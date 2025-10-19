دیوالی 2026 تک سونے کی قیمت ڈیڑھ لاکھ روپے اور چاندی کی قیمت 2 لاکھ روپے تک پہنچنے کا امکان
چاندی کی قیمت چھ مہینوں میں سب سے زیادہ گری، اگلی دیوالی تک سونا 1.5 لاکھ اور چاندی 2 لاکھ روپے تک پہنچنے کاامکان ہے۔
Published : October 19, 2025 at 9:16 AM IST
نئی دہلی: بین الاقوامی بازار میں جمعہ کو چاندی کی قیمتوں میں 6 فیصد کی کمی ہوئی، جو گزشتہ چھ ماہ کی سب سے بڑی گراوٹ ہے۔ ایک دن کے اتار چڑھاؤ کے بعد، چاندی قدرے بحال ہوئی لیکن آخر کار تقریباً 4.75 فیصد تک نیچے بند ہوئی۔ ہندوستان کے ایم سی ایکس مارکیٹ میں چاندی کی قیمتوں میں بھی ریکارڈ گراوٹ دیکھی گئی، جہاں دن کی اونچائی سے نیچے تک 16,715 پوائنٹس کی زبردست گراوٹ دیکھی گئی۔
بین الاقوامی مارکیٹ میں چاندی کا ڈیٹا
تاریخ: 17 اکتوبر 2025
اعلی ترین سطح: 54.63 ڈالرز
اختتامی سطح: 51.8 ڈالرز
گراوٹ: 4.24 فیصد
ہندوستان میں سلور ڈیٹا (MCX):
اعلی ترین سطح: 1,70,415 روپے فی کلوگرام
کم ترین سطح: 1,53,700 روپے فی کلوگرام
اختتامی سطح: 1,56,604 روپے فی کلوگرام
تجزیہ کاروں کے مطابق، امریکی کریڈٹ کے معیار میں بہتری کی توقعات اور چین امریکہ تجارتی تناؤ میں کمی کی خبروں نے سونے چاندی کی ریلی کو کمزور کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مثبت بیانات نے مارکیٹ میں تجارتی رگڑ کے خدشات کو دور کرنے میں مدد کی۔ مزید برآں، علاقائی بینکوں کے مثبت نتائج نے اسٹاک مارکیٹ کو مستحکم کیا، اور بانڈ کی بڑھتی ہوئی پیداوار نے سونے اور چاندی جیسی دھاتوں پر دباؤ ڈالا۔ چونکہ یہ دھاتیں سود پیدا نہیں کرتی ہیں، اس لیے بڑھتی ہوئی شرح سود ان کے لیے منفی ہے۔
دیوالی تک سونے اور چاندی کی قیمتوں میں تیزی رہنے کی امید
سوربھ شکلا، سینئر نامہ نگار، ای ٹی وی انڈیا نے اطلاع دی ہے کہ سونے اور چاندی کی قیمتیں اب تک کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں۔ سونا 1,32,294 روپے فی 10 گرام اور چاندی 1,70,415 روپے فی کلوگرام تک پہنچ گیا ہے۔ مارکیٹ کے ماہرین کا خیال ہے کہ عالمی اقتصادی غیر یقینی صورتحال، تہوار کی طلب اور محفوظ پناہ گاہوں کی سرمایہ کاری کی وجہ سے سونا 1.5 لاکھ روپے اور چاندی 2 لاکھ روپے فی کلوگرام تک پہنچ سکتا ہے۔
ماہرین کا خیال
انوج گپتا، ڈائریکٹر، YA ویلتھ گلوبل: "سونا ایک ترجیحی محفوظ پناہ گاہ کی سرمایہ کاری بنی ہوئی ہے۔ سنٹرل بینک مسلسل سونا خرید رہے ہیں، 2025 کی پہلی سہ ماہی میں 244 ٹن سونا خریدا گیا۔ کمزور امریکی ڈالر، مسلسل افراط زر اور جغرافیائی سیاسی تناؤ کی وجہ سے سونے کی فی اونس قیمت، 50-50 ڈالر کے درمیان پہنچ سکتی ہے۔ دیوالی 2026 تک MCX پر سونے کی قیمت 4500-5000 ڈالر فی اونس اور 1,40,000-1,50,000 روپے فی 10 گرام کے درمیان پہنچ سکتی ہے۔
الیکٹرانکس، الیکٹرک گاڑیوں، اور شمسی توانائی کے آلات کے بڑھتے ہوئے استعمال کی وجہ سے چاندی کی مانگ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ چاندی نے 2025 میں مضبوط تکنیکی بریک آؤٹ دیکھا ہے، اور قیمت کا جذبہ مثبت رہتا ہے۔ انوج کے مطابق، بین الاقوامی سطح پر چاندی 60-70 ڈالر فی اونس اور MCX پر 1,80,000 سے 2,00,000 روپے فی کلوگرام تک پہنچ سکتی ہے۔
نونیت دامانی، ہیڈ آف ریسرچ، موتی لال اوسوال: "سونے کی قیمتوں نے گھریلو مارکیٹ میں 4000 ڈالر کے ہدف اور 1,20,000 روپے کے ہدف کو عبور کر لیا ہے۔ درمیانی اور طویل مدتی میں، COMEX پر سونے کی قیمت 4250-4500 ڈالر تک پہنچ سکتی ہے اور ملکی اور بین الاقوامی سطح پر چاندی کا ہدف 1,28,500-1,35,000 روپے ہے۔ طویل مدتی میں بالترتیب 1,50,000 روپے اور 50 ڈالر، چاندی 75 ڈالر تک پہنچ سکتی ہے اور مقامی طور پر 2,30,000 روپے تک بڑھنا ممکن ہے۔"
اندربیر سنگھ جولی، سی ای او، پربھوداس للادھر ویلتھ مینجمنٹ: "یہ دھنتیرس، سونا صرف ایک اچھا زیور نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک اثاثہ بن گیا ہے۔ عالمی سطح پر، سونا 4,300 ڈالر فی اونس سے اوپر ٹریڈ کر رہا ہے، جو دو دہائیوں میں اس کا سب سے بڑا ہفتہ وار فائدہ ہے۔ گراوٹ اور مرکزی بینک کی خریداری سونے کی مانگ کو بڑھا رہی ہے۔"
احتیاطی علامت: قیمتیں جلد گر سکتی ہیں
ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ دیوالی کے بعد سونے اور چاندی کی قیمتوں میں 5 فیصد سے 10 فیصد تک کی کمی واقع ہوسکتی ہے۔ اس کے بعد شادی اور تہوار کے موسم میں قیمتیں دوبارہ بڑھنے کی امید ہے۔ انوج گپتا نے یہ بھی نوٹ کیا کہ سونا خریدنے کے لیے ETFs میں سرمایہ کاری کرنا اس وقت مشکل ہو سکتا ہے۔
عالمی اقتصادی حالات اور تکنیکی تجزیہ بتاتے ہیں کہ سونے اور چاندی کی قیمتیں اگلے سال کے دوران اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتی ہیں۔ تاہم، سرمایہ کاروں کو مارکیٹ کی بغور نگرانی کرنی چاہیے اور جذباتی فیصلے کرنے کے بجائے سمجھداری سے سرمایہ کاری کرنی چاہیے۔ تہواروں اور عالمی اقتصادی غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے مانگ میں اتار چڑھاؤ جاری رہ سکتا ہے۔
