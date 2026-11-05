سونے اور چاندی کی قیمتوں میں راکٹ کی تیزی سے اضافہ، جانیں دام میں اچھال کی وجہ
ڈالر کی کمزوری کے پیش نظر سونے کی قیمت سال کے آخر تک 1,56,000 روپے فی تولہ تک پہنچنے کی پیشگوئی کی جا رہی ہے۔
By ANI
Published : November 5, 2026 at 3:35 PM IST
ممبئی: امریکی انتخابی نتائج سامنے آنے کے بعد سے جہاں خام تیل کی قیمتوں میں گراوٹ درج کی گئی ہے، وہیں سونے اور چاندی کی قیمتیں راکٹ کی رفتار بڑھ رہی ہیں اور یہ تیزی آج جمعرات کو بھی جاری ہے۔ ملٹی کموڈٹی ایکسچینج (ایم سی ایکس) پر ایک طرف سونے کی قیمت 1.45 لاکھ روپے سے تجاوز کر گئی ہے، تو دوسری طرف چاندی 1.90 لاکھ روپے فی کلو پر پہنچ گئی ہے۔
سونے کی قیمتوں گذشتہ دو دنوں میں فی تولہ تقریباً 300-300 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ سونے کی فیوچر قیمت پر نظر ڈالیں تو جمعرات کو کاروبار کے آغاز کے ساتھ ہی چار دسمبر کی ایکسپائری والا 10 گرام 24 کیریٹ سونا 1,46,109 روپے پر پہنچ گیا، جب کہ گزشتہ کاروباری دن بدھ کو یہ قیمتی پیلی دھات 1,43,234 روپے پر بند ہوئی تھی۔ یعنی سونا ایک ہی جھٹکے میں 2875 روپے فی 10 گرام مہنگا ہو گیا۔
واضح رہے کہ نومبر کے آغاز میں سونے کی قیمتوں میں بڑی اتھل پتھل دیکھنے کو ملی۔ فیسٹیو سیزن کے دوران اکتوبر کے مہینے میں سونے کی قیمتوں میں بڑی گراوٹ دیکھی گئی تھی۔
سونے چاندی کی قیمتوں میں اچھال کی وجہ
امریکی وسط مدتی انتخابات کے نتائج کے بعد عالمی کموڈٹی اور کرنسی مارکیٹوں میں ایک بڑی تبدیلی دیکھنے کو مل رہی ہے، جہاں خام تیل کی قیمتوں میں جنگ کے خدشات کا اثر کم ہونے، امریکی ڈالر کے کمزور ہونے اور سونے و چاندی کی قیمتوں میں تیز اچھال نے میکرو اکنامک منظرنامے کو بدل کر رکھ دیا ہے۔
اے این آئی سے بات کرتے ہوئے، کوٹک نیو میں کموڈٹیز ریسرچ کے سربراہ انندیا بنرجی نے اس بات کی وضاحت کی کہ کس طرح جغرافیائی سیاسی حالات اور مارکیٹ کے بدلتے ہوئے جذبات قلیل مدتی اثاثوں کی قیمتوں پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔
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اس دوران، تہواروں اور چھٹیوں کے سیزن نے قیمتی دھاتوں کی قیمتوں کو ایک نئی رفتار دی ہے۔ توانائی کے اخراجات میں کمی کے ساتھ ساتھ امریکہ میں شرح سود میں اضافے کی توقعات مستحکم ہونے سے، سال کے آخر تک سونے اور چاندی کی قیمتوں میں زبردست اچھال دیکھنے کو مل سکتا ہے۔
بنرجی نے کہا کہ "امریکہ میں سیاسی خطرے کا پریمیم بڑھ رہا ہے، اور اس میں نمایاں اضافہ ہونے والا ہے۔ یہ صورتحال ڈالر کے لیے افراتفری کا باعث اور سونے و چاندی کے لیے بہترین ہے۔"
انہوں نے مشاہدہ کیا کہ مارکیٹ میں سٹے بازی پر مبنی طویل پوزیشنیں بڑے پیمانے پر صاف ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے مارکیٹ اب ہلکی ہے اور مزید اضافے کے لیے تیار ہے۔
بنرجی کے مطابق، ملٹی کموڈٹی ایکسچینج (ایم سی ایکس) پر گھریلو سونے کی قیمتیں بڑھ کر 1,55,000 سے 1,56,000 روپے فی 10 گرام تک جا سکتی ہیں، جبکہ چاندی کی قیمتیں 2,05,000 سے 2,10,000 روپے فی کلوگرام کی سطح کو چھو سکتی ہیں۔
خام تیل کی قیمتوں میں گراوٹ، تاہم سپلائی کے خطرات برقراقر
برینٹ کروڈ (خام تیل) کی قیمت گر کر تقریباً 93 امریکی ڈالر فی بیرل پر آ گئی ہے کیونکہ امریکی انتخابی نتائج کے بعد جغرافیائی سیاسی کشیدگی میں فوری اضافے کے خدشات کم ہو گئے ہیں۔ تاہم، بنرجی نے خبردار کیا کہ سپلائی سے جڑے بنیادی خطرات اب بھی برقرار ہیں۔
بنرجی نے کہا کہ "موجودہ خطرات بدستور جاری ہیں۔ مغربی ایشیا میں تعطل، خاص طور پر ہرمز کے ارد گرد، اب بھی قائم ہے۔ بحیرہ احمر میں حوثیوں کا خطرہ برقرار ہے۔ اور یوکرین روسی ریفائنری کمپلیکس پر مسلسل حملے کر رہا ہے۔"
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انہوں نے مزید کہا کہ خام تیل کی قیمتوں میں گراوٹ کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مارکیٹ نے فوری طور پر کچھ وقت کے لیے جنگ بڑھنے کے امکانات کو ذہن سے نکال دیا ہے۔
انہوں نے واضح کیا کہ "جغرافیائی سیاسی کشیدگی، فوری جنگ کا پریمیم ختم ہو چکا ہے۔ سپلائی کے خطرات اب بھی موجود ہیں۔ اسی لیے تیل کی قیمت کا 80 یا 85 ڈالر سے نیچے جانا مشکل ہے۔" انہوں نے 85 امریکی ڈالر فی بیرل کو ایک مضبوط بنیادی سطح کے طور پر اجاگر کیا۔
ڈالر کی قدر میں گراوٹ، روپے کو ملا سہارا
اس دوران، واشنگٹن میں ہونے والی سیاسی تبدیلیوں سے بھارتی روپے کو سہارا مل رہا ہے۔ امریکی وسط مدتی انتخابات کے نتائج کے بعد یو ایس ڈالر انڈیکس گر کر پانچ ہفتوں کی کم ترین سطح پر آ گیا ہے، جس سے ابھرتی ہوئی مارکیٹ کی کرنسیوں اور غیر ملکی ایکویٹی انفلوز کے لیے سازگار حالات پیدا ہو گئے ہیں۔
بنرجی نے کہا کہ "امریکی وسط مدتی انتخابات کے بعد، امریکہ میں ایک چیز بالکل واضح نظر آ رہی ہے، وہ یہ کہ سیاسی غیر یقینی صورتحال میں نمایاں اضافہ ہو گا۔"
انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ڈالر کی کمزوری، اور اس کے ساتھ میگا کیپ ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حصص میں عالمی سطح پر ہونے والی پرافٹ بکنگ بھارت کو سرمایہ کاری کے لیے ایک پرکشش مقام بنا سکتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ "بھارت کو ایک ایسی جگہ کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو متنوع ہے اور صرف اے آئی تک محدود نہیں ہے۔ اس لیے یہ چیز بھی یہاں سرمایہ کاری کے بہاؤ کو لا سکتی ہے۔"
بنرجی نے واضح کیا کہ اگر غیر ملکی سرمایہ کاری میں تیزی آتی ہے اور ریزرو بینک آف انڈیا جارحانہ طور پر ڈالر خریدنے سے گریز کرتا ہے، تو روپیہ امریکی ڈالر کے مقابلے میں 92 کی سطح تک مضبوط ہو سکتا ہے۔
سرمایہ کاری اور مانیٹری پالیسی کے حوالے سے، بنرجی نے اشارہ دیا کہ درآمدی مہنگائی کے دباؤ کے باعث ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی آئی) مانیٹری پالیسی کو سخت کرنے کے اس سلسلے کو مستقل روکنے سے پہلے آخری بار شرح سود میں 25 بیسس پوائنٹس کا اضافہ کر سکتا ہے۔ (ایجنسی ان پٹ مشمولات کے ساتھ)
نوٹ:
آپ کو بتا دیں کہ یہ قیمتیں ابتدائی اعداد و شمار پر مبنی ہوتی ہیں جب کہ مارکیٹ میں سونے چاندی کے دام مسلسل تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ آئی بی جے اے کی طرف سے جاری کردہ ان قیمتوں میں جی ایس ٹی اور میکنگ چارجز شامل نہیں ہوتے ہیں۔ جب آپ اپنے قریبی شوروم پر جائیں گے، تو وہاں آپ کو ٹیکس اور میکنگ چارجز کی وجہ سے حتمی قیمت الگ مل سکتی ہے۔ اس لیے خریداری کرنے سے پہلے اپنے مقامی ڈیلر سے آخری ریٹ کی تصدیق ضرور کر لیں۔
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