20 دنوں میں سونا 40,000 روپے سستا ہوا، چاندی 2,36,145 فی کلو تک پہنچ گئی۔ جانیں تازہ ترین قیمتیں
منگل کو کریش ہونے کے بعد، بدھ کوسونا اور چاندی ریکوری موڈ میں ہے۔ سونے کی قیمت 20 دنوں میں تقریباً 40،000 روپے گری ہے۔
Published : February 18, 2026 at 4:52 PM IST
نئی دہلی: کموڈٹی مارکیٹ میں ان دنوں کافی اتھل پتھل چل رہی ہے۔ منگل کی رات ملٹی کموڈٹی ایکسچینج (MCX) پر قیمتی دھات کی قیمتوں میں کمی آئی ہے۔ چاندی کی قیمت میں تین فیصد سے زیادہ کی کمی آئی جبکہ سونے کی قیمت میں کسی قدر کمی درج کی گئی۔ تاہم بدھ کی صبح جیسے ہی مارکیٹ کھلی، دونوں دھاتوں میں بحالی کے آثار نظر آئے۔
منگل کی رات کی قیمت
چاندی کی قیمت منگل کی رات تقریباً 8:30 بجے گر گئی۔ ایم سی ایکس پر 5 مارچ کی ایکسپائری کے ساتھ چاندی کی قیمت تین فیصد (تقریباً 13,378 روپے) گر کر 2,26,513 فی کلو روپے ہوگئی۔چاندی 29 جنوری کو 4,20,048 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی تھی اور منگل، 17 فروری کو 2,28,783 روپے پر بند ہوئی تھی۔ یہ تقریباً 1.91 روپے لاکھ سستی ہو گئی تھی۔
آج صبح سے رکوری کا دور
ہفتے کے تیسرے کاروباری دن بدھ کو مارکیٹ کا آغاز مندی کے ساتھ ہوا۔ چاندی ابتدائی تجارت میں دو فیصد سے زیادہ کی چھلانگ کے ساتھ بحال ہوتی دکھائی دی۔ خبر شائع ہونے تک ملے تازہ ترین اپ ڈیٹ کے مطابق، ایم سی ایکس پر سونے کا مستقبل 0.79 فیصد بڑھ کر 1,52,615 روپے فی 10 گرام پر کے قریب ٹریڈ کر رہا ہے۔ سلور فیوچر نے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا، دیر سے تجارت میں 3.22 فیصد اضافے کے ساتھ 2,36,145 روپے فی کلو گرام ہو گیا۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں کامیکس سونا 0.53 فیصد اضافے کے ساتھ 4,932 ڈالر فی اونس جبکہ کامیکس چاندی کی قیمت 2.70 فیصد اضافے کے ساتھ 75.525 ڈالر فی اونس پر بند ہوئی۔
سونے کی چمک بھی لوٹ آئی
چاندی کی طرح سونے نے بھی بدھ کو واپسی کی۔ منگل کی رات سونے کی قیمت 2.5 فیصد گر کر 1,51,418 روپے فی 10 گرام پر بند ہوئی۔ تاہم، بدھ کی صبح، 2 اپریل کی میعاد ختم ہونے کی تاریخ والا سونا 1,52,615 روپے فی 10 گرام تک پہنچ گیا۔
بلند ترین سطح سے نیچے آیا سونا
اگرچہ بدھ کو قیمتوں میں بہتری آئی، لیکن سونا اب بھی اپنے لائف ٹائم ہائی سے کافی نیچے ہے۔ 29 جنوری کو سونا 1,93,096 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا تھا۔ آج کی بحالی کے باوجود، سونا فی الحال 40,000 فی 10 گرام سستا ہوا ہے۔
سرمایہ کاروں کے لیے مشورہ
مارکیٹ ماہرین کا کہنا ہے کہ عالمی اقتصادی بے یقینی اور ڈالر کی مضبوطی قیمت میں اس نمایاں کمی کا باعث بنی۔ فی الحال، مارکیٹ میں "بائی آن ڈیپس" کی حکمت عملی دیکھی جا رہی ہے۔ شادیوں کے سیزن سے قبل سونے اور چاندی کی قیمتوں میں یہ کمی عام صارفین کے لیے ایک بڑا موقع ثابت ہو سکتی ہے۔
