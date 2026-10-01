سونے کی قیمت 1.50 لاکھ اور چاندی 2.25 لاکھ روپے فی کیلو سے تجاوز
سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافہ کا سلسلہ جاری ہے۔ ماہرین کے مطابق طلب میں اصافہ کے بعد قیمتیں مزید بڑھنے کا امکان ہے۔
Published : October 1, 2026 at 4:54 PM IST
نئی دہلی: مقامی اور عالمی منڈیوں میں مضبوط مانگ کے باعث جمعرات کو بھارتی صرافہ بازار میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں زبردست اضافہ درج کیا گیا۔ خریداروں کی جانب سے نئی پوزیشنز بنانے کے بعد دونوں قیمتی دھاتیں بلندیوں پر پہنچ گئیں۔ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافہ کا سلسلہ جاری ہے۔ ماہرین کے مطابق طلب میں اصافہ کے بعد قیمتیں مزید بڑھنے کا امکان ہے۔
جمعرات کو سونے کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا۔ ملٹی کموڈٹی ایکسچینج کے اعداد و شمار کے مطابق اکتوبر کے پہلے روز سونے کی قیمت میں 1,475 روپے (0.99 فیصد) کے اضافے کے ساتھ 1,50,511 روپے فی 10 گرام ہوگئی۔ وہیں چاندی کی قیمت میں 2,087 روپے (0.93 فیصد) کا اضافہ ہوا، جس کے بعد چاندی 2,25,793 روپے فی کیلوگرام کی سطح پر پہنچ گئی۔
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بین الاقوامی منڈیوں میں بھی مثبت رجحان دیکھا گیا۔ نیویارک صرافہ بازار میں سونا 0.59 فیصد اضافے کے ساتھ 4,182.06 ڈالر فی اونس جبکہ چاندی ایک فیصد کے اضافے کے ساتھ 61.02 ڈالر فی اونس پر پہنچ گئی۔ مارکیٹ ماہرین کا کہنا ہے کہ عالمی سطح پر اقتصادی استحکام اور خریداروں کی بڑھتی دلچسپی کے باعث قیمتوں میں تیزی کا یہ سلسلہ جاری ہے۔