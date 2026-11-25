سونا اور چاندی کی قیمت میں کمی: سونا 1.21 لاکھ روپے فی 10 گرام اور چاندی 1.44 لاکھ روپے فی کلو تک گر گئی
عالمی سطح پر نیویارک میں سونے کے فیوچرز 0.31 فیصد کی کمی کے ساتھ 3,545.92 امریکی ڈالر فی اونس پر آ گئے۔
Published : November 25, 2026 at 3:16 PM IST
نئی دہلی: کمزور حاضر مانگ (اسپاٹ ڈیمانڈ) کے باعث بدھ کے روز فیوچر ٹریڈنگ میں سونے کی قیمت 627 روپے کی کمی کے ساتھ 1,21,702 روپے فی 10 گرام پر آ گئی۔ ملٹی کموڈٹی ایکسچینج (ایم سی ایکس) پر دسمبر ڈیلیوری کے لیے زرد دھات (سونے) کے معاہدے 1,039 لاٹس کے کاروباری حجم میں 627 روپے یا 0.51 فیصد کی گراوٹ کے ساتھ 1,21,702 روپے فی 10 گرام پر ٹریڈ ہوئے۔
تجزیہ کاروں نے قیمتی دھات کی قیمتوں میں اس کمی کی وجہ کمزور مانگ کو قرار دیا ہے۔ عالمی سطح پر نیویارک میں سونے کے فیوچرز 0.31 فیصد کی کمی کے ساتھ 3,545.92 امریکی ڈالر فی اونس پر آ گئے۔ سرمایہ کاروں کی جانب سے اپنے سودے کم کیے جانے کے سبب بدھ کے روز فیوچر ٹریڈنگ میں چاندی کی قیمت 1,184 روپے گر کر 1,44,254 روپے فی کلوگرام ہو گئی۔
یہ بھی پڑھیں: ایف ایس ایس اے آئی نے غیر محفوظ پیکڈ پینے کے پانی کے معاملے پر بسلیری کے خلاف قانونی کارروائی شروع کرنے کا حکم دیا ہے
ملٹی کموڈٹی ایکسچینج پر دسمبر ڈیلیوری کے لیے چاندی کے معاہدے 3,027 لاٹس کے کاروباری حجم میں 1,184 روپے یا 0.81 فیصد کی کمی کے ساتھ 1,44,254 روپے فی کلوگرام پر آ گئے۔
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ شرکاء کی جانب سے فروخت کے دباؤ نے بنیادی طور پر چاندی کی قیمتوں کو متاثر کیا۔ عالمی منڈی میں نیویارک میں سفید دھات (چاندی) 0.40 فیصد کی کمی کے ساتھ 40.70 امریکی ڈالر فی اونس پر کاروبار کر رہی تھی۔