سونا آسمان کو چھو رہا، چاندی بے حد مہنگی ہو گئی، ریکارڈ توڑنے والے فوائد کے درمیان، آج کے نئے نرخ دیکھیں
جنگی تناؤ اور کمزور ڈالر نے سونے کو 1,60,700 کی ریکارڈ سطح پر اور چاندی کو 2,67,100 پر دھکیل دیا ہے۔
Published : March 6, 2026 at 1:01 PM IST
نئی دہلی: بڑھتے ہوئے عالمی سیاسی تناؤ اور امریکی ڈالر کی کمزوری کی وجہ سے آج بلین مارکیٹ میں زبردست تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ جمعہ کو مقامی اور بین الاقوامی بازاروں میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ ملٹی کموڈٹی ایکسچینج میں سونے اور چاندی کی قیمتیں تاریخی بلندیوں کے قریب ٹریڈ کر رہی ہیں۔
مارکیٹ اپ ڈیٹ
جمعہ کو، MCX پر اپریل سونے کا مستقبل 0.64 فیصد بڑھ کر 1,60,700 فی 10 گرام ہو گیا۔ چاندی، اس دوران، ایک اور بھی بڑا اضافہ دیکھا؛ مئی چاندی کا مستقبل 1.87 فیصد چھلانگ لگا کر 2,67,100 فی کلوگرام پر پہنچ گیا۔ ابتدائی تجارت میں چاندی کی قیمت میں 2.6 فیصد اور سونے کی قیمت میں 1 فیصد سے زیادہ کا اضافہ ہوا، حالانکہ بعد میں معمولی منافع کی بکنگ کی وجہ سے قیمتیں قدرے مستحکم ہوئیں۔
جنگ اور مہنگائی کے اثرات
ماہرین کے مطابق امریکا اور ایران کے درمیان جاری جنگ کا آج ساتواں دن ہے جس سے عالمی سپلائی چین متاثر ہونے کا خطرہ ہے۔ سرمایہ کاروں کو خدشہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں بڑھتا ہوا تنازعہ توانائی کی سپلائی میں خلل ڈال سکتا ہے، جس سے عالمی افراط زر میں مزید اضافہ ہو گا۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگستھ کے بیان کہ "امریکہ کے پاس طویل فوجی مہم چلانے کے لیے کافی گولہ بارود ہے" نے مارکیٹ کی غیر یقینی صورتحال کو مزید بڑھا دیا ہے۔
ڈالر انڈیکس میں گراوٹ
سونے کی قیمتوں کو سہارا دینے والا ایک بڑا عنصر ڈالر انڈیکس میں کمی ہے۔ ڈالر انڈیکس 0.29 فیصد گر کر 99.03 پر آگیا ہے۔ ڈالر کی کمزوری نے دیگر کرنسیوں کا استعمال کرنے والے خریداروں کے لیے سونا سستا کر دیا ہے، جس سے طلب میں اضافہ ہوا ہے۔
خام تیل کی صورتحال
جنگ کے باوجود جمعہ کو خام تیل کی قیمتوں میں معمولی کمی دیکھی گئی۔ برینٹ کروڈ کی قیمت 1.52 فیصد گر کر 84.21 ڈالر فی بیرل پر آ گئی جب امریکہ نے بھارتی ریفائنریوں کو پھنسے ہوئے روسی تیل کی خریداری کے لیے 30 دن کی چھوٹ دینے کا فیصلہ کیا۔
مارکیٹ کے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ سونے کو فی الحال 158,000 پر مضبوط حمایت حاصل ہے، جب کہ 162,800 کی سطح ایک بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ 271,000 کی سطح چاندی کے لیے ایک اہم مزاحمت ہے۔ سرمایہ کار اب آج شام ہونے والی یو ایس جابز رپورٹ کا انتظار کر رہے ہیں، جو سود کی شرحوں پر فیڈرل ریزرو کے مستقبل کے موقف کو واضح کر سکتی ہے۔