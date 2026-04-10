مارچ میں سونے کی قیمتوں میں 2013 کے بعد سب سے بڑی گراوٹ، جانیں وجہ
مارچ میں سونے کی قیمتوں میں بڑے پیمانے پر 12 فیصد کی کمی ریکارڈ کی گئی جو کہ 2013 کے بعد بدترین ماہانہ کارکردگی ہے۔
Published : April 10, 2026 at 11:18 AM IST
نئی دہلی: ورلڈ گولڈ کونسل (ڈبلیو جی سی) کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق مارچ کے مہینے کے دوران بین الاقوامی بازار میں سونے کی قیمتوں میں 12 فیصد کی زبردست گراوٹ دیکھی گئی۔ نتیجتاً، سونے کی قیمت کم ہوکر 4,608 ڈالر فی اونس تک آگئی۔ یہ جون 2013 کے بعد پیلی دھات کے لیے سب سے کمزور اور بدترین مہینہ ثابت ہوا۔ تاہم، تمام بڑی عالمی کرنسیوں کے مقابلے میں قدر کم ہونے کے باوجود، سونا اس سال کے لیے بھی مثبت پوزیشن برقرار رکھے ہوئے ہے۔
قیمت میں کمی کی اہم وجوہات
اپنے ماہانہ 'گولڈ ریٹرن ایٹری بیوشن ماڈل' (GRAM) کا حوالہ دیتے ہوئے، ورلڈ گولڈ کونسل نے کہا کہ اس اہم گراوٹ کے پیچھے بنیادی محرک مارکیٹ کے 'مومینٹم فیکٹرز' تھے۔ رپورٹ میں مندی کی درج ذیل وجوہات کی نشاندہی کی گئی ہے۔
عالمی گولڈ ای ٹی ایف سے ریکارڈ آؤٹ فلو
مارچ میں، سرمایہ کاروں نے دنیا بھر میں گولڈ ای ٹی ایف سے تقریباً 12 بلین ڈالر (تقریباً 84 ٹن سونے کے برابر) نکال لیے۔ شمالی امریکہ نے اس رجحان میں سب سے اہم کردار ادا کیا، جس میں صرف 14 بلین ڈالر کا اخراج ہوا۔
کامیکس پر پوزیشن کمزور ہونا
اجناس کے تبادلے پر، ادارہ جاتی اور خوردہ سرمایہ کاروں نے تیزی سے اپنی طویل (خریداری) پوزیشنیں بند کر دیں، جس سے مارکیٹ پر فروخت کا دباؤ نمایاں طور پر تیز ہو گیا۔
لیکویڈیٹی اور مارجن کے تقاضے
مختلف اثاثوں کی کلاسوں میں کمی کے درمیان، سرمایہ کاروں کو نقصانات کی بھرپائی کرنے اور نقد رقم اکٹھا کرنے کے لیے سونا بیچنے پر مجبور ہونا پڑا۔
ایشین مارکیٹس سے تعاون
ایک جانب جہاں مغربی ممالک (خاص طور پر امریکہ اور یورپ) نے سونے کی بھاری فروخت دیکھی، ایشیا میں سرمایہ کاروں نے اس کمی کو خریداری کے موقع کے طور پر دیکھا۔ ایک رپورٹ کے مطابق، ایشیا میں مارچ میں 1.9 بلین ڈالر کے فنڈ کی آمد (سرمایہ کاری) دیکھی گئی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایشیائی خریدار کم قیمت کی سطح پر سرگرم ہو گئے۔
اگرچہ مارچ کا مہینہ سونے کے سرمایہ کاروں کے لیے کافی اتار چڑھاؤ والا ثابت ہوا، لیکن ورلڈ گولڈ کونسل کا موقف ہے کہ مارکیٹ کے بنیادی اصول مضبوط ہیں۔ جیسے ہی اپریل شروع ہوا، ای ٹی ایف کی آمد ایک بار پھر مثبت ہونے لگی۔ اگرچہ خام تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتیں اور جاری عالمی تناؤ مارکیٹ کے لیے خطرات کا باعث بنے ہوئے ہیں، سرمایہ کار - درمیانی مدت کے نقطہ نظر سے - اب بھی سونے کو ایک محفوظ اور قابل اعتماد سرمایہ کاری سمجھتے ہیں۔
