سونے کی قیمتوں میں اضافہ، ایک تولے کا دام 1.44 لاکھ روپے سے زیادہ
آج سونے اور چاندی کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ درج کیا گیا۔ فی الحال ایک تولہ سونے کا دام 144600 روپے ہے۔
By PTI
Published : November 9, 2026 at 4:00 PM IST
نئی دہلی: مقامی مارکیٹ میں مضبوط مانگ (اسپاٹ ڈیمانڈ) اور سرمایہ کاروں کی جانب سے نئے سودے خریدنے کے باعث آج ایک بار پھر سونے کی قیمتوں میں اچھال دیکھا گیا۔ عام مارکیٹ میں آج 24 قیراط والے ایک تولہ سونے کی قیمت 144600 روپے ہے۔ وہیں فیوچرز ٹریڈ میں سونے کی قیمت فی تولہ 1,801 روپے کی اچھال کے ساتھ 1,44,353 روپے پر پہنچ گئی۔
ملٹی کموڈٹی ایکسچینج (ایم سی ایکس) پر، دسمبر میں ڈیلیوری والے سونے کا کانٹریکٹ 1,801 روپے یعنی 1.26 فیصد کی تیزی کے ساتھ 1,44,353 روپے فی 10 گرام پر ٹریڈ ہو رہا تھا، جس میں 1,007 لاٹس کا کاروبار ہوا۔
مارکیٹ تجزیہ کاروں کے مطابق، کاروباریوں کی طرف سے نئے سودوں اور خریداری کی وجہ سے پیلی دھات کی قیمتوں میں یہ اضافہ دیکھا گیا۔ ادھر نیویارک کی عالمی مارکیٹ میں بھی فیوچر ٹریڈ میں سونا 1.43 فیصد بڑھ کر 4,128.83 امریکی ڈالر فی اونس ہو گیا۔
چاندی کی قیمتوں میں بھی اضافہ
عالمی مارکیٹ میں مضبوط رجحان کے باعث پیر کے روز چاندی کے دام میں بھی اضافہ درج کیا گیا ہے۔ عام مارکیٹ میں ایک کلو چاندی کی قیمت تقریباً 205000 روپے ہے۔ وہیں فیوچرز ٹریڈ میں چاندی کی قیمت بھی بڑھ کر 1,88,903 روپے فی کلوگرام ہو گئی، حالانکہ کچھ وقت کے بعد یہ تھوڑا گھٹ کر 1,87,100 کے آس پاس پہنچ گئی۔
ملٹی کموڈٹی ایکسچینج (ایم سی ایکس) پر، دسمبر میں ڈیلیوری والی چاندی کی قیمت 3,803 روپے یعنی 2.05 فیصد کی زبردست تیزی کے ساتھ 1,88,903 روپے فی کلوگرام پر پہنچ گئی، جس میں 1,417 لاٹس کا کاروبار ہوا۔
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کی طرف سے نئی پوزیشنز بنانے (خریداری کرنے) کی وجہ سے چاندی کی قیمتوں کو سہارا ملا۔
(ایجنسی ان پٹ مشمولات کے ساتھ)
نوٹ:
آپ کو بتا دیں کہ یہ قیمتیں ابتدائی اعداد و شمار پر مبنی ہوتی ہیں جب کہ مارکیٹ میں سونے چاندی کے دام مسلسل تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ آئی بی جے اے کی طرف سے جاری کردہ ان قیمتوں میں جی ایس ٹی اور میکنگ چارجز شامل نہیں ہوتے ہیں۔ جب آپ اپنے قریبی شوروم پر جائیں گے، تو وہاں آپ کو ٹیکس اور میکنگ چارجز کی وجہ سے حتمی قیمت الگ مل سکتی ہے۔ اس لیے خریداری کرنے سے پہلے اپنے مقامی ڈیلر سے آخری ریٹ کی تصدیق ضرور کر لیں۔
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