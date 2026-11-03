سونا خریدیں یا چاندی؟ جانیں پچھلے دس برسوں میں کس میں سرمایہ کاری کرنے پر زیادہ منافع ملا
حالیہ برسوں میں دونوں دھاتوں کی قیمتوں میں زبردست اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ سوربھ شکلا کی اس رپورٹ میں جانیں مکمل تجزیہ۔
Published : November 3, 2026 at 10:58 AM IST
نئی دہلی: دیوالی کے موقعے پر روایتی طور پر تمام لوگ سونے چاندی کے زیورات، سکے یا دیگر قیمتی دھاتیں خریدتے ہیں۔ یہ سب اب ایک عام بات ہو گئی ہے۔ کئی خاندانوں کے لیے ایسی خریداری روایت اور سرمایہ کاری دونوں سے جڑی ہوتی ہے۔ لیکن حالیہ برسوں میں عالمی غیر یقینی صورت حال کے باعث ان دھاتوں کی قیمتوں میں زبردست اچھال آیا ہے، جس کی وجہ سے تہواروں کے دوران کی جانے والی خریداری کو اب ایک ممکنہ طویل مدتی سرمایہ کاری کی حکمتِ عملی کے طور پر بھی دیکھا جانے لگا ہے۔
اعداد و شمار پر بات کرنے سے پہلے، ایک سوال پوچھنا لازمی ہے کہ اگر کوئی خاندان تہواروں پر کبھی کبھار خریداری کرنے کے بجائے، ہر سال دیوالی پر سونے یا چاندی میں 50 ہزار روپے کی سرمایہ کاری کرتا، تو کیا ہوتا؟ اتنے برسوں میں اس سرمایہ کاری سے کتنی دولت بن سکتی تھی؟ اور سب سے اہم بات، ان دونوں قیمتی دھاتوں میں سے کس نے زیادہ منافع دیا؟ یہ جاننے کے لیے، ای ٹی وی بھارت نے ماہرین سے بات کی کہ گزشتہ ایک دہائی میں سونے اور چاندی میں ہر سال 50,000 روپے کی سرمایہ کاری کرنے پر کیسا ریٹرن ملتا۔
ردھی سدھی بلینز کے ایم ڈی پرتھوی راج کوٹھاری نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ سال 2016 سے 2025 کے درمیان تہواروں کے دوران کی گئی خریداری کا ایک تجزیہ شیئر کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کی سرمایہ کاری سے کافی اچھی دولت بنائی جا سکتی تھی۔ اگر کوئی سرمایہ کار 10 سال تک ہر دیوالی پر سونے میں 50,000 روپے کی سرمایہ کاری کرتا، تو اس کی کل سرمایہ کاری پانچ لاکھ روپے ہوتی۔ آج کی قیمت کے حساب سے، اس سرمایہ کاری کی مالیت تقریباً 15.90 لاکھ روپے ہوتی، جو کہ 218 فیصد کا منافع ہے۔
سالانہ ریٹرن کا حساب ایکسٹینڈڈ انٹرنل ریٹ آف ریٹرن (ایکس آئی آر آر) طریقے کا استعمال کرتے ہوئے کیا گیا ہے۔ یہ تقریباً 20.4 فیصد ہے۔ بتاتے چلیں کہ ایکس آئی آر آر مختلف اوقات اور تاریخوں پر کی گئی سرمایہ کاری پر سالانہ ریٹرن کا حساب لگاتا ہے۔
کوٹھاری نے یہ بھی کہا کہ چاندی سے ملنے والا ریٹرن تھوڑا زیادہ ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ اسی مدت کے دوران ہر دیوالی پر 50,000 روپے کی سرمایہ کاری کرنے پر، آپ کے پاس تقریباً 8.8 کلوگرام چاندی جمع ہو جاتی۔ کل پانچ لاکھ روپے کی سرمایہ کاری کے مقابلے میں، آج اس کی قیمت تقریباً 17.28 لاکھ روپے ہوتی، جس سے 246 فیصد کا منافع اور 21.8 فیصد کا سالانہ ریٹرن ملتا۔
ریٹرن میں یہ فرق ظاہر کرتا ہے کہ سرمایہ کاری کی اس خاص مدت میں چاندی نے سونے کے مقابلے میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ کوٹھاری کے مطابق، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ جب چاندی کی قیمتیں نسبتاً کم تھیں، تب اسے بڑی مقدار میں خریدنے کا موقع مل گیا تھا۔ سال 2017 اور 2018 کی دیوالی کے دوران، چاندی 40,000 روپے فی کلوگرام سے بھی کم قیمت پر دستیاب تھی۔ انہوں نے بتایا کہ مختلف قیمتوں پر خریداری کرنے سے کل خرید لاگت کو اوسط کرنے میں مدد ملی۔
پانچ سال کی سرمایہ کاری پر ریٹرن
پانچ سال کی سرمایہ کاری کی مدت ایک اور بھی دلچسپ کہانی بتاتی ہے۔ اگر کوئی سرمایہ کار سال 2021 سے 2025 تک ہر دیوالی پر 50,000 روپے کی سرمایہ کاری کرتا، تو اس نے دونوں میں کسی بھی دھات (سونے یا چاندی) میں کل 2.5 لاکھ روپے کی سرمایہ کاری کی ہوتی۔ سونے میں کی گئی سرمایہ کاری سے تقریباً 39 گرام سونا جمع ہو جاتا، جس کی قیمت آج تقریباً 5.58 لاکھ روپے ہوتی۔
یہاں بھی چاندی نے بہتر ریٹرن دیا۔ 2.5 لاکھ روپے کی سرمایہ کاری سے تقریباً 3.2 کلوگرام چاندی خریدی جا سکتی تھی، جس کی قیمت اب 6.29 لاکھ روپے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سالانہ منافع 32.7 فیصد رہا، جب کہ سونے کا سالانہ منافع 28.2 فیصد ہے۔
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کوٹھاری کے مطابق، پانچ برسوں میں زیادہ سالانہ ریٹرن، سرمایہ کاری کی مدت کے آخری برسوں کے دوران قیمتی دھاتوں میں آنے والی زبردست تیزی کو ظاہر کرتا ہے۔ جن سرمایہ کاروں نے سال 2021 میں سونا اور چاندی جمع کرنا شروع کیا تھا، انہیں بعد میں خاص طور پر سال 2024 سے 2026 کے درمیان آنے والی تیزی کے دوران قیمتوں میں ہونے والے اضافے سے فائدہ ہوا۔
یہ اعداد و شمار سرمایہ کاروں کو کیا بتاتے ہیں؟
یہ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ قیمتی دھاتوں میں سرمایہ کاری کرتے وقت، خریداری کا بالکل صحیح وقت تلاش کرنے کی کوشش کرنے کے بجائے، نظم و ضبط کے ساتھ اور مختلف اوقات میں سرمایہ کاری کرنے کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی سرمایہ کار ہر دیوالی پر ایک مقررہ رقم کی سرمایہ کاری کرتا، تو قیمتیں کم ہونے پر اسے زیادہ دھات ملتی اور قیمتیں زیادہ ہونے پر اسے کم دھات ملتی۔
وقت کے ساتھ، اس طریقے سے خرید لاگت کا اوسط نکالنے میں مدد ملی۔ موازنے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سرمایہ کاری کی مدت ریٹرن پر کافی اثر ڈال سکتی ہے۔ جہاں 10 سال کی سرمایہ کاری سے مجموعی طور پر کافی اچھی دولت بنی، وہاں پانچ سال کی سرمایہ کاری نے زیادہ سالانہ ریٹرن دیا، کیونکہ اس دوران قیمتوں میں کافی تیزی آئی تھی۔
جو خاندان اس دیوالی پر سونا چاندی خریدنے کا سوچ رہے ہیں، ان کے لیے ماہرین کا ماننا ہے کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ تہواروں پر کی گئی خریداری کو ایک طویل مدتی سرمایہ کاری کی حکمتِ عملی کا حصہ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ کموڈٹی ماہر انوج گپتا نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ ماضی کے ریٹرن کو مستقبل کی کارکردگی کی گارنٹی نہیں سمجھا جانا چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں تھوڑی گراوٹ آ سکتی ہے۔ ساتھ ہی، سرمایہ کار جس شکل میں خریداری کر رہے ہیں، اس کے پیشِ نظر انہیں میکنگ چارجز، جی ایس ٹی، اسٹوریج کی لاگت اور دیگر لین دین کے اخراجات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔
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