روز ملکی و عالمی بلین مارکیٹ میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں زبردست کمی دیکھنے میں آئی، جس کے نتیجے میں دونوں قیمتی دھاتیں سال 2026 کی سب سے نچلی سطح پر پہنچ گئیں۔ خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی (PTI) کی رپورٹ کے مطابق، مضبوط امریکی ڈالر، امریکی فیڈرل ریزرو کی جانب سے شرحِ سود میں اضافے کے خدشات اور عالمی منڈی میں کمزور رجحان نے سونے اور چاندی کی قیمتوں پر شدید دباؤ ڈالا۔
عالمی غیر یقینی صورتحال کے پیشِ نظر سرمایہ کاروں نے ڈالر کی صورت میں نقد رقم محفوظ رکھنے کو ترجیح دی، جس کے باعث سونے اور چاندی کے ساتھ ساتھ دیگر مالیاتی منڈیوں میں بھی فروخت کا دباؤ دیکھنے کو ملا۔ چونکہ ملٹی کموڈٹی ایکسچینج یعنی ایم سی ایکس (MCX) میں ہفتہ وار تعطیل (ویک اینڈ) کی وجہ سے آج ہفتہ اور کل اتوار کو کاروبار بند رہے گا، اس لیے گزشتہ کاروباری سیشن یعنی جمعہ کے اختتامی ریٹس ہی خوردہ خریداروں اور سرمایہ کاروں کے لیے بنیادی معیار بنے ہوئے ہیں۔
فیوچر مارکیٹ (MCX) میں سونے کی بھاری گراوٹ، چاندی میں معمولی سنبھلنے کا رجحان
ایم سی ایکس (MCX) پر 4 دسمبر کی ایکسپائری والے سونے کے سودوں میں جمعہ کو شدید مندی دیکھی گئی۔ سونا 4.32 فیصد یعنی 5,503 روپے ٹوٹ کر 1,21,949 روپے فی 10 گرام کی سطح پر بند ہوا، جبکہ اس کا پچھلا بند بھاؤ 1,27,452 روپے تھا۔ کاروباری سیشن کے دوران سونا 1,23,629 روپے پر کھلا، 1,23,975 روپے کی بلند ترین سطح تک گیا اور 1,21,424 روپے کی کم ترین سطح تک پھسلا۔ اس دوران کل 15,370 لاٹس کا کاروبار ہوا، اوپن انٹرسٹ 11,430 لاٹس رہا اور کل ٹریڈ ویلیو 18,85,286.51 لاکھ روپے ریکارڈ کی گئی۔
دوسری جانب، چاندی میں کاروباری سیشن کے اختتام تک معمولی بحالی دیکھنے کو ملی اور یہ 0.74 فیصد یعنی 1,087 روپے بڑھ کر 1,48,900 روپے فی کلو کی سطح پر بند ہوئی، جبکہ اس کا پچھلا بند بھاؤ 1,47,813 روپے تھا۔ دن بھر کے کاروبار میں چاندی 1,51,183 روپے پر کھلی، 1,53,100 روپے کی اونچائی تک گئی اور 1,46,868 روپے کی نچلی سطح تک گری۔ اس دوران کل 25,462 لاٹس کا کاروبار ہوا، اوپن انٹرسٹ 14,308 لاٹس رہا اور کل ٹریڈ ویلیو 11,42,860 لاکھ روپے رہی۔ تاہم، اسپاٹ مارکیٹ (صرافہ بازار) میں چاندی میں 6 فیصد کی بڑی گراوٹ درج کی گئی اور یہ 1,48,034 روپے فی کلو پر آ گئی۔
آج ہفتے کے روز صرافہ بازار میں سونے کا کیا ریٹ ہے؟
آج ہفتے کے روز ملکی صرافہ بازار میں سونے کے خالص پن (پیورٹی) کے حساب سے مختلف ریٹس دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ انڈیا بلین اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن یعنی آئی بی جے اے (IBJA) کی ویب سائٹ کے مطابق تازہ ترین ریٹس درج ذیل ہیں:
• 24 قیراط سونا (999 پیورٹی): 12,389 روپے فی گرام (یعنی 1,23,890 روپے فی 10 گرام)
• 22 قیراط سونا (916 پیورٹی - زیورات کے لیے): 11,349 روپے فی گرام (یعنی 1,13,490 روپے فی 10 گرام)
• 18 قیراط سونا (750 پیورٹی): 9,292 روپے فی گرام (یعنی 92,920 روپے فی 10 گرام)
• 14 قیراط سونا (585 پیورٹی): 7,248 روپے فی گرام (یعنی 72,480 روپے فی 10 گرام)
ریکارڈ بلندی سے بڑی گراوٹ: ماہرین کی رائے
اسپاٹ مارکیٹ میں 24 قیراط سونے کی مجموعی قیمت تقریباً 4 فیصد گر کر 1,22,435 روپے فی 10 گرام پر آ گئی ہے۔ قابلِ ذکر ہے کہ رواں سال 29 جنوری 2026 کو سونے نے 1,83,000 روپے فی 10 گرام اور چاندی نے 4,04,500 روپے فی کلو کی تاریخ کی بلند ترین سطح (آل ٹائم ہائی) کو چھوا تھا۔
اس ریکارڈ سطح سے موازنہ کیا جائے تو موجودہ کمی خاصی غیر معمولی ہے، جسے مارکیٹ ماہرین ایک طویل تیزی (بل رن) کے بعد آنے والی ایک بڑی قیمتوں کی تصحیح (کریکشن) قرار دے رہے ہیں۔
(ڈسکلیمر: یہ خبر صرف معلومات کے غرض سے دی گئی ہے۔ شیئر بازار میں سرمایہ کاری خطرات کے تابع ہے۔ سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اپنے مالیاتی مشیر سے مشورہ ضرور لیں۔ ای ٹی وی بھارت کسی بھی طرح کی سرمایہ کاری کا مشورہ نہیں دیتا ہے۔)