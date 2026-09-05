سونے کے خریدار قسمت چمک گئی، اس ہفتے 4,700 روپئے کی زبردست کمی
امریکی فیڈ کی جانب سےشرح سود میں اضافے اور خام تیل کی قیمتوں میں اضافےکی توقعات پر اس ہفتے سونا تین فیصد تک گر گیا۔
Published : September 5, 2026 at 8:29 PM IST
نئی دہلی: امریکی اقتصادی پالیسیوں میں تبدیلی اور خام تیل کی قیمتوں میں زبردست اضافے کی وجہ سے اس ہفتے سونے کے بازاروں میں نمایاں کمی دیکھی گئی۔ ہفتے کے دوران سونے کی قیمتوں میں تقریباً 3 فیصد کمی ہوئی۔
ایک ہفتے میں سونے کی قیمت میں کتنی تبدیلی ہوئی؟
انڈیا بلین اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق، خالص 24 قیراط سونے کی اسپاٹ قیمت، جو گزشتہ جمعہ کو 1,59,578 روپئے تھی، اس جمعہ کو گر کر 1,54,884 روپئے فی 10 گرام رہ گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ عام خریداروں کے لیے سونا تقریباً 4,700 روپئے تک سستا ہو گیا ہے۔ دریں اثنا، جمعہ کو، ملٹی کموڈٹی ایکسچینج (ایم سی ایکس) پر اکتوبر سونے کا مستقبل قدرے زیادہ 1,52,815 روپئے فی 10 گرام پر بند ہوا، جبکہ چاندی کی قیمت 2,37,500 روپئے فی کلوگرام تک گر گئی۔
خام تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتیں اور مہنگائی کا خدشہ
مارکیٹوں نے اس ہفتے نمایاں اتار چڑھاؤ کا تجربہ کیا۔ ہفتے کے شروع میں، عالمی تناؤ نے سونے کی قیمتوں کو سہارا دیا، جس نے انہیں تین ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچا دیا۔ تاہم، یہ ریلیف قلیل مدتی تھا۔ آبنائے ہرمز کے قریب امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتے ہوئے فوجی تنازعے نے، ایک اہم جہاز رانی کے راستے، خام تیل کی قیمتیں آسمان کو چھونے پر بھیج دیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ خام تیل کی قیمتوں میں اضافے نے عالمی سطح پر مہنگائی میں اضافے کے خدشات کو ہوا دی ہے۔
یو ایس ایمپلائمنٹ ڈیٹا مارکیٹ کا رخ موڑ دیتا ہے
بڑھتی ہوئی افراط زر کے خدشات کے درمیان، جمعہ کو مضبوط امریکی روزگار کے اعداد و شمار سامنے آئے، جس نے مارکیٹ کے نقطہ نظر کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا۔ روزگار کے مثبت اعداد و شمار نے امریکی ڈالر کو مزید مضبوط کیا، جس سے توقعات کو مزید تقویت ملی کہ امریکی فیڈرل ریزرو ستمبر میں شرح سود میں اضافہ کر سکتا ہے۔ جب بھی ڈالر مضبوط ہوتا ہے اور شرح سود میں اضافے کی توقع کی جاتی ہے، سرمایہ کار سونے سے ڈالر میں رقم منتقل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے سونے کی قیمتیں گر جاتی ہیں۔
مستقبل کے لیے کلیدی سطحیں کیا ہیں؟
مارکیٹ کے ماہرین کا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں، ہندوستانی مارکیٹ (ایم سی ایکس) پر اپنی اوپر کی حرکت کو جاری رکھنے کے لیے سونے کو 1,56,500 روپئے سے 1,57,000 روپئے کی سطح کو عبور کرنا پڑے گا، جو کہ ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ تاہم، اگر قیمتیں مزید گرتی ہیں، تو 1,51,500 روپئے سے 1,52,000 روپئےکی سطحیں مدد فراہم کریں گی اور اسے ان سطحوں سے نیچے گرنے سے روکیں گی۔