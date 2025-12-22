آج صبح سونا اور چاندی اس قدر مہنگی ہو گئی، اپنے شہر کے تازہ ترین نرخ جانیں
ہفتے کے پہلے کاروباری دن پیر کو چاندی میں اضافہ جاری رہا۔ سونے کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا۔
Published : December 22, 2025 at 12:51 PM IST
حیدرآباد: سونے کی ریکارڈ بلندی کے بعد چاندی کی قیمت بھی اب تک کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ امریکہ میں شرح سود میں کمی کی توقعات اور محفوظ پناہ گاہوں کے لیے سرمایہ کاروں کی مانگ میں اضافہ قیمتی دھاتوں میں نمایاں اضافے کا باعث بنا ہے۔
ایم سی ایکس پر چاندی اور سونے میں اضافہ
پیر کو ملٹی کموڈٹی ایکسچینج (MCX) پر مارچ کی ایکسپائری کے ساتھ چاندی کی قیمت میں 2.39 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ صبح تقریباً 9:15 بجے، چاندی 2,13,412₹ فی کلوگرام پر ٹریڈ کر رہی تھی اور 2,13,844₹ کی اب تک کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی تھی۔
سونے میں بھی اضافہ دیکھا گیا۔ فروری فیوچر ڈیلیوری کے لیے سونا 0.77 فیصد بڑھ کر 1,35,224₹ فی 10 گرام ہو گیا۔
بین الاقوامی مارکیٹ میں ریکارڈ
بین الاقوامی مارکیٹ میں قیمتی دھاتوں نے بھی نئے ریکارڈ قائم کر دیے۔ سپاٹ سلور کی قیمت 2.7 فیصد اضافے کے ساتھ 69.23 ڈالر فی اونس ہو گئی، جب کہ سپاٹ گولڈ کی قیمت 1.2 فیصد اضافے کے ساتھ 4,391.92 ڈالر فی اونس کے نئے ریکارڈ پر پہنچ گئی۔
ماہرین کا خیال ہے کہ سرمایہ کاروں کی مضبوط طلب اور رسد کی کمی اس مضبوط ریلی کی بنیادی وجوہات ہیں۔ اس سال چاندی کی قیمتوں میں اب تک 138 فیصد اضافہ دیکھا گیا ہے، جو سونے پر منافع سے کہیں زیادہ ہے۔
ملک بھر کے بڑے شہروں میں سونے کے نرخ
ملک کے مختلف شہروں میں سونے کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ چنئی میں، 24 قیراط سونا 1,36,150₹ فی 10 گرام، اور 22 قیراط سونا 1,24,800₹ فی 10 گرام پر ٹریڈ کر رہا تھا۔
ممبئی، کولکتہ، بنگلورو، حیدرآباد، کیرالہ اور پونے میں 24 قیراط سونا 1,35,280 روپے فی 10 گرام اور 22 قیراط سونا 1,24,000₹ فی 10 گرام میں فروخت ہو رہا تھا۔
دارالحکومت دہلی میں 24 قیراط سونا 1,35,430 روپے اور 22 قیراط سونا 1,24,050 روپے فی 10 گرام پر پہنچ گیا۔ وڈودرا اور احمد آباد میں 24 قیراط سونا 1,35,330₹ اور 22 قیراط سونا 1,24,050₹ فی 10 گرام ریکارڈ کیا گیا۔
شہر کے لحاظ سے سونے کے نرخ
|شہر
|24 کیریٹ سونا (₹ / 10 گرام)
|22 کیریٹ سونا (₹ / 10 ग्राम)
|چنئی
|1,36,150
|1,24,800
|ممبئی
|1,35,280
|1,24,000
|کولکتہ
|1,35,280
|1,24,000
|بنگلورو
|1,35,280
|1,24,000
|حیدرآباد
|1,35,280
|1,24,000
|کیرالہ
|1,35,280
|1,24,000
|پونے
|1,35,280
|1,24,000
|دہلی
|1,35,430
|1,24,050
|وڈودرا
|1,35,330
|1,24,050
|احمد آباد
|1,35,330
|1,24,050
طویل مدتی سرمایہ کاری کرنے والوں کے لیے سنہری موقع
ماہرین کا کہنا ہے کہ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں یہ تیزی جاری رہنے کا امکان ہے۔ یہ موقع سرمایہ کاروں کے لیے، خاص طور پر طویل مدتی سرمایہ کاری کرنے والوں کے لیے ایک سنہری موقع ہو سکتا ہے۔