سونا قابو سے باہر! ٹرمپ کی وارننگ اور قیمت 1.56 لاکھ روپئے سے تجاوز کر گئی، نیا ریٹ کیا ہے؟
مارکیٹ ماہرین کے مطابق اس اضافے کی بڑی وجہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کو دیا گیا الٹی میٹم ہے۔
Published : February 20, 2026 at 3:11 PM IST
نئی دہلی: بڑھتی ہوئی عالمی جغرافیائی سیاسی کشیدگی اور امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ جیسی صورتحال نے بلین مارکیٹ کو بھڑکایا ہے۔ جمعہ کو، گھریلو فیوچر مارکیٹ (ایم سی ایکس) میں سونے کی قیمتوں میں 1,315 روپئے کا اضافہ ہوا، جو 1,56,134 وپئے فی 10 گرام کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کی قیمت 5000 ڈالر فی اونس سے بھی تجاوز کر گئی، جس نے تاریخی ریکارڈ قائم کر دیا۔
ٹرمپ کی وارننگ نے مارکیٹ میں خوف کو ہوا دی
مارکیٹ ماہرین کے مطابق اس اضافے کی بنیادی وجہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کو دیا گیا الٹی میٹم ہے۔ ٹرمپ نے تہران کو خبردار کیا کہ وہ 10 دن کے اندر اپنے جوہری پروگرام پر سمجھوتہ کرے ورنہ سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس بیان کے بعد مغربی ایشیا میں غیر یقینی کی فضا ہے جس کی وجہ سے سرمایہ کار محفوظ پناہ گاہ کے طور پر سونے کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔
مارکیٹ ڈیٹا: ریکارڈ ٹریڈنگ
ملٹی کموڈٹی ایکسچینج (ایم سی ایکس) پر، اپریل کی ترسیل کے لیے سونا 0.85 فیصد بڑھ کر 1,56,134 روپئے پر ٹریڈ کر رہا تھا۔ 7,355 لاٹوں کا نمایاں کاروبار ریکارڈ کیا گیا۔ دریں اثنا، بین الاقوامی مارکیٹ (کامیکس) میں، سونا 1 فیصد بڑھ کر 5,046.95 ڈالر فی اونس ہو گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ صرف ایک اقتصادی تیزی نہیں ہے، بلکہ ایک جیو پولیٹیکل رسک پریمیم ہے جو قیمتوں کو بلند کر رہا ہے۔
جیو جیت انویسٹمنٹ لمیٹیڈ میں کموڈٹی ریسرچ کے سربراہ ہریش وی نے کہا، "امریکہ ایران کشیدگی نے محفوظ پناہ گاہوں کی مانگ کو عروج پر پہنچا دیا ہے۔ جہاں ڈالر کی مضبوطی اور شرح سود کے بارے میں توقعات میں تبدیلی عارضی طور پر قیمتوں میں اضافے کو روک سکتی ہے، جنگ کے بڑھتے ہوئے خطرے کے پیش نظر سونے کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔"
آگمونٹ کی سربراہ ریسرچ رینیشا چینانی کے مطابق عالمی غیر یقینی صورتحال نہ صرف مشرق وسطیٰ میں بڑھ رہی ہے بلکہ روس یوکرین امن مذاکرات میں رکاوٹیں اور مشرق وسطیٰ میں امریکی فوج کی بڑھتی ہوئی موجودگی کی وجہ سے بھی عالمی بے یقینی بڑھ رہی ہے۔
سرمایہ کاروں کے لیے مشورہ
مارکیٹ ماہرین کا خیال ہے کہ جب تک سفارتی تناؤ کم نہیں ہوتا، سونے کی قیمتوں میں اضافہ جاری رہ سکتا ہے۔ تاہم، موجودہ اعلیٰ سطح پر منافع کی بکنگ کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ عام خریداروں کے لیے شادیوں کے سیزن میں سونا خریدنا کافی مہنگا ثابت ہوگا۔