ETV Bharat / business

آسمان چھو رہی ہیں سونے اور چاندی کی قیمتیں، قیمتوں میں زبردست اضافہ، سونا 1.35 لاکھ سے بڑھ کر 1.42 لاکھ، کیا قیمتیں مزید بڑھیں گی؟

سونے اور چاندی کی قیمتوں میں آج زبردست اضافہ دیکھا گیا، 24 قیراط سونے کی قیمت 1.48 لاکھ روپے کی تاریخی بلندی پر پہنچ گئی۔

سونے اور چاندی کی قیمتوں میں زبردست اضافہ (GETTY Image)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : March 28, 2026 at 3:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: بین الاقوامی بازار اور گھریلو بلین مارکیٹ دونوں میں اس ہفتے سونے کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ گزشتہ ہفتے کے دوران سونے کی قیمتوں میں 5.77 فیصد کا زبردست اضافہ ہوا ہے۔ مارکیٹ ماہرین کا خیال ہے کہ خام تیل کی قیمتوں میں کمی اور دنیا بھر میں جاری جغرافیائی سیاسی تناؤ اس اضافے کی اہم وجوہات ہیں۔

مارکیٹ اپ ڈیٹ

جمعہ کو، تجارتی ہفتے کے آخری دن، ملٹی کموڈٹی ایکسچینج (MCX) پر اپریل کے سونے کے مستقبل میں 0.15 فیصد کا معمولی اضافہ دیکھا گیا، جو 1,44,500 فی 10 گرام پر بند ہوا۔ دریں اثنا، چاندی کی قیمتیں قدرے کم رہیں، مئی فیوچر 0.09 فیصد گر کر 227,750 فی کلوگرام ہو گیا۔

انڈیا بلین اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن (IBJA) کے اعداد و شمار کے مطابق، پیر کو مارکیٹ کھلنے کے وقت 24 قیراط سونے کی قیمت 135,141 روپے تھی، جو جمعہ تک بڑھ کر 142,942 فی 10 گرام ہو گئی۔ بین الاقوامی مارکیٹ (COMEX) میں بھی سونا 4,500 ڈالر فی اونس کی اہم سطح سے اوپر بند ہوا۔

قیمت میں اضافے کی بڑی وجوہات

1۔ خام تیل کی قیمتیں

اس ہفتے برینٹ خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی دیکھی گئی۔ خام تیل کی قیمت تقریباً 120 ڈالر فی بیرل سے گر کر 93 ڈالر فی بیرل ہوگئی۔ اس سے عالمی سطح پر افراط زر کے خدشات میں کمی آئی، جس سے سرمایہ کاروں کو سونے کی خریداری میں اضافہ ہوا۔

2۔ محفوظ سرمایہ کاری

مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کی وجہ سے، سرمایہ کار اسٹاک مارکیٹ جیسے خطرناک آپشنز کے بجائے سونے کو ایک "محفوظ سرمایہ کاری" کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔

3۔ مرکزی بینک کی خریداری

دنیا بھر کے مرکزی بینکوں کے سونے کے ذخائر میں اضافے کے فیصلے نے بھی قیمتوں کو سہارا دیا ہے۔

4۔ آگے کیا متوقع ہے؟

مارکیٹ کے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ سونے کی قیمتوں میں حالیہ کمی صرف عارضی تھی، کیونکہ کچھ سرمایہ کاروں نے نقد رقم بڑھانے کے لیے سونا فروخت کیا۔ فی الحال، سونے کا بنیادی رجحان مضبوط ہے۔ ماہرین کے مطابق سونے کی قیمتیں آنے والے دنوں میں اتار چڑھاؤ کا شکار رہیں گی، جس کا زیادہ تر انحصار خام تیل کی نقل و حرکت اور امریکی فیڈرل ریزرو کے فیصلوں پر ہے۔

ماہرین کا خیال ہے کہ 136,000 سے 140,000 کی سطح ملٹی کموڈٹی ایکسچینج (MCX) پر سونے کے لیے ایک مضبوط سہارا ہے۔ اوپر کی طرف، 1,55,000 روپے سے لے کر 1,60,000 روپے تک کی قیمتوں کو مزاحمت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔

TAGGED:

GOLD AND SILVER RATES TODAY
SILVER RATE INCREASED TODAY GETTY I
GOLD RATES INCREASED SIGNIFICANTLY
GOLD AND SILVER RATES IN INDIA
GOLD RATE INCREASED TODAY

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.