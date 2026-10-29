سونے کے دام کی پیش گوئی: کیا پیلی دھات 4,640 ڈالر فی اونس کی چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہے؟
فیڈرل ریزرو کی جانب سے شرح سود برقرار رکھنے کے بعد سونے کی قیمت 4,060 ڈالر فی اونس کے قریب مستحکم ہے۔
Published : October 29, 2026 at 12:12 PM IST
نئی دہلی: امریکی فیڈرل ریزرو کی جانب سے مہنگائی کے باوجود اپنی شرح سود کو تقریباً 3.9 فیصد پر برقرار رکھنے کے بعد، جمعرات کو سونے کی تجارت 4,060 ڈالر فی اونس کے قریب ہوئی۔ سینٹرل بینکوں کی جانب سے خریداری اور ای ٹی ایف کی آمد نے اگلے اضافے کے لیے راہ ہموار کی، جس کی وجہ سے سونے نے فیڈرل ریزرو کے سخت موقف اور خام تیل کی بڑھتی قیمتوں کے اثرات کو جذب کر لیا۔
خام تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتیں، بانڈز کی مضبوط پیداوار، مہنگائی کے خدشات اور فیڈرل ریزرو کی سخت مانیٹری پالیسی کا موقف بھی پیلی دھات کو روکنے میں ناکام رہے کیونکہ یہ شاندار لچک کا مظاہرہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ اب تک اکتوبر میں، سونے کی قمت 3,975 ڈالر سے 4,225 ڈالر فی اونس کے بیچ بنی ہوئی ہے۔
کیڈیا ایڈوائزری گروپ کے بانی، اجے کیڈیا نے مشورہ دیا ہے کہ مارکیٹ جارحانہ فروخت کا شکار ہونے کے بجائے بتدریج منفی حالات کو جذب کر رہی ہے۔
کموڈیٹی ماہر کا کہنا ہے کہ سود کی شرحوں کو 3.75-4.00 فیصد پر برقرار رکھنے کے فیڈرل ریزرو کے فیصلے اور مزید سختی کی توقعات بھی سونے میں مسلسل فروخت کا رجحان پیدا کرنے میں ناکام رہیں۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ زیادہ تر منفی خبریں پہلے ہی مارکیٹ پر اثر انداز ہو چکی ہیں۔
سونے کو بنیادی طور پر اس لیے بھی مدد مل رہی ہے کیونکہ سینٹرل بینک مسلسل پیلی دھات خرید رہے ہیں، چین اور بھارت میں طلب بڑھ رہی ہے، ای ٹی ایف کی آمد میں اضافہ ہو رہا ہے، کان کنی کے اخراجات بڑھ رہے ہیں اور مشرق وسطیٰ کے بحران کے باعث جغرافیائی سیاسی غیر یقینی صورت حال بڑھ رہی ہے۔ عالمی سطح پر، سرمایہ کاروں نے ستمبر میں ای ٹی ایف خریدنے کے لیے تقریباً 10 ارب ڈالر لگائے، جب کہ سینٹرل بینکوں نے اگست میں 39 ٹن سونا خریدا، جو مستقل ادارہ جاتی دلچسپی کو اجاگر کرتا ہے۔
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ماضی کے ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ جب خام تیل کی قیمتیں 100 ڈالر سے اوپر رہیں، تو اس نے زیادہ مہنگائی اور شرح سود کی توقعات کے ذریعے سونے پر دباؤ ڈالا، جیسا کہ سال 2008 اور سال 2022 میں دیکھا گیا تھا۔ برینٹ کروڈ کی 110 ڈالر سے اوپر تجارت کے ساتھ، توانائی سیکٹر سے پیدا ہونے والی مہنگائی سونے کی بحالی میں ایک بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ تاہم، کیڈیا نے کہا کہ خام تیل کی قیمتوں میں کوئی بھی نمایاں کمی مہنگائی کے دباؤ کو کم کر سکتی ہے اور مانیٹری پالیسی میں نرمی کی توقعات کو دوبارہ زندہ کر سکتی ہے۔
سونے کے مستقبل کی پیش گوئی پر بات کرتے ہوئے کیڈیا نے کہا کہ "تکنیکی طور پر، 4,220 ڈالر ایک فیصلہ کن بریک آؤٹ لیول کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس مزاحمت سے اوپر مسلسل حرکت جمود کے خاتمے کا اشارہ دے سکتی ہے اور 4,640 ڈالر کی طرف ایک نیا تیزی کا رجحان شروع کر سکتی ہے، جو کہ تقریباً 10 فیصد اضافے کی نمائندگی کرتا ہے۔ نیچے کی طرف، 3,975 ڈالر فوری سپورٹ رہے گا، جس کے بعد اہم لیول 3,900 ڈالر ہے۔ انتہائی مندی کی صورت حال میں، 3,820 ڈالر اگلے بڑے سپورٹ زون کے طور پر ابھر سکتا ہے۔"
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انہوں نے مزید کہا کہ "ہمارا آؤٹ لک تیزی کے رجحان کے ساتھ استحکام کا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ سونے نے زیادہ تر منفی خبروں کو جذب کر لیا ہے اور وہ اپنی اگلی بڑی اوپر کی چھلانگ کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ خام تیل کی گرتی ہوئی قیمتیں، بانڈز کی کم ہوتی پیداوار یا فیڈرل ریزرو کی توقعات میں تبدیلی وہ مثبت محرک فراہم کر سکتی ہے جس کا طویل عرصے سے انتظار تھا۔"
تیرہ امریکی انتخابات کے دوران سونے کی قیمتیں: 2000 تا 2024
|Election
|Type
|1M before ($/oz)
|Election day ($/oz)
|1M after ($/oz)
|Post-election return
|2000
|صدارتی
|$270
|$265
|$271
|0.0226
|2002
|وسط مدتی
|$320
|$318
|$325
|0.022
|2004
|صدارتی
|$418
|$428
|$453
|0.0584
|2006
|وسط مدتی
|$575
|$625
|$635
|0.016
|2008
|صدارتی
|$865
|$740
|$775
|0.0473
|2010
|وسط مدتی
|$1,315
|$1,356
|$1,385
|0.0214
|2012
|صدارتی
|$1,780
|$1,717
|$1,695
|−1.28%
|2014
|وسط مدتی
|$1,208
|$1,167
|$1,205
|0.0325