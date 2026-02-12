سونے کی چمک مدھم پڑ گئی اور ڈالر مضبوط ہوا، جس کے نتیجے میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں زبردست کمی ہوئی
ایم سی ایکس پر سونا 0.24 فیصد گر کر 1,58,371 فی 10 گرام پر آگیا، جبکہ چاندی کی قیمت 2,61,124 فی کلو گرام پر پہنچی۔
Published : February 12, 2026 at 12:44 PM IST
نئی دہلی: امریکی ڈالر کی مضبوطی کی وجہ سے جمعرات کو سونے اور چاندی کی قیمتوں میں معمولی کمی آئی۔ مضبوط ڈالر نے بین الاقوامی مارکیٹ میں گرین بیک میں بلین کی قیمت کو دوسرے ممالک کے خریداروں کے لیے مہنگا کر دیا، اس طرح مانگ پر دباؤ پڑا۔
MCX پر قیمتیں کیا ہیں؟
ملٹی کموڈٹی ایکسچینج (MCX) پر اپریل سونے کا مستقبل 0.24 فیصد گر کر ₹1,58,371 فی 10 گرام پر آ گیا۔ چاندی کا مارچ فیوچر 0.72 فیصد گر کر 2,61,124 روپے فی کلوگرام پر آگیا۔ دونوں دھاتیں دن کے دوران ایک تنگ رینج کے اندر اتار چڑھاؤ کرتی ہیں۔
ڈالر انڈیکس میں اضافہ
ڈالر انڈیکس بڑھ کر 96.94 پر پہنچ گیا جو گزشتہ سیشن میں 96.83 تھا۔ امریکہ سے روزگار کے مضبوط اعداد و شمار نے ڈالر کو سہارا دیا۔ جنوری میں توقع سے زیادہ ملازمتیں پیدا ہوئیں، اور بے روزگاری کی شرح 4.3 فیصد تک گر گئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امریکی لیبر مارکیٹ مستحکم ہے اور فیڈرل ریزرو فی الحال سود کی شرح میں تبدیلی سے گریز کر سکتا ہے۔
موتی لال اوسوال فنانشل سروسز کے ایک کموڈٹی تجزیہ کار، مانو مودی نے کہا کہ پے رولز میں گزشتہ 13 مہینوں میں سب سے زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، نظر ثانی شدہ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ 2025 میں معیشت میں صرف 181,000 ملازمتیں شامل کی گئیں، بجائے اس کے کہ پہلے کی اطلاع دی گئی 584,000 تھی۔ اس سے روزگار کی منڈی کی کسی حد تک متوازن صورتحال کا پتہ چلتا ہے۔
بین الاقوامی مارکیٹ کے رجحانات
اس سے قبل عالمی مارکیٹ میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا گیا تھا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری سفارتی مذاکرات اور مغربی ایشیا میں جغرافیائی سیاسی کشیدگی نے سرمایہ کاروں کو سرمایہ کاری کے محفوظ اختیارات کی طرف راغب کیا ہے۔ تاہم اسرائیلی وزیراعظم سے بات چیت کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے معاملے پر ابھی تک کوئی حتمی معاہدہ نہیں ہوا تاہم مذاکرات جاری رہیں گے۔
تکنیکی سطح اور مستقبل کی سمت
تجزیہ کاروں کے مطابق، سونے کو ₹156,000 پر حمایت اور ₹160,500 پر مزاحمت مل رہی ہے۔ COMEX سونا $5,000 سے $5,150 کی حد میں ٹریڈ کر رہا ہے۔ چاندی $80 اور $87 کے درمیان ٹریڈ کر رہی ہے۔ مارکیٹ ماہرین کا خیال ہے کہ حالیہ کمی منافع کی بکنگ کا نتیجہ ہے، اور طویل مدتی رجحان مثبت رہتا ہے۔
سرمایہ کار اب امریکی افراط زر کے اعداد و شمار اور برطانیہ کے جی ڈی پی کے اعداد و شمار پر نظریں جمائے ہوئے ہیں، جو مستقبل کی مانیٹری پالیسی کے اشارے فراہم کر سکتے ہیں۔