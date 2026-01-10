سونے کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ، چاندی کی قیمتوں میں گراوٹ
دہلی میں 24 قیراط سونے کی قیمت بڑھ کر 1,39,470 روپے فی 10 گرام ہو گئی۔ چاندی کی قیمت 2,48,900 روپے فی کلوگرام ہے۔
Published : January 10, 2026 at 2:26 PM IST
حیدرآباد: دہلی میں 24 قیراط سونے کی قیمت بڑھ کر 1,39,470 روپے فی 10 گرام ہو گئی۔ چاندی کی قیمت 2,48,900 روپے فی کلوگرام پر گر گئی۔ نئے سال کے آغاز کے ساتھ ہی ملک میں سونے کی قیمتوں نے ایک بار پھر مضبوطی دکھائی ہے۔ 10 جنوری کی صبح ہندوستانی بلین مارکیٹ میں سونے کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ بڑھتی ہوئی عالمی غیر یقینی صورتحال اور جغرافیائی سیاسی تناؤ کے درمیان، محفوظ سرمایہ کاری کے طور پر اس کی مانگ میں اضافے کی وجہ سے سونے کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے۔ راجدھانی دہلی میں 24 کیرٹ سونے کی قیمت 1,39,470 روپے فی 10 گرام تک پہنچ گئی، جب کہ 22 کیرٹ سونے کی قیمت 1,27,860 روپے فی 10 گرام پر تجارت کی گئی۔
ملک بھر کے دیگر بڑے شہروں میں، ممبئی، چنئی اور کولکتہ میں 24 قیراط سونے کی قیمت 139,320 روپے فی 10 گرام رہی، جب کہ 22 قیراط سونا 127,710 روپے فی 10 گرام پر فروخت ہوا۔ اسی طرح کی قیمتیں پونے اور بنگلور میں دیکھی گئیں۔ احمد آباد اور بھوپال میں 24 قیراط سونا 139,370 روپے فی 10 گرام اور 22 قیراط سونا 127,760 روپے فی 10 گرام تک پہنچ گیا۔ دریں اثنا، جے پور، لکھنؤ اور چندی گڑھ جیسے شہروں میں سونے کی قیمتیں دہلی کی طرح اسی سطح پر ریکارڈ کی گئیں۔
ماہرین کے مطابق سنہ 2025 میں اب تک سونے کی قیمتوں میں تقریباً 73.45 فیصد اضافہ ہوا ہے۔ امریکا اور وینزویلا کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی نے عالمی منڈیوں میں خدشات کو جنم دیا ہے۔ وینزویلا کے خلاف امریکی فوجی کارروائی اور صدر نکولس مادورو اور ان کی اہلیہ کی گرفتاری کی رپورٹوں نے جیو پولیٹیکل ماحول کو مزید تیز کر دیا ہے۔ مزید برآں، گرین لینڈ کے حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ بیانات نے بین الاقوامی کشیدگی کو ہوا دی ہے۔ ٹرمپ نے اشارہ دیا ہے کہ امریکہ گرین لینڈ کو خرید سکتا ہے یا اس سے الحاق کر سکتا ہے، جس پر ڈنمارک کی طرف سے سخت ردعمل سامنے آیا۔
آج چاندی کی قیمت
ان تمام واقعات کا براہ راست اثر سونے کی قیمتوں پر پڑا ہے۔ سرمایہ کار جوکھم بھرے اثاثوں سے دور ہو رہے ہیں اور سونے میں اپنی سرمایہ کاری بڑھا رہے ہیں۔ تاہم سونے کے مقابلے چاندی کی قیمتوں میں کمی آئی ہے۔ 10 جنوری کی صبح چاندی کی قیمت 248,900 روپے فی کلوگرام تک گر گئی۔ عالمی منڈی میں چاندی کی اسپاٹ قیمت 76.92 ڈالر فی اونس ریکارڈ کی گئی۔
تاہم، سال بہ تاریخ کی بنیاد پر، چاندی نے تقریباً 164 فیصد اضافہ کرتے ہوئے، سونے سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ قیمتیں زیادہ ہونے کی وجہ سے صنعتیں چاندی کے متبادل کے طور پر تانبے یا نکل جیسی سستی دھاتوں کا رخ کر سکتی ہیں۔ عالمی ترقی اور ڈالر کی حرکت آنے والے دنوں میں سونے اور چاندی کی قیمتوں کی سمت کا تعین کرے گی۔