سونے اور چاندی کی قیمتیں آسمان پر، سونے کی قیمت 5,600 اور چاندی کی قیمت 13,000روپئے بڑھ گئی
مغربی ایشیا میں کشیدگی کے درمیان، سونا 1,44,570 روپے اور چاندی 2,14,500 روپئے تک بڑھ گئی۔
Published : March 25, 2026 at 6:04 PM IST
ممبئی: مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی اور سفارتی غیر یقینی صورتحال کے درمیان بدھ کے روز ہندوستانی اور بین الاقوامی منڈیوں میں قیمتی دھاتوں سونا اور چاندی کی قیمتوں میں زبردست اضافہ دیکھا گیا۔ مقامی مارکیٹ ملٹی کموڈٹی ایکسچینج (ایم سی ایکس) میں چاندی کی قیمتوں میں 6 فیصد تک اضافہ ہوا، جبکہ سونے کی قیمت میں بھی 4 فیصد سے زیادہ اچھال دیکھا گیا۔
بدھ کی صبح ملٹی کموڈٹی ایکسچینج (ایم سی ایکس) پر اپریل کے ماہ میں سونے کے زبردست خریدار دیکھنے میں آئے۔ صبح 10:26 بجے تک، سونا 5,658 کے اضافے سے 1,44,570 فی 10 گرام پر پہنچ گیا۔
سلور فیوچر نے 13,228 کا زبردست اضافہ ریکارڈ کیا، جس سے اس کی قیمت 2,14,500 فی کلوگرام کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ بین الاقوامی مارکیٹ (کومیکس) میں بھی ایسا ہی رجحان رہا، جہاں سونا 4.48 فیصد بڑھ کر 4,633.17 ڈالر اور چاندی 7.5 فیصد اضافے کے ساتھ 74.8 ڈالر تک پہنچ گئی۔
قیمتوں میں اضافے کے پیچھے اہم وجوہات
مارکیٹ ماہرین کے مطابق، قیمتوں میں اچانک اضافہ مشرق وسطیٰ سے سامنے آنے والی متضاد رپورٹوں کی وجہ سے ہے۔
تجزیہ کاروں کا نقطہ نظر
مارکیٹ کے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ سونے میں1,43,000 سے 1,45,000 کی حد رہے گی۔ اگر تیزی کا رجحان جاری رہا تو سونا جلد ہی 1,48, پہنچ سکتا ہے اور 1,55,000 اور 1,57,000 کے درمیان بڑھ سکتا ہے۔ چاندی کے لیے، 2,40,000 کی سطح ایک بڑی رکاوٹ ہے۔
ماہرین نے سرمایہ کاروں کو 'بائی آن ڈپس' حکمت عملی اپنانے کا مشورہ دیا ہے۔ جب تک جغرافیائی سیاسی کشیدگی برقرار رہے گی، محفوظ پناہ گاہوں کی سرمایہ کاری کے طور پر سونے اور چاندی کی مانگ جاری رہے گی۔