ٹرمپ کے بیان سے چاندی بیس ہزار روپیے ہوئی سستی، سونا بھی چار ہزار تک گر گیا

سونے اور چاندی کی قیمتوں میں آج ریکارڈ کمی دیکھی گئی۔ چاندی ایک جھٹکے میں تقریباً 19,849 روپے فی کلو گر گئی۔

gold and silver prices slip from record highs as trump signals deal on greenland Urdu News
سونے اور چاندی کی قیمتوں میں آج ریکارڈ کمی دیکھی گئی (getty image)
Published : January 22, 2026 at 11:45 AM IST

حیدرآباد: سونے اور چاندی کی قیمتوں میں، جو پچھلے کچھ دنوں سے مسلسل ریکارڈ بلندی پر پہنچ رہے تھے، جمعرات کو اچانک گراوٹ دیکھی گئی۔ ملٹی کموڈٹی ایکسچینج (MCX) پر جیسے ہی ٹریڈنگ کا آغاز ہوا، دونوں قیمتی دھاتوں نے بڑے پیمانے پر فروخت دیکھی، جس نے سرمایہ کاروں کو حیران کر دیا۔ چاندی کی قیمت تقریباً 20،000 روپے فی کلو گر گئی، جب کہ سونے کی قیمت بھی 4،000₹ فی 10 گرام سے زیادہ گر گئی۔

چاندی ابتدائی قیمت پر گر گئی

بدھ کو، ملٹی کموڈٹی ایکسچینج (MCX) پر 5 مارچ کی ایکسپائری کے ساتھ چاندی 3,25,602₹ فی کلوگرام پر بند ہوئی۔ لیکن جیسے ہی جمعرات کی صبح بازار کھلا، چاندی کی قیمت گر کر 305,753 روپے فی کلو پر آ گئی۔ ایک ہی جھٹکے میں چاندی کی قیمت تقریباً 19,849 روپے فی کلو گر گئی۔ حالیہ دنوں میں زبردست اضافے کے بعد آنے والی اس کمی کو اہم سمجھا جا رہا ہے۔

سونا بھی نہیں بخشا گیا

چاندی کے ساتھ ساتھ سونے کی قیمتوں میں بھی زبردست گراوٹ دیکھی گئی۔ گزشتہ تین کاروباری دنوں میں، سونا مسلسل زندگی بھر کی نئی بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ بدھ کو، 5 فروری کی ایکسپائری قیمت کے ساتھ سونا 152,862₹ فی 10 گرام پر بند ہوا۔ تاہم، جمعرات کو، یہ گر کر 148,777₹ فی 10 گرام پر آ گیا، جو تقریباً 4,085₹ فی 10 گرام کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔

ٹرمپ کنکشن نے ماحول بدل دیا

ماہرین کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ بیانات کو سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اس اچانک گراوٹ کی اہم وجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ وینزویلا، ایران اور گرین لینڈ کے حوالے سے ٹرمپ کی بار بار ٹیرف دھمکیوں اور سخت بیانات نے حال ہی میں عالمی تناؤ کو بڑھا دیا تھا۔ اس غیر یقینی ماحول میں، سرمایہ کار محفوظ پناہ گاہوں کے طور پر سونے اور چاندی کی طرف بڑھے اور ان کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی تھیں۔

تاہم اب ٹرمپ کے بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ عالمی تناؤ کسی حد تک کم ہو سکتا ہے۔ اس امید نے سرمایہ کاروں کو منافع وصولی پر آمادہ کیا، جس سے سونے اور چاندی کی قیمتوں پر براہ راست اثر پڑا۔

گرین لینڈ اور انڈیا کے بارے میں نرم رویہ

ٹرمپ نے کہا کہ گرین لینڈ کے حوالے سے ایسا معاہدہ کیا جائے گا جس سے امریکہ اور نیٹو دونوں مطمئن ہوں گے۔ اس بیان کو ان کے پہلے کے جارحانہ تبصروں میں نرمی قرار دیا جا رہا ہے۔ مزید برآں، ڈیووس میں ورلڈ اکنامک فورم کے دوران، ٹرمپ نے امریکہ اور بھارت کے درمیان بہتر تجارتی معاہدے کا وعدہ کرتے ہوئے، ہندوستان اور وزیر اعظم نریندر مودی کی تعریف کی۔

ان مثبت اشاروں نے نہ صرف اسٹاک مارکیٹ کو متاثر کیا بلکہ سونے اور چاندی جیسی محفوظ پناہ گاہوں کی مانگ کو بھی کم کیا۔ نتیجتاً جمعرات کو قیمتی دھاتوں میں زبردست کمی دیکھی گئی۔

