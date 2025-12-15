سونے نے تمام ریکارڈ توڑ دیے، پہلی بار 1,35,000 روپے سے تجاوز کر گیا، بڑے شہروں میں تازہ ترین ریٹ جانیے
پیر کی صبح بازار کھلتے ہی سونے اور چاندی کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہوا۔سونا 1,35,200 روپے اور چاندی کی قیمت 1,96,892 روپے تھی۔
Published : December 15, 2025 at 2:15 PM IST
نئی دہلی: 15 دسمبر پیر کو بازار کھلتے ہی سونے اور چاندی میں زبردست تیزی دیکھنے میں آئی، جس نے دوبارہ سرمایہ کاروں اور خریداروں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی۔ ملٹی کموڈٹی ایکسچینج (MCX) پر، فروری 2026 کی ایکسپائری کے ساتھ 24 کیرٹ سونا 1.18 فیصد اضافے کے ساتھ 1,578 روپے اضافے کے ساتھ 1,35,200 روپے فی 10 گرام تک پہنچ گیا۔ ٹریڈنگ کے دوران، سونا 1,35,380 روپے کی اونچائی اور 1,34,204 روپے کی کم ترین سطح کو چھو گیا۔ گزشتہ کاروباری دن 12 دسمبر کو سونا 1,33,622 روپے پر بند ہوا تھا۔
سلور میں دھماکہ خیز اضافہ ہوا ہے۔
مارچ کی ایکسپائری کے ساتھ چاندی 2.10 فیصد سے بڑھ کر ₹ 4,041 بڑھ کر ₹ 1,96,892 فی کلوگرام ہوئی۔ٹریڈنگ کے دوران چاندی ₹1,97,131 اور ₹1,94,681 کی کم ترین سطح کو چھو گئی۔ جمعہ، 12 دسمبر کو، چاندی ₹1,92,851 پر بند ہوئی، اور جمعہ کو، اس نے پہلی بار ₹2,01,000 فی کلو گرام کی تاریخی بلندی کو چھو لیا۔ اس اضافے نے مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کی دلچسپی کو مزید بڑھا دیا ہے۔
IBJA آئی بی جے اے میں صورتحال
انڈیا بلین اینڈ جیولرس ایسوسی ایشن (IBJA) پر، 24 قیراط سونا 2,873 روپے بڑھ کر 1,33,442 روپے فی 10 گرام ہو گیا۔ دوسری طرف چاندی کی قیمت 559 روپے کی معمولی کمی کے ساتھ 1,92,222 روپے فی کلوگرام پر پہنچ گئی۔
ماہرین کے مطابق عالمی مانگ، محفوظ پناہ گاہوں کی سرمایہ کاری کی طرف تبدیلی اور بین الاقوامی منڈی میں سونے اور چاندی کے مستقبل کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے مقامی مارکیٹ میں قیمتیں بلند ہوئیں۔ موجودہ اضافے کے پیش نظر سرمایہ کار فی الحال سونے اور چاندی میں سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کر رہے ہیں۔
یہ بات قابل غور ہے کہ موجودہ سال، 2025، دہائیوں میں سونے کے لیے سب سے متاثر کن سالوں میں سے ایک ثابت ہوا۔ اس سال، سونے نے 50 سے زائد مرتبہ نئی ہمہ وقتی تبدیلیاں اور سرمایہ کاروں کو تقریباً 65 فیصد کا مضبوط منافع فراہم کیا۔ اس دوران چاندی نے سونے کو پیچھے چھوڑ دیا، جو 1971 کے بعد سے اپنے بہترین سال کو ریکارڈ کرتا ہے۔