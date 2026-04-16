جنگ کا اثر: اکشے ترتیہ سے پہلے سونے کی قیمتوں میں اچھال، آج کی تازہ ترین قیمتیں دیکھیں
مغربی ایشیا میں تناؤ کو کم کرنے کی اطلاعات کے درمیان سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، جس نے قیمتوں کو MCX پر ریکارڈ سطح پر پہنچا دیا۔
Published : April 16, 2026 at 1:37 PM IST
ممبئی: عالمی جغرافیائی سیاسی منظر نامے میں تبدیلی اور مغربی ایشیا میں تناؤ میں کمی کی اطلاعات کے درمیان آج ہندوستانی فیوچر مارکیٹ میں قیمتی دھات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اسرائیل اور لبنان کے درمیان کشیدگی میں کمی کے اشارے اور آبنائے ہرمز کو مستقل طور پر کھولنے کے اعلان کے باوجود، جمعرات کو ملٹی کموڈٹی ایکسچینج (MCX) پر سونے اور چاندی دونوں کی ہرے نشان رنگ میں تجارت ہوئی۔
مارکیٹ اپ ڈیٹ
ملٹی کموڈٹی ایکسچینج (MCX) پر 5 جون کے معاہدے کے لیے سونے کا فیوچر صبح کے سیشن میں 0.67 فیصد یا 1,042 بڑھ گیا، جس سے سونا 1,54,990 فی 10 گرام کی انٹرا ڈے اونچائی پر پہنچ گیا۔ دریں اثنا، چاندی کا فیوچر مضبوط رہا۔ چاندی 1.58 فیصد یا 3,993، 2,55,735 فی کلوگرام کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔
مارکیٹ کے ماہرین کا خیال ہے کہ اگرچہ ٹل جانے والی جنگ نے محفوظ پناہ گاہ کے طور پر سونے کی مانگ کو کم کر دینا چاہیے تھا، لیکن معاشی عوامل اور نچلی سطح پر خریداری نے قیمتوں کو سہارا دیا ہے۔
ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان اور جغرافیائی سیاسی اثرات
قیمتوں کی یہ سطح صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے مغربی ایشیائی تنازعات کے جلد خاتمے کی امید کے اظہار کے بعد سامنے آئی ہے۔ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ’ٹروتھ سوشل‘ پر لکھا کہ اسرائیل اور لبنان کے درمیان ’بریتھنگ روم‘ (تناؤ کم کرنے کا موقع) بنانے کی کوششیں جاری ہیں اور دونوں فریقوں کے درمیان جلد ہی بات چیت ہوگی۔
آبنائے ہرمز کو مستقل طور پر کھولنے کی امید
مزید برآں، ٹرمپ نے دنیا کے سب سے اہم تیل کے راستے آبنائے ہرمز کو مستقل طور پر کھولنے کہ بات کہی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ چین اس فیصلے سے بہت خوش ہے اور اس نے ایران کو ہتھیار نہ بھیجنے پر اتفاق کیا ہے۔ اس اقدام کو عالمی تجارت اور امن کی جانب ایک بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔
مارکیٹ تجزیہ کار کیا کہتے ہیں؟
اجناس کے ماہرین کے مطابق سونے اور چاندی میں استحکام برقرار ہے۔ سونے کے لیے 1,55,000 کی سطح اہم ہے۔ اگر قیمتیں اس سطح سے اوپر رہیں، تو وہ 1,57,000 سے 1,58,000 تک بڑھ سکتی ہیں۔ تاہم، 1,54,000 سے نیچے گرنے سے منافع کی بکنگ شروع ہو سکتی ہے، جس سے 1,48,000 تک گراوٹ ہو سکتی ہے۔
صنعتی طلب کے تحت چاندی میں اچھال کا امکان
چاندی کو صنعتی طلب اور محفوظ پناہ گاہوں کی سرمایہ کاری سے مدد مل رہی ہے۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ 2,60,000 سے 2,63,000 کی مزاحمتی سطح کو عبور کرنے کے بعد چاندی 2,70,000 کو چھو سکتی ہے۔